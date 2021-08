Výrobce Putinovy limuzíny má problémy, ani dva roky po začátku prodejů auto nikdo nedostal před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Aurus

Což o to, Vladimir Vladimirovič ho má, stejně jako další vládní představitelé, sériová výroba ale přes údajný začátek fakticky stále nezačala a mimo ručně poskládaných aut pro politickou smetánku nedostal nikdo nic.

Možná jste zaznamenali, že o uplynulém víkendu se jel již devětaosmdesátý ročník závodu 24 hodin Le Mans. Tomuto podniku přitom již od roku 2018 dominuje Toyota, což není až tak překvapivé, neboť šlo o jediný zbývající tovární tým ve vrcholné kategorii LMP1. Ta byla pro letošek přejmenována na kategorii hypersportů, mimo to došlo také na změnu pravidel. Rázem se tak začal chystat návrat značek jako Porsche či Audi, k nimž se nejnověji přidal i Cadillac. Tyto automobilky ovšem uvidíme na okruhu Le Sarthe až v příštích letech.

I letošnímu ročníku tedy dle očekávání vládla Toyota, pročež se zájem řady lidí soustředil spíše na nižší kategorii LMP2, do které bylo přihlášeno pětadvacet posádek. Za dvěma z nich stál tým G-Drive Racing, který stejně jako ostatní užívá atmosférický osmiválcový motor Gibson a šasí Oreca. Právě to se ovšem stáj, stejně jako třeba konkurenční Alpine, rozhodla přejmenovat, a to na Aurus, čímž měla být propagována nová ruská automobilka. Ta však přílišného úspěchu nedosáhla, neboť jeden vůz havaroval a druhý dojel až sedmý ve své kategorii a dvanáctý celkově.

Jak se navíc zdá, Aurusu se nedaří nejen na závodních okruzích, ale ani v rámci sériové produkce. Ta na konci května měla konečně odstartovat v továrně v Elabuze, již Aurus „zdědil“ po Fordu a do které napěchoval zhruba 2 miliardy rublů (cca 585 milionů Kč). To jsou vskutku nemalé peníze, za něž měly být pořízeny montážní linky, logistické centrum i veškeré IT vybavení. Rusové přitom počítali s tím, že vyrábět budou 5 tisíc aut ročně, což je značný posun oproti dosavadní kusové ruční výrobě, jež probíhala v institutu NAMI.

Navzdory nemalé investici ovšem zatím žádný zákazník vůz z Elabugy dodnes neobdržel, což je docela alarmující, uvážíme-li, že veřejný prodej vozu začal v srpnu 2019. S touto informací přichází kolegové z ruského Autoreview, dle nichž nikdo sériový vůz nedostane dříve než v průběhu září. Konkrétní datum nicméně zmíněno nebylo, stejně jako nezazněl důvod zdržení. Jelikož Rusové počítají s tím, že první várku aut budou tvořit jen modely Senat ve vrcholné výbavě s cenou 24 milionů rublů (7 milionů korun), je pravděpodobné, že v továrně si ještě vše takříkajíc nesedlo.

Na další vývoj je třeba vyčkat, podrobnosti k němu nemají ani dealeři Aurusu. To se pochopitelně podepíše i na zájmu o vůz, stejně jako tím může být ohrožena i budoucnost značky. Kromě již odhalených verzí totiž Aurus chystá také SUV a MPV. Celá rodina bude disponovat modulární platformou, pohonem všech kol a devítistupňovým automatem, jenž bude zpočátku spojen pouze s osmiválcovým hybridním motorem. Původní plány nicméně počítaly i s příchodem čtyřválce a dvanáctiválce.

Připomeňme pak už jen, že Aurus Senat, lidově označovaný jako „Putinova limuzína” kvůli jeho prvnímu uživateli, se vyrábí v pancéřovaném či standardním provedení, přičemž první zmíněná verze tak může vážit až 6,9 tuny. Díky 600 koním pod kapotou však i přesto dokáže zrychlit na stovku za 9 sekund, lehčí provedení bez „neprůstřelné vesty“ je na dané metě již za 6 sekund. U tohoto modelu pak omezovač zasahuje až ve 250 km/h, zatímco pancéřované verzi kvůli bezpečnosti vystaví stopku již ve 160 km/h. Jinak by řidič mohl spálit brzdy jedním sešlápnutím.

Aurus Senat se začal vyrábět na konci května, přičemž první zákazníci měli dostat objednané vozy v červnu. Stále je však nemají. Foto: Aurus

Zdroj: Autoreview

Petr Prokopec