Bentley geniálně vyřešilo problém velkých dotykových displejů v moderních autech, nikomu o tom ale neřeklo před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bentley

Jsou zdrojem mnoha rozpaků, zbavit se jich ale nedá, aspoň trochu ambiciózní moderní auto bez velkého dotykového displeje prakticky nedokáže fungovat. Anebo dokáže? Bentley ukazuje, že když vývojové a výrobní náklady nejsou problém, chytrý kompromis se najde.

Existuje spousta věcí, které nás na moderních autech víc rozčilují, než aby nás těšily. A jejich velké dotykové displeje mezi ně bohužel patří. Dokud byly jakýmsi rozšířením toho, co v autech tak jako tak bylo, navíc v decentní formě, o problému nešlo mluvit. Dnes už jsme ale docela jinde.

Automobilky totiž rychle pochopily, že jsou cestou k výraznému snížení vývojových a výrobních nákladů, dávají prostor pro pozdější nákupy dříve nepořízené výbavy a také usnadňují práci interiérovým designérům. Stále typičtější moderní auto tak vypadá jako skříň ze 70. let, na kterou někdo přilepil tablet.

Může to znít přehnaně, ale princip je právě ten - jako automobilka si nepřejete nic jiného, než když místo 20 různých vnitřků pro jednotlivé modely s nekonečným množstvím specifických tlačítek uděláte v zásadě pár architektur, kterým přidáte jeden displej, přes nějž je možné vidět a ovládat téměř vše. Pro rozpočet vývojového oddělení je to dar, pro výrobu to též zásadní zjednodušení a skýtá to i další výhody, které jsme už naťukli.

Že je to nepraktické za jízdy, padlo nejednou, ale je to také nevzhledné. Chci před sebou v autě mít palubku z hezkých materiálů a s příjemnými tvary, ne svítící prkno, po kterém pobíhají lumíci. Něco takového je ale v naprosté většině moderních aut prostě nemožné - nelze z nich velký displej odstranit, není ho kam schovat, prostě tam je a straší vás každou vteřinu jízdy. Anebo to jde přece jen jinak?

Kupodivu ano, jak ukazuje Bentley. To letos představilo nový Continental a vůbec se o tom nezmínilo, kolegové z Jalopniku ale upozorňují na to, že zdánlivě nudně normální displej infotainmentu je ve skutečnosti geniálně fungující otočný mechanismus, který umí tuctový displej vyměnit stiskem tlačítka za sadu analogových „budíků” s adekvátně luxusním obložením nebo za obložení samotné. Video níže vám to přiblíží, na oficiálních fotkách je to vlastně vidět též. Nenapadlo nás ale, že jde o víc podob interiéru jednoho a toho samého auta.

Různé vysouvací, výklopné apod. displeje se nám v autech vždy líbily a máme pocit, že neexistuje člověk, kterému by se měly nelíbit. Přesto z interiérů vesměs zmizely kvůli nákladnosti různých otočných mechanismů, u Bentley se aspoň v tomto ohledu pořád na peníze nehraje.

Nové Bentley Continental je jistě působivé auto, ale podívejte se na displej infotainmentu v jeho nitru. Jednou je a jednou není - jak k tomu dojde, vám ukáže video níže. Podle nás chytré, vkusné, to se u moderních aut moc nenosí. Foto: Bentley

Zdroje: Jalopnik, Bentley

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.