Ze změny jména Volkswagenu se vyklubala totální blamáž, šéfa může stát místo před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Ani na vteřinu nebudeme věřit komukoli z Volkswagenu, že takto byla celá věc zamýšlena. Něco se těžce nepovedlo a my se zatím můžeme jen ptát, co bylo vlastně původním záměrem.

Včera jsme vás informovali o úmyslu Volkswagenu změnit své jméno v USA na Voltswagen. Jakkoli to může znít podivně, smyslem mělo být udělání tlusté čáry za „dieselgatovou” minulostí značky, která je v USA vnímána mnohem intenzivněji než v Evropě. A současně naznačení oddanosti elektrické budoucnosti.

Znělo to podezřele, zvláště s ohledem na blížící se 1. duben, hned několik zdrojů z automobilky ale potvrdilo, že to je míněno vážně. Totéž oficiálně potvrdil i jeden z mluvčích, takže to skutečně nevypadalo jako žert, pořád jsme si ale nebyli jisti tím, zda to přece jen žert být nemá - zda VW s tímto oznámením, ač v původně uniklé tiskovce datované k 27. dubnu s datem platnosti od 1. května, nechce jen rozvířit vody a nakonec svůj přístup obhájit tím, že přece nechtěl provalit aprílový vtípek.

To by se dalo pochopit. Kéž by to ale bylo aspoň tak.

VW postupoval úplně jinak. Ještě během včerejšího dne, tedy 30. března, vydal onu tiskovou zprávu, kde změnu avizoval. Jméno Voltswagen se objevilo na jeho oficiálním webu, doteď jej vidíme na oficiálním Twitteru i s avízem změny, vznikl nový, klasicky stylizovaný nápis a média pochopitelně informovala svět o tom, že to opravdu nebyl žert. Jenže dnes už většinu těchto věcí v oficiálních kanálech nenajdete. Tiskovka byla opět smazaná, na americkém webu VW pro zákazníky už také nic není a níže přiložený tweet zřejmě také nevydrží věčně.

Automobilka zkrátka po pár hodinách vše stáhla s tím, že to byl marketingový kousek snažící se upozornit na elektrické snahy VW. Tomu ale se vší úctou nevěříme ani na vteřinu, ani na pikosekundu. Jen totální marketingový barbar by podobnou věc pouštěl do světa tímto způsobem - takto vše akorát zmátlo média, investory, zákazníky, všechny. Nezůstává po tom nic dobrého, je to totální blamáž.

Kdyby to VW nemyslel vážně, mohl vše pustit ven 1. dubna. A to i když se dříve vše provalilo. Na apríla je tolerováno skoro vše, lidé by se zasmáli se slovy: „Tak to přece jen byl apríl...” a nic by se nedělo. Sám fakt, že s tím VW šel ven o dva dny dříve i přes ono předchozí provalení, naznačuje, že to myslel vážně a maximálně tuto změnu urychlil. A i kdyby cokoli, proč tedy bylo téměř vše rychle smazáno?

O poznání jiné realitě nasvědčují i naše informace od zdroje přímo ve Wolfsburgu, podle nějž šlo o iniciativu Scotta Keogha, bývalého marketingového guru Audi a dnes šéfa Volkswagen USA, který vše vymyslel bez vědomí německého vedení automobilky. Tomu se ale přes inklinaci k elektromobilitě taková změna velmi nelíbila, proto po pár hodinách muselo vše pryč. A snaha vše zakamuflovat jako marketingovou akci je jen pokus udržet si vlastní tvář.

Pod Keoghem se tak nyní má houpat židle, neboť dopady jeho aktivity jsou rozsáhlé a povětšinou nejsou vnímány libě. Ať se ale stalo cokoli, toto se zkrátka nepovedlo. Jako vážně míněná věc, jako původně aprílový žert i jako marketingový kousek je to zkrátka blamáž se spíše negativním než jakkoli pozitivním efektem.

Změna Volkswagenu na Voltswagen nebyla žert, včera byla i pomocí této grafiky oficiálně představena. Nakonec ale bylo vše staženo. Zůstal jen tweet níže, který ale též nebude věčný. Grafika: Volkswagen

We know, 66 is an unusual age to change your name, but we’ve always been young at heart. Introducing Voltswagen. Similar to Volkswagen, but with a renewed focus on electric driving. Starting with our all-new, all-electric SUV the ID.4 - available today. #Voltswagen #ID4 pic.twitter.com/pKQKlZDCQ7 — Voltswagen (@VW) March 30, 2021

Zdroj: Volkswagen

Petr Miler