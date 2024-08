BMW si nechalo patentovat nové řešení spalovacího motoru. Nasadí ho v roce 2026, konkurenci vezme slova z úst dnes | Petr Miler

/ Foto: BMW

Zatímco většina ostatních automobilek se spalovacími motory ostentativně končí, BMW roky trvá na tom, že v nich vidí součást řešení, nikoli problému. Jako jedno z mála tak chystá úplně novou generaci motorů, které mají být ještě efektivnější než dnes. Soupeři nemusí mít odpověď.

Nedokážeme si představit, že by kteréhokoli z dnešních manažerů významných automobilek na školách neučili cosi o nutnosti vytvářet portfolio, o nevhodnosti vložení všech vajíček do jediného košíku, o rizicích sázky na jedinou kartu. Historie byznysu je ostatně plná firem, které to či ono udělaly a záhy toho krutě litovaly. Přesto to tito lidé ve velkém dělají.

Jsou obory, kde si to ještě můžete dovolit, neboť vysoké marže či obecně nízká kapitálová náročnost dávají prostor z mrtvého koně bez fatálních následků sesednout. Ten automobilový mezi ně ale nepatří. Extrémní kapitálová náročnost s maržemi pohybujícími se jen v optimálním případě kdesi nad 10 procenty znamenají, že prostor pro velké chyby je neobyčejně malý - sázka na špatnou kartu znamená obrovské náklady s ní spojené, minimální příjmy z ní plynoucí a ve výsledku obrovské ztráty, které bude do budoucna velmi těžké zalátat oněmi případnými drobnými maržemi z pozdějších úspěšných produktů.

Proto tolik automobilek v minulosti úplně skončilo, proto se v posledních dekádách zjevilo jen pár nových hráčů, proto bylo tolik malých entit pohlceno většími zvířaty. Udělat z dekády úspěšné a ziskové automobilky firmu pohybující se na hranici bankrotu je strašně snadné, však si jej vzpomeňte, kolikrát zkrachoval třeba obří General Motors či kolikrát blízko měl k bankrotu Volkswagen. A to se snažily jednat rozvážně a budovaly pestrou paletu produktů. Stejně se dostaly do potíží.

V tomto kontextu je fascinující, kolik firem si v posledních letech dovolilo ostentativně vsadit vše na jedinou kartu, což je skoro zaručená cesta do pekel. Vzpomeňme třeba Ford a kde dnes je. Zrovna ten ještě relativně včas prozřel a patřičně razantními kroky se pořád může zachránit, třeba takové Audi pod vedením svého zmatečně jednajícího šéfa ale dál neví, co vlastně chce a bankrot předem s 50procentní pravděpodobností očekává. Bizarní strategie těchto firem by možná mohly fungovat, kdyby jednaly jako kartel a úplně všechny dělaly to samé. Jenže to se nestalo a jakmile se najde jeden jediný významný soupeř, který přijde také s něčím jiným, může to být on, kdo sebere bank.

Pochopitelně nikdo neví, co přijde a jak moc chytré to bude, přesně tuhle roli ale hraje BMW. Dlouhodobě odmítá byť jen pomlouvat spalovací motory a s touto strategií momentálně boduje. Na rozdíl konkurentů odmítá ukončit vývoj spalovacích motorů, naopak chystá jednotky zcela nové. Audi ani Mercedes nic takového udělat nechtěly. A nyní se zdá zřejmé, že pokud včas nezareagují, budou jen přihlížet tomu, jak jim BMW bere zákazníky, kterým elektrická auta prostě nevyhovují.

Mnichov totiž skutečně pracuje na úplně nově pojatých motorech. Informuje o tom Auto Motor und Sport s tím, že si automobilka nechala patentovat řešení, které od roku 2026 začne nasazovat do sériových aut. Jako první ho má dostat model X5 generace G65, další jej mají následovat.

Přístup BMW není vyloženě revoluční, se stejnou myšlenkou už dříve koketovaly Honda či Ferrari, u dieselových jednotek se pak v primitivnější podobě dříve dočkala značného rozšíření. Z patentových nákresů je patrné, že se BMW vydá cestou tzv. předkomorového či předkomůkrového zapalování, které je dnes rozšířeno třeba u motorů monopostů Formule 1, jimž napomáhá k jejich mimořádné efektivitě.

Nechceme vás urážet opakováním vám dobře známého, ve stručnosti ale shrneme, jak toto řešení funguje. Základní myšlenka je taková, že obvyklému spalovacímu prostoru válce předchází malá předkomora, ve které je menší množství směsi zapáleno klasickou zapalovací svíčkou. Vznikne tak silně turbulentní prvek, který je následně přesunut do hlavní spalovací komory. Vytvořený turbulentní pohyb pochopitelně pomáhá míchání směsi, která je následně vstříknuta do hlavní komory s pomocí většího množství malých trysek, jež jsou rovnoměrně rozmístěny po stranách spalovacího prostoru.

Právě tohle je podstata celého řešení - vznikne tak mimořádně homogenní směs vzduchu a paliva, která zabraňuje nepříjemné situaci běžně se vyskytující u dnešních motorů s přímým vstřikováním. Tedy té, kdy má směs v blízkosti vstřikovače (a tedy i svíčky) odlišný poměr vzduchu a paliva než směs v oblastech dále od něj. Pokud tento problém zmizí, dokáže motor pracovat efektivněji, takže má buď víc výkonu ze stejného množství paliva, méně benzinu spotřebuje na stejný výkon, spalování je čistší, hospodaření s teplem efektivnější.

Skoro se člověk diví, proč se tahle věc v silničních autech dávno nepoužívá, ale odpověď je nasnadě - je to drahé, komplikované řešení. Ve Formuli 1 je to, jedno, týmy by daly miliardu za desetinu sekundy ušetřenou na čase potřebném na objetí jednoho kola a jejich auta ujedou asi 500 km jednou za 14 dnů, svět silničních aut musí hledět i na jiné aspekty. Drahé a nepraktické elektromobily ale dávají takto paradoxně spalovacím autům šanci se vyvíjet, neboť budou i tak levnější, praktičtější a navíc efektivnější.

Technologii, kterou má od tohoto srpna 2024 v Evropě BMW patentovanou, může automobilka aplikovat na libovolné motory s libovolným objemem i počtem válců. V čem přesně ji použije, uvidíme, sázka na čtyřválcový dvoulitr a šestiválcový třílitr ale bude skoro jistě správná, to jsou dnes klíčové pohonné jednotky. A nemáme zatím jediný důvod si myslet, že jimi nebudou i za mnoho dalších let.

Čerstvý patent BMW jasně ukazuje, co má za lubem. Foto: BMW



Podle Auto Motor und Sportu vytáhne Mnichov s novými spalovacími motory už v roce 2026 spolu s premiérou nové X5. Svou efektivitou mají překonat všechno, co dnes známe. Foto: BMW

Petr Miler

