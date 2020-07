Výroba vlajkové lodi Škody v ČR definitivně skončí, v Turecku ale vznikat nebude před hodinou | Petr Prokopec

Dlouho se mluvilo o tom, že Češi jsou příliš drazí na to, aby vyráběli téměř všechny Škody pro Evropu a výroba alespoň části z nich se musí přesunout jinam. Mělo to být do Turecka, nebude.

Ještě před několika málo měsíci Škoda řešila palčivý problém. Její produkty byly stále žádanější a přestože továrny jely na maximum, poptávku pokrýt nezvládaly. Němci navíc neměli být spokojeni s tím, že práce Čechů je stále dražší, proto měl vzniknout zcela nový koncernový podnik, v němž by kromě Superbu byl vyráběn také spřízněný Volkswagen Passat. Tím by se uvolnily existující montážní linky zejména v Kvasinách, kde by následně byla navýšena produkce některého z firemních SUV. Šéf značky Bernhard Maier totiž svého času uvedl, že Škoda by klidně prodala o 100 tisíc kusů modelu Karoq více, kdyby je měla. Výrobní náklady by navíc zamířily dolů.

Jenže kdeže loňské sněhy jsou. Letošek rozhodně není ve znamení poptávky převyšující nabídku, ale naopak. S příchodem koronaviru prodeje prudce poklesly a jakkoliv květen byl již spojen s mnohem nižším pádem, měsíce ztracených prodejů firmám nikdo nevrátí. A ani vyhlídky do konce letošního či dokonce příštího roku nejsou dobré. Místo toho by se Evropa měla vzchopit až v roce 2022.

Pokud přitom zapojíme selský rozum, vyjde nám jediná - ona nová továrna již není potřeba. To si evidentně uvědomilo i vedení koncernu VW Group, a proto měl být dle zdrojů magazínu Automobilwoche odpískán podnik, se kterým se počítalo v Turecku. Tento projekt ostatně byl po několik měsíců nejistý, a to kvůli vojenským výpadům země do Sýrie, jenž si vyžádaly mezinárodní kritiku. Turecko si tak pod sebou de facto podřízlo větev, neboť přišlo o investici ve výši zhruba jedné miliardy Eur (cca 26,7 mld. Kč).

Jeden ze zdrojů blízkých turecké straně přitom uvedl, že koncern možná své rozhodnutí přehodnotí, jakmile se pandemie stane minulostí. Je nicméně otázkou, kdy se tak stane. A zejména zda poté nový podnik opravdu bude třeba. S růstem prodejů na nové rekordní úrovně se totiž opravdu nedá počítat. I koncern VW Group navíc potřebuje výrazně šetřit, a proto nakonec místo nové továrny zorganizuje v těch stávajících akci „Kulový blesk“.

Co přesně to znamená? V prvé řadě tolik, že Superb se skutečně bude z Česka stěhovat, a sice do slovenské Bratislavy, kde bude montován stejně jako Passat. Ten se totiž aktuálně vyrábí v německém Emdenu, jenž ovšem má zakrátko sloužit už jen elektrickým vozům. Jejich odbyt se totiž navzdory slábnutí trhu má navyšovat, neboť právě tímto směrem míří prakticky veškerá vládní pomoc a s ní spojené velkorysé dotace.

VW Group počítá s tím, že na Slovensku by se začaly vyrábět až následující generace modelů Superb a Passat. Jelikož přitom oba vozy prošly nedávno faceliftem, dá se předpokládat, že po následující zhruba dva až tři roky není stěhování na programu dne. V té době by nicméně Evropa již měla být ozdravena, jasno pak bude také o poptávce i o rozložení sil mezi spalovacím a alternativním pohonem. Koncern tak bude moci lépe rozhodnout, kterým linkám uleví a které naopak zatíží. Turecko je ale nejspíše již definitivně mimo hru.

