Zpět dosazený šéf americké klasiky říká, že konec velkých motorů byl obrovskou chybou, je to prý antiamerické dnes | Petr Prokopec

/ Foto: Ram

Do koncernu Stellantis se po odchodu Carlose Tavarese vrací zdravý rozum a s ním lidé, kteří nechtějí vycházet vstříc jen politickým či ideologickým zadáním. Tim Kuniskis patří mezi ně a divili bychom se, kdyby do aut, která má pod palcem, nevrátil motory V8.

Když u nás turistům z jiných zemí či kontinentů naservírujete třeba svíčkovou nebo vepřo, knedlo, zelo, řada z nich se začne ošívat již při pohledu na takovou „šlichtu“. A jakmile strčí do úst takový omáčkou nasáklý knedlík, budou mít problém udržet v sobě předchozí jídlo. Podobně jako třeba Češi ve chvílích, kdy při dovolené v Thajsku nebo Číně zamíří do místních restaurací, kde sáhnou po některé z tamních specialit.

Prostě pořád platí, že někdo má rád vdolky a jiný pro změnu rýžový chleba. Z tohoto důvodu by nás neměly překvapit rozdílné preference lidí z různých míst světa, které nadále platí při pořizování nového auta. Zatímco v Evropě již nejsou výjimečné litrové tříválce, v USA se na takové pohonné jednotky koukají s velkým despektem. Objem motorů totiž stěží překonává jednu z nejmenších lahví od Coca-Coly, které Američané s oblibou holdují. Navíc jsou tyto agregáty po technické stránce nadmíru složité, pročež mohou mít zvlášť v jim nepřiměřených autech problémy s životností a opravit si je svépomocí je reálně téměř nemožné.

Také proto Američané stále lpí na objemných osmiválcových jednotkách, které si někteří technicky schopnější jedinci zvládnou opravit doslova na koleni na dvorku za barákem. Carlos Tavares, někdejší šéf koncernu Stellantis, měl ovšem pocit, že své publikum zvládne převychovat. Proto kupříkladu u pick-upu Ram 1500 zavelel k odchodu osmiválcového motoru. Stávající provedení tak lze pořídit pouze s třílitrovým šestiválcem, což je působivá jednotka maximálně tak pro Evropany.

Máte pocit, že něco takového je pouze náš názor? Chyba lávky, zastává jej i Tim Kuniskis, staronový šéf Ramu, který se po Tavaresově rezignaci dokonce vrátil z důchodu. A v rozhovoru pro Road and Track dal jasně najevo, že vyřazení osmiválců z nabídky bylo „antiamerickou chybou”. „Američané milují svobodu volby víc než cokoli jiného. Pokud jim ji ale vezmete a řeknete jim, že si musí koupit tohle, začnou revoltovat. A je jedno, zda to dává smysl nebo ne,“ uvedl k věci zpět dosazený šéf Ramu, tedy značky, která loni prodejně propadla o 16 %.

Kuniskis pak zjevně svým zákazníkům rozumí, neboť ti dávají najevo svou nelibost i přesto, že š šestiválcem je spojeno až 540 koní, tedy vyšší výkon, než jaký měl k dispozici předchozí 5,7litrový osmiválec (400 koní). Zatím nepotvrdil, že by se motor V8 měl pod kapotu Ramu 1500 vrátit, ale protože to ani nevyvrátil, předpokládáme, že o to přinejmenším usiluje. Zatím je podle něj důležitější, aby automobilka vyřešila některé produkční problémy. Souběžně s tím pak má dojít i na změny v nabídce.

„Momentálně nemám na trhu žádný z těchto pick-upů ve výbavách, v jakých by na trhu být měly,“ uvedl šéf Ramu. Pod Tavaresovým vedením tedy skutečně začalo docházet na destrukci hlavně americké části koncernu Stellantis. Což je u člověka, který platil za nadšence a velkého kritika environmentálních nesmyslů, docela překvapivé. Možná i proto se v posledních měsících spekulovalo o Tavaresově duševním zdraví.

Takový Ram 1500 RHO sice dostal do vínku 540 koní, tedy výrazně víc, než kolik bylo spojeno s 5,7litrovým osmiválcem. Ovšem pro Američany není podstatný jen výkon, i proto technicky komplikovanější verze se šestiválcem spíš odmítají. Foto: Ram

Zdroj: Road and Track

