Zájem o elektrická auta se dál propadá napříč Evropou, dobíjecí hybridy zažívají ještě násobně větší kolaps

/ Foto: Škoda Auto

Trh s auty jako takový míří správným směrem, iluze o masivně rostoucím tržním podílu vozů s elektrickými či elektrifikovanými pohony ale dál zůstává jen iluzí. Jejich podíl na trhu dokonce klesá.

Kdyby se dalo poroučet větru, dešti a automobilovému trhu, jistě bychom letos skutečně byli svědky masivních vzepětí prodejů elektrických aut, jak si ho politické síly i v mezích korporátního socialismu uvažující automobilky vysnily. Jenže nedá se ani jedno, a tak počasí zůstává vrtkavé a elektrická revoluce se odkládá.

Dokazují to i čerstvá celoevropská prodejní data zveřejněná asociací ACEA, která pro jinou interpretaci nedávají prostor. Automobilový trh jako takový totiž nestrádá, když v červnu bylo v Evropské unii prodáno 1 089 925 nových osobních automobilů, tedy o 4,3 procenta víc, než kolik vozů bylo registrováno loni v červnu. Je to sice pořád skoro o pětinu méně, než bývalo zvykem, ale pořád je to pozitivní vývoj.

O takovém si mohou nechat jen zdát elektrická auta, která navzdory všem optimistickým predikcím o jejich pozici na trhu touto dobou ztrácejí v absolutní a ještě více v relativní rovině. Minulý měsíc bylo totiž v zemích EU zaregistrováno jen 154 408 nových aut s elektrickým pohonem, což je o procento méně než v červnu loňského roku. Při růstu celého trhu tak jejich podíl klesl na 14,4 procenta, o 0,7 procentního bodu pod loňskou úroveň. Za celou první polovinu roku 2024 pak elektromobily drží podíl na trhu ještě menší - 12,5 procenta.

V některých zemích jejich prodeje dál rostou díky přerozdělovacím mechanismům, jinde ani to ne. Tak či onak na klíčových trzích ztrácely. V Německu (-18,1 procenta), Francii (-10,3 procenta) a v Nizozemsku (-15 procent) jde o masivní poklesy, i když jejich jak francouzská, tak nizozemská umělá podpora zůstává zachována. Na trhu tak dál vedou benziny (podíl 34,4 procenta) a diesely (12,7 procenta), protože ale ACEA počítá mild-hybridy (kterým je dnes kdejaký dražší benzin nebo diesel, ani o tom nevíte) i hybridy (které jsou pořád téměř jen spalovacími vozy) jako separátní pohon s tržním podílem 39,6 procenta, je reálné zastoupení benzinů a diesel ještě vyšší.

Naopak dobíjecí hybridy dostávají dál na frak. Letos v červnu bylo v EU registrováno o 20 procent méně plug-in hybridů než loni, navíc jde už jen o 66 482 aut, takže jejich tržní podíl se smrskl na 6,1 procenta (a pořád jde do značné míry o benzinové a dieselové vozy). Registrace plug-in hybridů dostaly na frak zejména v Belgii (-49,2 procenta), Francii (-21,7 procenta) a Německu (-3,4 procenta).

Mezi značkami zůstává jedničkou Volkswagen (143 651 vozů, +3,7 %) následovaný Toyotou s 86 623 vozy (+15,1 %), třetí místo obsadil Renault, který prodal 81 823 vozů (+6,5 %), čtvrté BMW (70 499, +6,2 %) a páté Škoda (68 972, +10,8 %). Ani ta ale za svůj výsledek ani zbla nevděčí své živelné sázce na elektrický pohon.

Elektromobily v EU dál nefrčí. Ostatně představa, že by auta jako toto v použitelném provedení ovládla Evropu dnes nebo v jakkoli dohledné době, byla od začátku utopická. Foto: Škoda Auto

Zdroj: ACEA

Petr Miler

