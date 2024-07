Zkrachovalý Fisker rozprodal tisíce svých skladových aut po 320 000 Kč za kus, tragický příběh tím končí před 5 hodinami | Petr Prokopec

I když někteří nevěřili, že soud tento nápad schválí, nakonec se to stalo. Tisíce aut s původně milionovými cenovkami byly rozprodány jedinému zájemci za cenu v průměru nižší, než za kterou koupíte Škodu Fabia. Víc za ně už nikdo dát nechtěl.

Sága jménem Fisker II se chýlí ke svému konci, který lze popsat jediným slovem: Likvidace. Ani sama automobilka už zjevně nevěří tomu, že by mohla dokázat cokoli víc než uspokojit aspoň část svých věřitelů rozprodejem zbývajících aktiv. A když jí k tomu dal zelenou soud, ja uvádí Tech Crunch, cesta zpět je už spíš hypotetickou záležitostí.

Před pár dny jsme ostatně zmínili, že pro věřitele je to asi jediná šance, jak dostat část svých peněz zpátky. Fiesker tehdy požádal soudce Brendana L. Shannona, který na jeho bankrot dohlíží, aby schválil prodej 3 300 skladových kusů elektrického SUV Ocean. Zájem o ně měla společnost American Lease, která je zároveň také jednou z největších firem v New Yorku, jenž půjčuje auta primárně lidem pracujícím pro Uber, Lyft apod. A právě Ocean by nyní měl tvořit značnou část jejího vozového parku.

Soud s požehnáním transakce váhal kvůli domluvené ceně. Jakkoli totiž lidé ještě nedávno za elektrické SUV v základu platili 63 937 USD (cca 1 470 000 Kč), v případě tohoto rozprodeje měla cena jednoho kusu činit v průměru jen 14 tisíc dolarů (asi 320 tisíc Kč) a u předváděcích nebo poškozených aut ještě mnohem míň. To jsou opravdu směšné peníze, načež chtěl Shannon vědět, zdá by náhodou nebylo možné skladové vozy prodat někde jinde dráže.

Insolvenční správce John DiDonato, který má nyní Fisker na povel, k tomu uvedl, že automobilka jednala s několika zájemci. A jeden z nich, který se ukázal být přímou konkurencí American Lease, prý nabízel i víc. Jenže nakonec si zřejmě vše rozmyslel, protože od dalšího jednání upustil. Fiskeru tak nezbyla žádná lepší možnost než prodat své vozy hluboko pod jejich původní cenou.

Končící automobilka by společnosti American Lease měla v nejbližších dnech předat 1 000 aut, což jí do kasy přinese 14 milionů dolarů (323,4 mil. Kč). Během příštího týdne by pak měla následovat další pětistovka. Jak tomu bude u zbytku, je v tuto chvíli poněkud nejasné, neboť značná část produkce je ještě rozeseta po dealerech. Část z tržeb, které Fisker získá, tak padnou na zaměstnance, kteří zajistí nezbytnou logistiku.

Zajímavé pak je, že americká leasingovka nezíská jen samotné skladové vozy, ale také práva na software, který Ocean používá. Fisker z peněz s prodeje bude financovat i zbývající zaměstnance, kteří se budou věnovat vývoji aktualizací. Z těch ale bude profitovat hlavně American Lease, která již oznámila, že jakkoli to není její primární byznys, postará se i o stávající majitele, jimž bude nabízet servis.

Leasingovka tak poměrně levně zabila hned několik much jednou ranou. Velmi levně se totiž dostala k rozsáhlému vozovému parku, a to včetně nemalého zázemí potřebného k jeho údržbě. Přesto to pro ni může být danajský dar, nikdo dnes nedokáže říci, kolik problémů s těmito vozy bude mít a jak složité reálně bude udržovat je při životě. Samotný Fisker pak bude ještě nějaký čas existovat, s téměř veškerým prodaným majetkem, stamiliony dolarů v dluzích a zdevastovanou pověstí ale opravdu nečekáme, že by mohl úspěšně projít restrukturalizací. Tohle je vážně nejspíš úplný konec.

Ocean je pohledné SUV, které ovšem trápilo množství problémů. I proto automobilka dánského designéra skončila v bankrotu, který se stále více blíží likvidaci. Foto: Fisker

Petr Prokopec

