Zaměstnanci VW čelící propuštění už tuší, kdo bude dělat jejich práci, německá výroba míří do Mexika

/ Foto: Volkswagen

„Všichni jsou už v Mexiku, buenos dias, já taky jdu...” Nevíme, jestli si podobné songy budou prozpěvovat němečtí zaměstnanci automobilky, modelům jako Golf ale podle všeho nic jiného nezbude.

Jako člověk živící se primárně v IT se celý pracovní život potýkám s velkými korporacemi, které v poslední době projevují náznaky zvráceného smyslu pro humor. S rostoucími náklady na výrobu v Evropě někteří z mých zákazníků opouštějí místní výrobní lokality buď zcela, nebo koncentrují své aktivity na levnější místa kontinentu, například do Rumunska. V IT máte to štěstí, že je vám celkem jedno, kde se ta či ona fabrika nachází, neboť v ní fyzicky naprostou většinu času nemáte důvod být, lidem z výroby to ale pochopitelně jedno není.

Je pak skutečně hořce komické číst si interní oběžníky konstatující, že firma musí z důvodů rostoucích nákladů opustit typicky německou fabriku, což nutně znamená, že nikdo z lokálních zaměstnanců ve výrobě nebude dál mít práci v místě svého aktuálního bydliště. Takže konec? „Omyl, to není konec,” řekl by asi někdo ze skupiny Kabát, výroba se stěhuje například do onoho Rumunska, kde mohou současní zaměstnanci podle nabídky HR manažera pokračovat ve stejné práci! Už vidím, kolik z nich se stěhuje (anebo budou dojíždět?) do téměř 2 000 km vzdálené lokality, aby pracovali za méně peněz v cizím prostředí, kde si neumí koupit ani rohlík v pekařství. Tenhle „Láďa” z vedení musel mít opravdu velkou hlavu, zní to spíš jako výsměch.

S podobnými zkušenostmi jsem zvědavý, jestli ve stínu zřejmě nevyhnutelného propouštění a zavírání fabrik VW v Německu podobně geniální nápad vygeneruje mozek obřích rozměrů někoho z vedení Volkswagenu. Ten sice obecně potřebuje eliminovat část nepotřebných kapacit, nepotřebuje jich ale eliminovat zase tolik, kolik jich v Německu zamýšlí zrušit. Část výroby se tedy bude stěhovat jinam a Handelsblatt už ví, kam to bude. A zní to skoro romanticky, do Puebly v Mexiku.

I tam by se dalo dojíždět, podle Google Maps se z Wolfburgu do Puebly dostanete za nějakých 31 hodin jako nic. Ale humor stranou - podle Handelsblattu skutečně VW uvažuje o tom, že by do Puebly, kde má historicky významný závod známý díky výrobě legendárního Brouku a kde se dnes vyrábí mj. Jetta, Tigaun nebo Taos, přesunul výrobu neméně legendárního Golfu z domácího Wolfsburgu. Tohle auto má i ve své současné podobě obrovský tržní potenciál, s drahou německou výrobou a zatížený batohem umělých nákladů spojených s přerozdělovacími mechanismy EU ale nedokáže navázat na své dřívější úspěchy.

Přesunutím výroby do Mexika by VW mohl výrazně ušetřit na produkčních nákladech, což by mu mohlo vrátit trochu lesku. V Německu by se pak odehrávala (a to s velkým otazníkem) nanejvýš výroba elektrického nástupce, ať už se bude jmenovat jakkoli. Volkswagen ostatně otevřeně zamýšlí prodávat současný Golf VIII s modifikacemi až do roku 2035, protože takhle dnes automobilky fungují. S dávno zaplaceným vývojem a výrobou za babku by mohlo jít znovu o konkurenceschopné zboží, jakkoli téměř úplné zmrazení vývoje by autu jistě nepomohlo.

Poněkud problematicky by tento krok mohl být z hlediska cel, které nově zvolený americký prezident plánuje uvalit na všechno z Německa, ale to se týká jen USA. VW by tím vlastně mohl využít pro evropské potřeby továrnu, která z hlediska fyzicky bližšího amerického trhu ztratí část významu.

Pochopitelně teprve uvidíme, co se reálně stane, pokud bychom si ale měli na něco vsadit, pak přesun části německé výroby VW právě do Mexika dává asi největší smysl. I když tam ze současných zaměstnanců nebude kroky Volkswagenu následovat skoro nikdo...

Továrna Volkswagen de México v Pueble má obrovskou tradici. Nyní se zdá, že ji brzy rozšíří přesunem výroby Golfu z Německa právě sem. Foto: Volkswagen

Zdroje: Handelsblatt, Volkswagen

