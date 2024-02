Výrobce elektromobilů Rivian padá ke dnu. Neplní prodejní ani výrobní cíle a propouští, akcie padly za den o čtvrtinu před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Rivian

Firma prodělává 770 tisíc korun na každém prodaném autě, trendy jsou negativní a akcionářům dochází trpělivost. Firma ztratila od svých nejlepších chvil přes 91 procent své hodnoty a vyhlídky nejsou dobré.

V posledních několika málo letech prodeje elektromobilů rychle stoupaly. Z nuly se ale roste snadno, zvlášť když tyto vozy byly zasypávány „penězi těch druhých” prakticky na všech úrovních své existence. Nákupy jsou dotované a daňově zvýhodňované, vývoj dotovaný, výroba dotovaná, automobilky jsou nuceny takové vozy nabízet, provozovatelé velkých autoparků je kupovat... To pak jde snadno.

Problém je ale v tom, že elektrická auta sama o sobě nepředstavují dostatečně konkurenceschopnou nabídku - jsou drahá a špatně použitelná. A to se dříve nebo později vždy „někde pozná”. Není to prostě ten typ vozu, který by mohl vyhovět všem, spíš většině vyhovět nemá šanci. Přes veškerou manipulaci s trhem tak elektromobily začaly narážet na přirozené limity potenciální penetrace trhu a každý další vůz se prodává hůř a hůř. A právě to nyní dělá problémy zejména firmám, které se orientují jen na ně.

Tesla pořád dokáže stát více nebo méně bokem a tvářit se jako výrobce „něčeho jiného”, nicméně značky, které si takový statut nezískaly, mají potíže. Na ty naráží i Rivian, který se svého času s tržní kapitalizací v řádu stovek miliard dolarů řadil mezi nejhodnotnější automobilové firmy světa. Na základě čeho? Dobré víry? To leda, teď ale přichází kontakt s realitou. Firma loni prodala jen 57 232 aut, což ji do role jedné z největších světových automobilek nepasuje. Ale to ještě není tak tristní číslo, problém je spíš v tom, za jakou cenu takového výsledku dosáhla. A co dál očekává.

Jak informuje agentura Reuters, Rivian v informacích pro akcionáře přiznal, že na každém prodaném autě prodělává přibližně 33 tisíc dolarů, tedy asi 770 tisíc korun. Investoři z Wall Street navíc předpokládali, že značka ve čtvrtém kvartálu dodá více než 14 tisíc aut, nakonec se však jednalo jen o 13 972 vozů. To pořád není tak hrozné, horší jsou vyhlídky do budoucna, které ukazují, že firma v tuto chvíli nevzkvétá, ale padá ke dnu.

Rivian totiž dále oznámil, že letos nejspíše vyrobí méně než 57 tisíc aut. Ve srovnání s loňskem tak zjevně dojde na propad, čemuž odpovídají i další kroky. Nesplnění původních výrobních cílů bude mít za následek propuštění 10 procent veškerých zaměstnanců, což na Wall Street vyvolalo menší paniku - akcie firmy za jediný den ztratily víc než čtvrtinu své hodnoty a oproti svým maximům z roku 2021 jsou dole o 91,2 procenta.

To nic dobrého neznačí, šéf značky RJ Scaringe ale pořád doufá, že se vše v dobré obrátí. „Stále pevně věříme v elektrifikaci automobilové branže, ale v krátkodobém horizontu čelíme makroekonomickým potížím,“ říká. Řešením by přitom měla být nová platforma R2, která bude odhalena příští měsíc a jež má srazit výrobní náklady. Mimo to si Rivian slibuje mnohé od nové továrny v Georgii. Ta se má otevřít letos, přičemž v prvé fázi počítá s roční kapacitou 200 tisíc aut, v té druhé pak má produkce vzrůst dokonce na 400 tisíc kusů ročně. Komu je ale chce značka prodat, když na limity zájmu publika naráží již nyní?

Vozy Rivianu startují okolo 1,6 milionu korun, přesto firma na každém prodaném kousku prodělává okolo 770 000 Kč. Letos navíc předpokládá, že vyrobí méně aut než loni, načež již oznámila propuštění 10 procent zaměstnanců. Není divu, že akcionáři ztrácí víru. Foto: Rivian

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec

