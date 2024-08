Z (ne)slavného „oškliváka” je skoro krasavec: Actyon definitivně zahodil svou zrůdnost, jednou zahodí i své původní jméno před 3 hodinami | Petr Miler

Tomu se říká přerod. Tohle auto muselo od roku 2005, kdy se poprvé zjevilo na scéně, ujít vážně dlouhý kus cesty, nyní se ale odhaluje v podobě, která je po všech stránkách zajímavá. Možná se vám ani tak nebude líbit, ale ošklivé auto to prostě není.

Krása je vždy v oku toho, kdo se dívá, říká jedna stará pravda. Nehodláme ji nikterak popírat, faktem ale je, že v případě některých objektů se na jejich vizuální nevábnosti shodne naprostá většina oněch sledujících očí. Objektivizovat krásu ani tak nelze, přesto lze v takové situaci stěží považovat za urážku, když je ta či ona věc označována za ošklivou.

S takovou pozicí se musel smířit i Actyon, tedy SUV a pick-up, které od roku roku 2005 vyráběla automobilka SsangYong. Pozdější iterace sice daly vozu trochu konformnější tvář, přesto lze Actyon považovat leda za dobrého modernějšího nástupce Pontiacu Aztek a podobných bizarností. Navzdory zmíněnému ale Actyon vydržel na trhu až do roku 2018, třebaže už jen jako pick-up, pak se po něm slehla zem. SsangYong kontroverzní jméno spojené primárně s nepovedeným designem u žádného z nástupců znovu nepoužil.

K tomu se odhodlal až letos a je třeba říci, že ošklivosti dává rázně vale. Automobilka SsangYong (která se sice změnila na KG Mobility, u nás si ale pořád říká „SsangYong by KGM”) totiž už v půlce července poprvé ukázala nový Actyon. A zaujala tentokrát pozitivně, neboť její „akční a mladý” model („action” a „young”) se svým předchůdcem nemá po stránce vzhledu nic společného. Najednou působí jako diskontovaný Range Rover Velar, což nelze brát jako urážku.

Nyní jej automobilka pouští do prodeje, a tak jej ukázala i zevnitř a zveřejnila k němu vše podstatné. Ke vzhledu se znovu vracet nechceme, dodejme ale, že celkem mohutný styling si vyžádal standardní použití 20palcových disků kol, což docela dobře naznačuje, čím Actyon 2024 je. Na délku tedy měří 4 740 mm, na šířku 1 920 mm a na výšku 1 680 mm. Není to tedy obr, ale není to ani žádný pidiždvík, s rozvorem 2 680 mm je to citelně větší auto než už dnes prodávaný, stylově blízký Torres.

Podívat se můžeme také do interiéru, který je typickým produktem dnešní doby a definují ho hlavně dva spojené displeje o úhlopříčce 12,3 palce. Ten od řidiče vzdálenější pochopitelně slouží jako rozhraní infotainmentu a je mírně nakloněn směrem k řidiči. Vozu je dále vlastní ambientní osvětlení s 32 dostupnými barvami, svérázně tvarovaný volant, který už si na kruh ani nehraje, průhledný volič automatu a polokožené čalounění. To je k dispozici vedle primárně vyobrazených béžových odstínů také v černé a červené, obložení palubky může být z imitace uhlíkových vláken nebo černého dřeva.

Ssangyong alias KGM dále říká, že Actyon je také náležitě prostorný, což je patrné nejen v prostoru pro pětici cestujících, ale i v zavazadelníku, který nabízí až 668 litrů místa pro nesmysly všeho druhu. Po sklopení zadní řady sedadel jde až o 1 568 litrů. Pod kapotou se nachází výlučně motor 1,5 turbo s výkonem 170 koní a točivým momentem 280 Nm, který může být stejně výlučně spojen se šestistupňovou automatickou převodovkou, která posílá výkon na přední nebo všechna čtyři kola dle volby.

Co zbývá dodat? No přece ceny, které se v Jižní Koreji pohybují mezi 33,95 a 36,49 milionu wonů, tedy asi 570 a a 615 Kč podle provedení. To je na dnešní dobu láce, mimo Koreu má auto dorazit koncem roku. Zda se ukáže tou dobou i u nás, uvidíme, stejně jako to, zda si bude říkat „SsangYong by KGM”, nebo už to bude prostě jen SsangYong. Jednou tohle auto po někdejší zrůdnosti nevyhnutelně zahodí i své původní jméno...

Krasavec? Považte sami, ale všechno je relativní. Nový Action... Foto: KG Mobility



...je vedle toho původního vážně hezoun. Foto: SsangYong

