Vyjádření šéftechnika Audi k dieselům a benzinům připomíná, jak moc nelze věřit zvěstem o konci čehokoli před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Audi

Opakovaně kritizujeme automobilky, které s předstihem 10 nebo 15 let říkají, čím v určitou chvíli skončí nebo co budou tou dobou nabízet. Ony to ale ve skutečnosti neplánují, jen o tom mluví, jak nejlépe připomínají slova Olivera Hoffmana.

V den voleb do poslanecké sněmovny českého paramentu by se to možná nemělo říkat, ale politika je svinstvo a do některých věcí by se vůbec neměla montovat. Politikum je nakonec kde co, ale aby lidé, kteří nezřídka nedokázali pořádně uspět ani v tom, čemu rozumí, mluvili do osudu věcí, jimž vůbec nerozumí, je z podstaty nesmysl.

Opakovaně jsme fascinováni, jak si tito lidé dovolují byť jen přemýšlet o tom, že nařídí, co má pohánět auta vyrobená za 10 nebo 15 let. Naprostá většina z nich o tom neví vůbec nic, je to jen plácnutí do vody neberoucí ohled technickou ani ekonomickou realitu. Jsou tu lidé, kteří by je měli korigovat, typicky šéfové automobilek, kteří o obojím musí mít povědomí. I t těch se ale nezřídka stávají politicky uvažující persony hrající úplně stejnou hru. A tak do éteru pouští ty samé nesmysly.

Musíte se zeptat technika, člověka, který na vývoji aut skutečně pracuje, abyste se dozvěděli, jak se věci mají. Když se před mým známým z vývoje Škody občas čertím, co za nesmysl zase vypustil z úst ten či onen manažer velké automobilky, uklidňuje mě s tím, že to nic neznamená. Že to je postoj na úrovni politika, který stejně v době, kdy by měl dojít naplnění, v čele firmy stát nebude a předchozí rozhodnutí se prostě změní tak, aby odpovídalo realitě. Zrovna Škoda žádné konkrétní plány na úplnou elektrifikaci aut nemá, sesterské Audi ale ano.

Jeho šéf Markus Duesmann letos na jaře řekl, že firma zastavila vývoj nových spalovacích motorů, od roku 2026 bude představovat nové vozy jen s elektrickým pohonem a v roce 2033 prodávat jen ty. Přijde nám to bláznivé a bláhové, za 12 let mohou auta jezdit úplně na cokoli, je to velmi vzdálená budoucnost. Nic z toho se ale očividně stát nemusí, je zjevně jen záměr, který může být kdykoli přehodnocen. A ten první už zjevně přehodnocen byl.

Šéf Audi pro technický vývoj Oliver Hoffman se v rozhovoru pro Auto Express rozpovídal o motorech další generace modelu A4, který má přijít na trh jako vůz modelového roku 2023, pokud tedy „čipové schizma” nedospěje nějakého dalšího vývoje. Vyrábět se má začít někdy za rok nebo rok a půl a jistě není hotové, Hoffman přesto říká, že dostane novou generaci spalovacích motorů na benzin i naftu. Jinými slovy - asi půl roku po tom, že nejvyšší šéf Audi oznámil, že se vývoj žádných nových pohonných jednotek už nekoná, říká šéftechnik, že pro auto, které ještě není na trhu, přesně takové chystají.

Můžete namítnout, že už jsou možná od jara hotové a jsou to ty poslední, ale nevěříme tomu - ve stále měnícím se prostředí si nedokážeme představit, že by vývoj nových motorů pro auto pro rok 2023 mělo na jaře 2021 hotové motory. Prostě vývoj běží dál, z řady možných důvodů. Třeba i proto, že [[0000044491 BMW v mezičase oznámilo, že bude vyrábět další a další nové motory], počítá s tím nejméně do roku 2030. A troufne si nejbližší konkurent od Audi píchnout do vývoje vidle a naprostou většinu své nabídky zkoušet dekádu prodat s motory, které nanejvýš přeleští? Nedovedeme si to představit.

Hoffman přitom určitě nemluví o nějakém faceliftu, říká, že půjde „o ty nejlepší motory, jaké jsme kdy uvedli na trh“ a že jejich technika bude „určitě zahrnovat více elektrifikace, aby byly regulacím učiněno zadost“. A nikdy není psáno, že toto jsou ty poslední, ať už Audi ústy svého nejvyššího vedení prohlašuje cokoli.

Firma se zkrátka bude přizpůsobovat realitě, jaká bude, to je nakonec v pořádku. Nesmysl je říkat něco jiného a tvrdit, že Audi skončilo s vývojem nových spalovacích motorů, což nakonec zjevně neskončilo. A s plány neuvádět na trh nové spalovací vozy od roku 2026 či neprodávat je vůbec od roku 2033 to může snadno dopadnout úplně stejně. Nakonec, nová A4 nedostane žádnou elektrickou verzi, na výchozí platformě MLB určitě ne. A to je auto, které by mělo vydržet v prodeji do roku 2030.

Současné Audi A4 (na snímcích) dostane nástupce pro rok 2023. Šéftechnik značky nově prozradil, že dostane další generaci spalovacích motorů, i když ředitel Audi na jaře tvrdil, že vývoj nových spalovacích motorů skončil. Foto: Audi

Zdroj: Auto Express

