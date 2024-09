Zájem o elektrické pick-upy je tak malý, že i nevalné prodeje Tesly Cybertruck stačí na to, aby všechny válcovala před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Někteří to prezentují jako úspěch Tesly a jistě to tak lze vnímat. Jako vždy ale záleží na tom, jak se věc podíváte. Realisticky vzato nakonec Cybertruck není ničím jiným než jednookým mezi slepými.

Svého Času jsem pracoval ve vydavatelství, jehož marketingový ředitel dokázal poměrně snadno z každého komára udělat velblouda. Anebo z velblouda komára, jak bylo zrovna třeba. Když tedy dorazil email, ve kterém zmiňoval fenomenální úspěch toho kterého vydání, srovnával jej třeba s vůbec prvním výtiskem. Či třeba poukázal na konkurenci, o které nikdo nikdy neslyšel. A když se do redakce vrátilo až příliš mnoho neprodaných výtisků, byl z toho nakonec oficiálně „dotisk“. Nebo dárek pro zaměstnance, aby mohli potěšit své blízké.

Čachry s čísly zkrátka nejsou nic nového, a to ani v automobilové branži. Třeba nyní hlavně zámořská média zmiňují úspěch Tesly Cybertruck, které se v červenci prodalo 5 175 exemplářů, jak zmiňují Auto News. Neobvykle stylizovaný elektrický pick-up tím skoro převálcoval veškerou konkurenci elektrických picku-upů dohromady, neboť na ni připadá souhrnných 5 546 registrací.

Značce je tak provolávána sláva, ale je to realistický pohled? I pokud odhlédneme od celkových čísel Tesly, kdy její tržní podíl na elektromobilech prodaných v USA soustavně klesá (loni 56procentní, letos jde o 48 procent) a potýká se s propadem zájmu o Model 3 (-31 procent), nemáme pocit, že by bylo co slavit. Spíš se zdá, že o elektrická povedení jinak daleko nejpopulárnějšího typu aut v USA je zájem tak malý, že stačí pár elektrická kapka v moři, aby se stala tou úplně největší.

Jakmile budeme porovnávat prodeje pick-upů bez ohledu na pohon, neznamenají prodeje elektrických verzí těchto aut v USA prakticky nic. Třeba jen Ford za červenec prodal 66 170 exemplářů modelu F-150, a to je jen nejpopulárnější z řady populárních modelů. Víc jak třináctkrát tak překonal prodeje Cybertrucků, víc jak šestkrát prodeje všech elektrických pick-upů a dosáhl na víc než polovinu všech registrací, jaké měly všechny elektromobily všech typu a značek v USA za stejný měsíc (118 273 aut). Vážně tedy Cybertruck válí? Posuďte sami.

Závěrem dodejme, že Teslu čekají ještě složitější časy, neboť boj Elona Muska za svobodu projevu a vůbec svobodnější Ameriku, který ve výsledku znamenal i podporu republikánského kandidáta na prezidenta Donalda Trumpa, mu ubližuje v očích oddaných demokratických voličů, jak uvádí znovu Auto News. Přitom to byli právě oni, kdo kupoval Tesly nejčastěji, zhruba dvakrát víc než lidé z republikánského tábora. Nyní u nich značka červenci dosáhla jen 18procentní popularity, což je vůbec nejméně v celé její historii. Nyní ji dokonce více vzývají i oni republikáni, u nichž se těší 22procentní oblibě.

Cybertruck sice v červenci dosáhl na 5 175 registrací, čímž téměř vyrovnal prodeje všech ostatních elektrických pick-upů. Jenže třeba takového Fordu F-Series se prodalo asi třináctkrát tolik. Kdo je tu tedy nakonec král? Foto: Tesla

Zdroj: Auto News poprvé a podruhé

Petr Prokopec

