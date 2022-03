Značka nabízející jedna z nejvýhodnějších aut v ČR je opět na pokraji krachu, zachránce vycouval z převzetí před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: SsangYong

Nové auto a výhodná nabídka, to jsou dvě dnes skoro neslučitelné fráze, některé automobilky se ale i v současné době snaží držet ceny nízko. Jednou z nich je korejský Ssangyong, jeho budoucnost je ale nyní znovu nejasná.

Korejská automobilka SsangYong je dobře známa i na našem trhu. Stojí za tím i nepříliš lichotivá reputace modelu Rodius první generace, který je mnohými považován za vůbec nejošklivější auto, jaké kdy vzniklo. Nástupce pak sice dorazil s pohlednějším zevnějškem, ovšem ani tak publikum příliš neoslovil a v roce 2019 se nad ním zavřela voda. To však není případ pomalu již kultovního SUV Korando, stejně jako se zájmu zákazníků těší také Rexton či Tivoli. Ostatně takové Grand Tivoli je jednou z nejvýhodnějších nabídek nového auta v Česku, třebaže od loňska též o něco zdražilo.

Automobilka se tedy navenek těší dobrému zdraví, uvnitř je to ale komplikovanější. Stejně jako před čtrnácti lety, kdy svět zasáhla ekonomická krize způsobená splasknutím realitní bubliny ve Spojených státech, i nyní SsangYong čelí hrozbě bankrotu. Loni totiž sice v Evropě prodal 11 130 nových aut, což je o 15 procent více než předloni, ovšem globální registrace klesly o 21 procent na 84 496 vozů. To opravdu není mnoho, ostatně si jen stačí uvědomit, že třeba takové Porsche za loňský rok prodalo 88 362 kusů SUV Macan. Jen s jedním drahým modelem tak převálcovalo celý SsangYong.

Korejci přitom od roku 2010 spadají pod indický koncern Mahindra Mahindra, ovšem ani ten už dál nezvládá či nechce platit účty. Předloni tak SsangYong zažádal o ochranu před věřiteli, neboť již nebyl schopen dostát závazkům. Soud jej pak pod nucenou správu zařadil loni v dubnu, přičemž v říjnu svitla naděje na záchranu. 75procentní podíl Indů měl převzít výrobce elektrických autobusů Edison Motors, který by koupě automobilky vyšla na 305 miliard wonů (cca 5,5 mld. Kč).

Společnosti Edison Motors a Mahindra Mahindra podepsali letos v lednu smlouvu, dle které mělo být 10 procent ze zmiňované sumy zaplaceno předem, zbytek pak měl být poukázán do 25. března. To se nicméně nestalo, čímž byly smluvní podmínky porušeny a celá dohoda padla. SsangYong tak znovu hledá nového majitele, což ovšem začíná být stále těžší. Jak se nicméně zdá, pomocná ruka by mohla dorazit nepřekvapivě z Číny, i když v minulosti si na značce vylámal zuby koncern SAIC.

SsangYong nicméně již loni v prosinci podepsal dohodu se společností BYD Auto, jenž se týká společného vývoje baterií. I Korejci totiž míří elektrickým směrem, přičemž svůj první vůz osazený elektrickým pohonem chtějí představit příští rok. Na ten pak už sice bylo přepracováno zmiňované Korando, ona novinka mu ale bude uzpůsobena již od základů, a to včetně platformy. Baterie tak zamíří pod podlahu, místo aby redukovali praktičnost zavazadelníku.

Nikde se samozřejmě nepíše, že by tato spolupráce mířila na vyšší úroveň. Daný krok by nicméně s ohledem na elektrické směřování dával smysl. BYD je totiž v rámci jednotlivých značek druhým největším výrobcem elektromobilů na světě. Letos chce navíc dané registrace zdvojnásobit, což by s pomocí SsangYongu měl daleko jednodušší. Navíc díky pravidelnému růstu prodejů o minimálně 10 procent každý měsíc má na akvizici i dostatek prostředků.

SsangYong Tivoli se loni ukázal ve verzi Grand, který se dočkala prodlouženého zadního převisu. Narostl tak objem zavazadelníku, ceny však zůstaly nízko. Ovšem ani to, ani fakt, že značka na rozdíl od jiných má nová auta k dispozici ihned a nikoli až za měsíce či roky, zájem razantně nenakoplo. Foto: SsangYong

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.