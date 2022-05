Do aut míří další díly z plastu místo kovu, dostanou se i na dříve nemyslitelná místa před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Rheinmetall

Auta měla kdysi kovové i nárazníky či masky chladiče. To už je dnes dávnou minulostí a obvyklými se stávají i plastové blatníky či dokonce dveře. Nyní se realitou stává i myšlenka, s níž před 10 lety jako první koketovalo Audi, plastové budou i části zavěšení.

Před dlouhými deseti lety Audi oznámilo, že jeho technici pracují hned na sedmi pokrokových technologiích, jež by automobilce měly i nadále zajistit náskok před konkurencí. Mezi ně patřily třeba organické diody, jimiž značka se čtyřmi kruhy ve znaku dnes již běžně osazuje svá auta. Dalším z vylepšeních měly být plastové pružiny, dříve nemyslitelná věc. Ona ale zrovna na tomto místě dává smysl - plastové pružiny jsou oproti těm ocelovým podstatně lehčí. Mimo to nerezaví, což znamená, že by v důsledku opotřebení ani neměly praskat.

Deset let nicméně uteklo jako voda a ony pružiny stále v nabídce Audi chybí. Neznamená to ovšem, že bychom se jich zakrátko nemohli dočkat. Za jejich vývojem ovšem nestojí německá automobilka, byť je pochopitelně možné, že ta nakonec přijde se svou vlastní variantou. Bude ovšem až druhá v řadě, neboť jako první se s produkčními plastovými pružinami hlásí německá společnost Rheinmetall, která je známa spíše jako dodavatel vojenské techniky. Její záběr je ale mnohem širší a novinka si snad koleduje o založení divize Rheinplast...

Němci přitom uvádí, že ve srovnání s konvenční ocelovou pružinou je ta jejich lehčí o celých 75 procent. Jde navíc o neodpruženou hmotnost, což vede k vyššímu komfortu. Vyrobena je pak z plastu zesíleného skelným vláknem. V důsledku toho tedy opravdu nemůže zkorodovat, na druhou stranu ji lze vytvarovat do jakékoliv podoby. I přesto se ale vejde na místo konvenčních pružin, což znamená, že výrobci nemusí uzpůsobovat jednomu komponentu celou konstrukci podběhů.

„Obecně při výrobě aut platí, že čím lehčí neodpružené komponenty jsou, tím lepší je jízdní charakteristika vozu. Snaha o odlehčení je tak spolu s redukcí emisí CO2 hlavním hnacím motorem při vývoji aut budoucnosti. Rheinmetall se přitom rozhodl ustanovit nové standardy, neboť jako první na světě přichází s inovacemi v oblasti pružin,“ uvedl k přelomové novince technický šéf německé korporace Ralf Buschbeck.

Rheinmetall dodává, že již má i prvního zákazníka z řad prémiových výrobců. O koho jde, však již nebylo uvedeno. Na v úvodu zmiňované Audi to ovšem příliš nevypadá, a to přesto, že plastové pružiny byly vyvinuty v továrně Rheinmetallu v Neckarsulmu, tedy na dohled od zázemí čtyř kruhů. Spíše máme pocit, že vítr vane směrem od Mercedesu, který novinku již použil u elektrického konceptu EQXX.

Dohoda měla být uzavřena již na počátku loňského roku a od té doby došlo ze strany tajemného výrobce k rozsáhlému testování na produkčních vozech. Od stěžejní tiskové zprávy nás tak nejspíše dělí jen měsíce, neboť premiéra takové novinky se dá očekávat na podzimním autosalonu v Paříži.

Zdroj: Rheinmetall

Petr Prokopec

