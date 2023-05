Živořící Moskvič konečně našel zákazníky pro svá nechtěná SUV, hlásí 8 tisíc nových prodejů před 4 hodinami | Petr Miler

Šéf automobilky se tváří, že sedí na zlatém vejci, čísla o prodejích ale říkají něco úplně jiného. Přesto se zdá, že úplným fiaskem znovuzrození Moskviče neskončí, trn z paty mu vytahují taxikáři.

Je to dnes skoro s podivem, ale i v Rusku se lze dobrat pravdy, tedy alespoň v některých oblastech. Pokud byste se řídili tím, co říká šéf Moskviče Dmitrij Pronin, pak budete mít pocit, že návrat slavně neslavné značky je něco jako šedesátka v šipkách. Realita je ale spíše taková, že jde o něco jako dostat kanára, tedy 0:6 v tenisu.

Podle dat agentury Avtostat se i v dubnu na ruském trhu prodalo pouze 473 vozů značky Moskvič, což je sice o 26 % víc než za předchozí měsíc (375 kusů), ale pořád je to skoro nic. Však je to číslo, které - pokud lze věřit aspoň produkčním datům - předehnala už loňská výroba. Navíc je třeba vidět celý obrázek. Od začátku roku ruští dealeři Moskviče prodali pouze 934 vozidel, to je na čtyři měsíce bída s nouzí.

Nepíšeme o tom poprvé, Moskviče prostě nefrčí a automobilka se propadla do hlubokých ztrát. Leckdo by si tak mohl myslet, že tento experiment snadno skončí krachem, jakkoli s jeho politickou podporou Moskvič asi jen tak nepadne. Nakonec se ale zdá, že pro svůj zatím jediný model, tedy SUV označené prostě 3, první pořádné zákazníky našel. Jde o taxikáře.

Automobilka se aktuálně pochlubila tím, že skupině firem People&People dodá postupně 3 000 aut právě modelu 3 ve verzi s automatickou převodovkou CVT a výbavou Standard. People&People provozuje taxislužby Taxovičkov a Citymobil a většinu vozů jim má Moskvič dodat ještě letos. Nejde navíc o jediného takového zákazníka - Moskvič dále dodá 3 000 spalovacích trojek firmě Yandex pro její taxislužbu a službu na sdílení aut. K nim pak přibydou další 2 000 elektromobilů 3e. V dubnu se navíc SUV značky objevily v nabídce služby na sdílení aut BelkaCar, jakkoli přesnější informace o počtu dodaných vozů chybí.

Takové prodeje „Moskviči 2.0” nepochybně pomohou. A mohou mu přinést i další odbyt, pokud mu auta v rukou taxikářů budou dělat dobré jméno. To ale ukáže jen čas, stejně jako to, zda oněch 8 tisíc aut bude reálně dodáno - slova o důvěřování a prověřování jsou v tomto případě na místě více než kdy jindy.

Novému Moskviči se zatím nedaří, kolem toho nemá smysl dlouze tančit. Zakázky od provozovatelů taxislužeb mu ale mohou výrazně pomoci. Foto: Moskvič

Zdroje: Moskvič, Avtostat

