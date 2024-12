Žába už nesedí na prameni, a tak má v koncernu Stellantis dostat průchod dosud tajný vývoj nových motorů V8 včera | Petr Prokopec

/ Foto: Dodge

Zejména americké značky začaly v lůně koncernu Stellantis strádat. Jednou z nich je Dodge, který si stále komplikovaněji hledal místo pod sluncem, o nějž by s koncem motorů V8 mohl zcela přijít. Časy se ale mění.

Pro koncern Stellantis tento týden začal tak dobře jako už dlouho ne, třebaže investoři to zatím v plné míře nedoceňují. Zbavil se totiž Carlose Tavarese, který se poté, co léta vystupoval jako hlas zdravého rozumu, rozhodl začít kopat za nařizovanou elektromobilitu tak moc a takovým způsobem, že to bylo nejen nevkusné, ale i obchodně kontraproduktivní. Jeho názorový veletoč navíc přišel ve chvíli, kdy se začal propadat nejen zájem o elektrická auta, ale i zisky celého koncernu. A když volby v USA „pro elektromobily nedopadly dobře”, bylo toho zřejmě moc na všechny zúčastněné.

S Tavaresem je tedy amen a začíná se tak šuškat, co se dělo za jeho zády a co má nyní mnohem zřetelnější šanci na posun do sériové výrob. Obvykle velmi dobře informovaný youtuber s přezdívkou Butter Da Insider, který informuje publikum o zákulisním dění v celé Velké detroitské trojce, tedy nejen ve Stellantisu, ale také ve Fordu či v General Motors, totiž nově zmínil, že koncern by měl v utajení vyvíjet nový vidlicový osmiválec. Pohonná jednotka by měla mít menší objem než předchozích 5,7 až 6,4 litru a k dispozici bude mít dvě turba. Navzdory downsizingu tak nabídne vyšší výkon.

Vše je třeba zatím brát jako neověřenou informaci, nicméně ta by od pravdy nemusela být tak vzdálená. Konec Tavarese na vedoucím postu je totiž nakonec jen jedním dílkem ve větší skládače. Jak už padlo, tím dalším je návrat Donalda Trumpa do Bílého domu, přičemž znovuzvolený americký prezident i přes své přátelství s Elonem Muskem není zrovna fanoušek elektromobility. Proto již dopředu mluvil o konci všemožných mechanismů, které by zákazníky a výrobce do bateriového pohonu tlačily.

Přihoďte k tomu fakt, že Stellantisu klesá zisk, zatímco Ford si v případě Mustangu . jediného přeživšího osmiválcového muscle caru - mastí kapsy, a rázem máte dostatek důvodů, proč sáhnout do pokladny a podpořit vývoj zcela nového V8. Zvláště když má jít o elektrifikovanou jednotku, která by měla zvládat plnit i přísnější emisní normy. Jak se tedy zdá, pro fanoušky Dodge a Hemi tento týden opravdu nemůže být veselejší, a to se pořád teprve rozjíždí.

Ve své vrcholné formě dával předchozí HEMI neskutečných 1 039 koní, a to pod kapotou Chargeru SRT Demon 170. Nový šestiválec, se kterým koncern Stellantis počítá, však nabídne maximálně 550 koní. I proto taková kritika, která nakonec zřejmě ponese své ovoce. Foto: Dodge

Petr Prokopec

