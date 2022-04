Z údajných emisí CO2 aut je už jen jedna velká lež, podle dat jsou nejefektivnějšími vozy SUV včera | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Pravidla EU vždy překrucovala realitu, tohle už ale není pouhé překroucení skutečnosti. Tohle je úplně nová realita, která s opravdovým světem nemá společného vůbec nic. Jen někdo z Bruselu může s vážnou tváří tvrdit, že snížení emisí CO2 nejvíce pomáhají SUV.

Loňský rok jsme optikou prodejů aut zmapovali již z řady úhlů. Dnes jej probereme pohledem emisí CO2, který bez hlubšího zkoumání působí mimořádně pozitivně. Jak totiž zjistila společnost JATO Dynamics, od 1. ledna do 31. prosince 2021 měla klesnout průměrná výše emisí CO2 u prodaných aut z předloňských 117,7 gramů na kilometr na 99 gramů na kilometr. To zní po letech stagnace či dokonce meziročních vzestupů jako konečně razantní zlepšení, když se ale začteme do detailů, zjistíme, že to je jedna velká virtuální realita.

Ono si stačí přečíst, že lepšího stavu mělo být dosaženo hlavně pomocí SUV. Pomocí SUV? Člověk se nemusí jmenovat Wernher von Braun, aby pochopil, že tady něco nehraje. SUV jsou větší a těžší auta než jakákoli jiná, a potřebují tedy více energie jak na svou akceleraci (protože hmotnost), tak udržování jakékoli vyšší rychlosti (protože odpor vzduchu). Aby emise CO2 generované auty reálně klesly, musely by se začít prodávat energeticky méně náročné vozy. A to s SUV opravdu neděje.

Taková auta mohou snížení generovaných emisí CO2 přispět leda na papíře a přesně tomu nahrávají politické hrátky posledních let. Politici se totiž rozhodli protežovat elektrický pohon mj. tak, že zcela ignorují jakékoli emise CO2 aut spojené s jejich provozem, které nelze zjistit přímo u samotného vozu. Tedy u jeho výfuku. Elektromobily ale nejezdí na vzduch, jezdí na elektřinu, kterou bez emisí CO2 nelze vyrobit nikdy. A pokud by měly být hodně nízké, musela by být generována docela jinak než dnes. Je to lež, nic jiného, navíc jsou ignorovány vyšší energetické vstupy spojené s výrobou. Jakmile obojí - byť jistě záměrně nepřesně u elektrických aut - započítáme, zjistíme, že nejefektivnější je obyčejná dieselová Octavie. A to je prosím zjištění bruselské organizace podřízené EU, žádných „partyzánů”.

JATO Dynamics ale pochopitelně pracuje s daty, která výrobci evidují na základě pravidel EU. A ta jsou ohnuta výše zmíněným směrem. Firma si tak může dovolit konstatovat takový nonsens, že zájem o SUV po celém světě nepřetržitě roste již 15 let, v Evropě mají na celkových prodejích 45procentní podíl, přesto to vede ke snížení emisí. Pes je samozřejmě zakopaný v onom elektrickém pohonu - JATO uvádí, že jde o nejčastější karosářskou verzi elektrických aut. Z loni v EU prodávaných 85 elektromobilů bylo 35 právě SUV.

Bateriové vozy se pak na loňských registracích podílely z 11 procent a jejich průměrné emise CO2 jsou 0 gramů. Na plug-in hybridy, se kterými je spojeno průměrných 36,6 gramů CO2 na kilometr (smějte se - nebo plačte - podruhé), pak připadlo 9,4 procenta. Znamená to tedy, že s rovnou pětinou všech loni prodaných aut je spojena hodnota nějakých 15 gramů CO2 na km. Odečtěte si tento z prstu vycucaný údaj a zjistíte, že žádný pokles reálně nenastal.

Ve světle těchto skutečností tedy nakonec opravdu není překvapením, že dle statistik jsou SUV střední třídy těmi nejefektivnějšími vozy vůbec (!), jakkoli je to na hlavu postavené. Průměrně na ně připadá 65,4 gramů CO2 na kilometr, což odpovídá nějakým 2,8 litrům benzinu na sto kilometrů či 2,5 litrům motorové nafty. Taková spotřeba je nicméně nereálná i u podtunového hatchbacku, který má čelní plochu menší a hladší než dětskou prdelku. V případě jakýchkoli SUV jde ale jednoznačně o naprostý nesmysl.

Dokládá to koneckonců i zmínka o nejmenších SUV, na které připadá druhý nejhorší výsledek v produkci emisí CO2 napříč všemi třídami. Takže čím menší auta, tím větší emise? Skvělé. Pro pochopení této absurdity dodejme, že jde o příliš levná auta na to, aby mohla být elektrická, a tak se tu realita ohýbá nejméně.

Co k tomu dodat? Tohle už je opravdu komedie, ani spojení „zkreslení reality” neříká, s čím tu máme tu čest. Tohle je jedním slovem lež. Líbivá, zelená lež, nic jiného.

Ve světě podle EU už je jedno, že třeba taková Škoda Enyaq váží přes dvě tuny a měří 1 616 milimetrů na výšku. Z pohledu úředního jí chybí výfuk a užívá elektrické ústrojí, pročež jsou její emise CO2 nulové. Loni se jí v Evropě prodalo 44 039 kusů, což značce výrazně napomohlo se snížením emisní stopy, třebaže reálně dělají taková auta pravý opak a jejich provoz je energeticky zásadně náročnější než třeba u tunového mini s litrovým motorem. Foto: Škoda Auto

Zdroj: JATO Dynamics

Petr Prokopec

