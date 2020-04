Vyhlídky Fiatu jsou stále horší, spolehnout se nemůže už ani na svůj domácí trh před 2 hodinami | Petr Prokopec

Fiat v posledních letech jen ztrácí, na jednu věc se ale mohl i po celou tu dobu spolehnout - na nehynoucí přízeň Italů. I s tou se ale zdá být amen.

Fiat již dávno není tak neochvějným gigantem jako v dobách našeho mládí. A je vlastně zcela jedno, jak staří jste, neboť pád značky je dlouhodobějšího rázu. Nicméně ještě v 70. letech minulého století byla na absolutním vrcholu. Svými prodeji i tržbami překonávala dokonce Volkswagen, od roku 1969 pak vlastnila kontrolní podíl ve Ferrari a Lancii. A to ani nezmiňujeme, že v té době již pod Fiat spadaly také aerolinky Alitalia nebo kupříkladu síť mýtných bran na italských dálnicích.

Automobilka ve své krasojízdě pokračovala i nadále a v roce 1984 dokonce na italském trhu držela 62procentní podíl. To je z dnešního pohledu naprosto neuvěřitelné číslo, pročež vlastně nepřekvapí, že krátce poté Fiat převzal rovněž Alfu Romeo a následně také Maserati. To se však již psal rok 1993 a značku čekal sešup, který trvá dodnes a jenž ji v podstatě srazil až na úplné dno. V roce 1998 byl její tržní podíl už jen 41procentní a během nadvlády tehdejšího šéfa Paola Fresca klesl dokonce pod 30 procent.

V roce 2004 nastoupil ke kormidlu dnes již naneštěstí zesnulý Sergio Marchionne, který sice dokázal hned v následujícím roce vrátit značku po dlouhé době do zisku, ovšem pád na domácím trhu již nezastavil. Na druhou stranu se však podíl ustálil na 21 procentech, které si Fiat dokázal držet až do roku 2017. Ovšem loni z toho již bylo pouhých 15 procent. To je v porovnání se zmiňovaným stavem z roku 1984 skutečná tragédie, dnes by za ni ovšem Italové byli nejspíše neskonale vděčni.

Dostáváme se totiž do letošního roku, který se zejména na apeninském poloostrově nese ve znamení koronaviru. Ten doslova zdecimoval tamní registrace, v březnu tak bylo v zemi prodáno celkově o 85 procent nových aut méně než loni. Na této situaci nejvíce tratil právě Fiat, jehož tržní podíl se minulý měsíc propadl na pouhých 9,9 procenta. To je vůbec nejhorší výsledek v historii značky, přičemž platí i ve chvíli, kdy namísto dat z centrálního registru vsadíme na data firmy Dataforce mluvící o 10,4 %.

Dle expertů za tímto stavem stojí omezená nabídka, která je navíc poměrně zastaralá. Situace tak v mnohém připomíná Nissan. Nicméně japonská automobilka má řadu nových produktů na cestě. Pokud se jí tedy povede ustát koronavirus, což zvládne nejspíše jen za pomoci bankovních půjček, pak může pomýšlet na světlo na konci tunelu. V případě Fiatu se ale mnoho ryzích novinek nerýsuje.

Dalším zástupcem značky je pak letitá Panda a neméně starý Fiat 500, který je k mání v několika karosářských variantách. Tím nám ale portfolio značky končí, načež se vlastně ani nemůžeme divit, že publikum míří jinam. Zvláště když mu Fiat nedokáže nabídnout skutečné SUV, po kterém nyní většina zákazníků touží. Je tedy zjevné, proč Marchionne toužil po spojení s jinou automobilkou, bez tohoto kroku Fiat své portfolio rychle neobčerství.

Fiat zoufale potřebuje modernizovat své klíčové portfolio. Značka ale základní pětistovku ponechala bez všimnutí a místo toho přišla s novým modelem jen jako s elektromobilem, na němž může snad akorát prodělávat

