Zelení varují VW před investicemi do spalovacích motorů, argumentují naprosto absurdně před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Samy automobilky přiznávají, že na elektrických autech nevydělávají a chtějí jejich ztrátovou výrobu a prodej subvencovat prodejem konvenčních vozů, jak dlouho to jen půjde. Do toho Greenpeace s oporou CAM tvrdí něco úplně jiného.

V poslední době stále více automobilek mluví o plném přechodu na elektrický pohon a konci spalovacích motorů. Tento krok považujeme za značně riskantní, a to i když je obvykle spojen jen s Evropou. Jakkoli se místní politická garnitura rozhodla utahovat šrouby a nutit do elektrických aut výrobce i zákazníky, poručit větru dešti ani ona neumí. A dokud budou elektromobily představovat horší hodnotu za peníze, bude těžké přimět lidi jednat iracionálně jinak než za cenu obrovského přerozdělování, které někdo musí zaplatit. A když by elektrická auta měli kupovat všichni - nebo skoro všichni - skutečně nebude, kdo by účet za ně zaplatil.

Výrobci by si toho měli být vědomi a nesměřovat všechny investice jen jedním směrem. A oni si toho přes své proklamace vědomi jsou, neboť se nachází v podstatě ve stejné situaci - potřebují prodávat výdělečná auta se spalovacími motory, aby mohli investovat do ztrátových elektromobilů. Toto není fikce, takový stav i výhledově popisuje Volkswagen, který dnes otevřeně přiznává, že i na klíčovém elektrickém modelu prodělává. Také z tohoto titulu je tedy riskantní vsadit vše na elektrická auta - výrobcům může zůstat v rukou jen ztrátový černý Petr a nic jiného.

Do této reality přichází studie německého Centra automobilového managementu (CAM), kterou si objednala organizace Greenpeace. A je otázkou, zda se nad jejími závěry smát a nebo plakat. Tvrdí totiž úplný opak - dle ní jsou současné investice Volkswagenu do spalovacích motorů chybou, na kterou automobilka doplatí. Prý kvůli tomu, aby pokryla tyto údajně chybné investice, bude marnit své kapacity, které ale bude reálně potřebovat k pokrytí vysoké poptávky po elektrických autech.

To je něco tak nesmyslného, že jsme to ani nechtěli komentovat, ale nakonec jsme si to nemohli odpustit. Ono stačí krom výše zmíněného konstatovat, že přirozená poptávka po elektrických autech je velmi okrajovou věcí, jediný větší zájem je zřetelně vybuzen dotacemi a jiným přerozdělováním. A nakonec i studie sama si poráží nohy své věrohodnosti.

Počítá totiž se třemi možnými scénáři vývoje s extrémním rozptylem, kdy ten nejoptimističtější počítá s tím, že v roce 2030 budou elektromobily na prodejích v Evropě mít 81procentní podíl. V Číně by se pak mělo jednat o podíl 76procentní a ve Státech o 75procentní. Něco takového se zdá být nemožné i v Evropě, natož pak v USA a v Číně, pořád by to ale znamenalo desítky procent světového odbytu spočívajícího na bedrech spalovacích aut. Kdo si je troufne odepsat? Varovat před investicemi do motorů na benzin a naftu byť s touto vidinou je absurdní, hovoříme navíc o 9 let vzdáleném stavu.

Pak je tu prostřední scénář, podle nějž by v Evropě měl podíl elektrických do roku 2030 narůst na 60 procent. V Číně pak půjde o 59procentní a ve Státech o 44procentní podíl. I takový výhled je optimistický a ještě více u něj platí výše zmíněné. Třetí varianta scénáře, kdy by podíl elektromobilů v Evropě 35procentní, v Číně 32procentní a ve Státech 28procentní, je možná realističtější, na jeho základě by ale dva vozy ze tří prodaných měly stále spalovací ústrojí.

Považovat tedy na základě těchto výhledů investice do spalovacích motorů za riziko - zvlášť v momentě, kdy na elektrických autech stále nelze nic vydělat jinak než spoléháním se na přerozdělované peníze na pozadí jejich prodejů - je opravdu radou nad zlato. Na manipulace ze strany ekologických aktivistů jsme zvyklí, obvykle ale bývají aspoň promyšlené. Tato je jen hloupá.

Zdroj: Greenpeace přes Automobilwoche

Petr Prokopec