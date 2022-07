Žijeme v podivné době. Automobilka svolala do servisů 681 tisíc poruchových aut, neopravené je zase posílá domů před 4 hodinami | Petr Prokopec

Současné dění už opravdu začíná připomínat noční můru. Automobilky nejenže nemají komponenty na výrobu nových aut, nedokážou si už zajistit ani díly na realizaci svolávacích akcí, které samy vyhlásily. A tak ani nenapravují své staré chyby.

Před pár dny jsme si posvítili na poslední kolo ankety IQS, za kterou stojí společnost J.D. Power. Ta stejně jako v předchozích letech zkoumala, kterak jsou lidé spokojeni s novými auty. Přitom zjistila, že takový Chevrolet Equinox a GMC Terrain by svým majitelům neměly působit sebemenší potíže. Je nicméně nutné poznamenat, že jde o jejich stávající generace, které přišly na trh v roce 2018. Předchozích se nicméně týká poměrně rozsáhlá svolávací akce, která se stala noční můrou jak pro samotné majitele, tak pro automobilku.

Koncern General Motors totiž s pomocí agentury NHTSA, která monitore bezpečnost na amerických silnicích, povolal do servisů 681 508 exemplářů modelů Equinox a Terrain, neboť technici musí prověřit modul stěračů. Hrozí totiž, že vozům vyrobeným v letech 2014-2015 mohou zreznout úchyty, což celý systém vyřadí z provozu. Pokud se vám to stane za slunečného počasí, o žádnou tragédii se nejedná. Byť asi budete muset stavět častěji na benzinkách, abyste čelní okno zbavili veškerého hmyzu.

Problémem je nicméně jízda ve chvíli, kdy se nad vámi roztrhnou oblaka. „Moje snoubenka jela v silném dešti, když stěrače náhle přestaly fungovat. Musela tedy zastavit a počkat, než přestane pršet,“ uvedl k nepříjemnému incidentu John Wayne Warren, který je majitelem GMC Terrain. Kuriózní přitom na celé situaci je, že na tuto situaci došlo krátce poté, co obdržel dopis o svolávací akci. Do té doby se nicméně stěrače chovaly tak, jak mají. Jízda za deště tedy nebyla problémem.

Když se ale Warren rozhodl zajet do servisu, kde by technici vše napravili, dočkal se od automobilky trochu jiné informace. Koncern GM mu sdělil, že „díly potřebné na opravu vašeho vozu v současné chvíli nejsou k dispozici. Jakmile dorazí, váš dealer modul stěračů prověří a buď jej opraví, nebo nahradí. Tato služba bude provedena bezplatně.“ Majitel SUV tak stejně jako statisíce dalších nyní musí před každou jízdou bedlivě monitorovat počasí a čekat. Do kdy, nikdo neví.

Warren dodává, že se pokusil s automobilkou domluvit telefonicky i emailem, GMC mu však nenabídlo žádné jiné řešení. Místo toho značka jen uvedla, že „se omlouvá za nepříjemnosti“. To však majiteli SUV nepomůže. V srpnu jej totiž čeká technická prohlídka, kterou bez funkčních stěračů neprojde. De facto by se tedy stal pěšákem. Nebo může zvolit opravu v nezávislém servisu, který zjevně komponenty má, stát ho to ale bude ekvivalent zhruba 25 tisíc Kč.

Koncern General Motors se tak dostal do nepříjemné situace, která může skončit mnoha žalobami. Zvláště pokud lidem nenabídne alternativní řešení - třeba úhradu účtů ze servisů, které potřebné díly mají. Majitelé GMC Terrain a Chevroletu Equinox totiž na jízdu v dešti mohou rovnou zapomenout. A těm, kteří kvůli porouchaným stěračům neprojdou technickou, pak neusednou za volant ani za slunečného počasí, a to nikoliv vlastní vinou.

„Podle mého názoru jde o totální šílenství,“ dodává Warren. Nelze s ním než souhlasit. Jakkoli ale jeho frustraci chápeme, je třeba dodat, že podobné je to v mnoha dalších případech. Přičemž snad ještě hůře jsou na tom majitelé elektromobilů, kterým z nějakého důvodu odešla baterie či výrazně poklesla její kapacita. Ti totiž na výměnu mohou čekat klidně i roky, přičemž je to - pokud už baterie bude po záruce - přijde na statisíce korun.

Majitelé Chevroletu Equinox z let 2014 až 2015, mají smůlu. Koncern GM sice povolal do servisů skoro 700 tisíc aut kvůli vadnému modulu stěračů, ovšem na jeho opravu či výměnu nemá díly. Lidem tak nezbývá nic jiného než čekat a nejezdit. Foto: General Motors

