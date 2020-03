Youtuber ukázal, jak končí nová elektrická auta, která Volkswagen nemůže prodat 19.3.2020 | Petr Prokopec

Mluvilo se o desítkách tisíc vyrobených aut, která nemohou zamířit za zákazníky. Zvěsti zjevně moc nepřehánějí, jen bývalé letiště u Zwickau poskytuje útočiště tisícům problematických Volkswagenů ID.3.

Volkswagen by rád udělal velký skok a z hlavního propagátora dieselových motorů se proměnil v lídra v oblasti elektromobilů pro masy. Jeho elektrická naděje mu ale prozatím přináší spíše problémy. Nový model ID.3 není jen vůbec prvním vozem postaveným na modulární platformě MEB, používá také úplně nový software a právě jeho vývoj se značce nedaří dotáhnout do zdárného konce.

Němci to popírají a tvrdí, že výroba probíhá podle plánu a ohrožen není letní termín předávky prvních exemplářů zákazníkům. Nicméně už slova šéfa vývoje Franka Welsche naznačují cosi jiného. Vývoj zmíněného software zabral stejný čas, jako tomu bylo samotného vozu, tedy jeho fyzických částí. Vychytávání všech možných programových problémů evidentně stále trvá, VW proto zatím produkuje jen „těla bez duší“.

To pro automobilku samozřejmě představuje logistický problém, neboť vyrobené exempláře, které automobilka bez software nemůže prodat, je třeba někde skladovat. A díky kanálu Next Move na YouTube se můžeme podívat na jednu z lokalit. Jde o plochy bývalého letiště Altenburg, jež se nachází poblíž Zwickau, kde se vůz i montuje. Dle odhadů se zde nachází zhruba pět až osm tisíc exemplářů, nicméně další parkoviště mimo to centrální mají poskytovat útočiště dalším tisícovkám aut - celkově má VW v tuto chvíli „syslit” asi 20 tisíc vyrobených a přitom neprodejných vozů.

Volkswagen plánuje vybudování dalšího provizorního, ale dokonce ještě rozsáhlejšího parkoviště v Emdenu, který se pro značku stává elektrickým centrem. Právě tento krok ale jen potvrzuje, že problémy se softwarem jsou mnohem závažnější, než Němci oficiálně připouští. Je tedy spíše pravděpodobnější, že na realizaci dosavadních 35 tisíc předobjednávek nedojde ještě letos, ale spíše s jistým zpožděním. Jak velké ale bude, lze těžko odhadovat.

Pro automobilku to samozřejmě znamená čáru přes rozpočet, hlavně v rámci plnění přísnějších emisních limitů. Dobrou zprávou však je, že zájem o e-up! je docela velký. A stejně tak se jako na běžícím pásu prodává i starší e-Golf. Jeho životní cyklus tak nejspíše bude ještě prodloužen. Právě tyto dvě skutečnosti jsou pro značku asi jediným světlým bodem, třebaže je otázko, jak moc. Stejně jako jiní mívá i VW nárazově potíže s dodávkami baterií.

Volkswagen sice vyrábí ID.3 jak na běžícím pásu, ovšem jde v podstatě pouze o holé schránky bez funkčního softwaru

Zdroj: nextmove@Youtube

Petr Prokopec