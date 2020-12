Do aut se žene další řešení, které z nich dělá něco, čím ve skutečnosti nejsou před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Silentium

Nechceme to šmahem odsuzovat, faktem ale je, že v automobilovém průmyslu hraje stále důležitější roli vytváření dojmu určitého stavu než vytváření stavu samotného. Nyní je to stále patrnější i v oblasti odhlučnění.

Auta se v posledních dekádách posunula o mílové kroky vpřed a jsou také tišší, než byla kdy dříve. I v rychlostech daleko nad legálními limity se tak na palubách většiny aut lze bavit bez nutnosti zvyšovat hlas. Není to ale zadarmo, pro akustickou izolaci jsou používány těžké materiály, které mají logicky za následek růst hmotnosti, což je naopak silně nežádoucí. Pomoci může inovace na straně používaných izolací, to je ale pořád drahé a komplikované.

Už v hloubi minulé dekády tak ruku k dílu přidala také elektronika. Výrobci drahých aut začali ve svých vozech používat systémy aktivního rušení některých nežádoucích zvukových projevů, což je z jistých úhlů pohledu ideální cesta - hlukem se moc nemusíte zabývat, nemusíte jej fyzicky eliminovat a auto zatěžovat a přitom výsledek je z pohledu posádky úplně stejný, jako kdyby ten či onen zdroj byl perfektně odhlučněn. Faktický stav se nemění, jeho vnímání je ale diametrálně odlišné.

Takto ovšem výrobci dosud dokázali zastřít jen snadno predikovatelné zvuky, jako například nežádoucí frekvence vznikající vibracemi v motorovém prostoru. Izraelská firma s příznačným jménem Silentium toho umí mnohem víc. Po letech vývoje představila své revoluční řešení, kterému říká Active Acoustics a byť zdaleka není tou první ani jedinou, jež se o něco takového pokouší, zatím se zdá být daleko před veškerou konkurencí.

I podstatou jejího řešení je elektronické potlačování vnějších ruchů pronikajících dovnitř. Máme-li tuto záležitost rozvést, jde v podstatě o to samé, s čím mají mnozí zkušenost ze sluchátek. Také u nich jde o velmi jednoduché řešení. Stačí mít mikrofon či více na vnější straně, jehož signál lze vzhledem ke krátké přenosové vzdálenosti jen lehce upravit a pak přehrát reproduktorem ve sluchátku. Znovu to funguje hlavně na predikovatelné zvuky, třeba šum ventilace takto lze odclonit velmi spolehlivě.

V autě je ale situace podstatně složitější. Vyskytuje se zde spousta zdrojů, které navíc nelze předpokládat (foukající vítr, měnící se povrch vozovky apod.), současně se z nich zvuk může šířit mnoha cestami a způsoby. Když se do toho pak přidají ještě různé rezonance, jde o skoro neřešitelný problém. Proto je také řešení firmy Silentium výjimečné - zdá se, že ona cestu našla.

Detaily k fungování celého řešení jsou omezené firma ale uvádí, že dokáže potlačit neskutečných 90 % nežádoucího hluku napříč frekvencemi od 20Hz do 1kHz. Software firmy získá za pomoci snímačů vibrací a mikrofonů veškeré potřebné signály, které dokáže zkombinovat tak, aby vznikl zvuk o správné frekvenci a fázi. Ten je pak přehráván reproduktory a ruší hluk pronikající do kabiny. Experti mohou nevěřícně kroutit hlavou, firma ale už prodala licenci prvním automobilkám a nepředpokládáme, že ty by sáhly po něčem, co nefunguje. V sériových autech se tak Active Acoustics může objevit už příští rok.

Pochopitelně, takové řešení má řadu výhod. Krom subjektivně příjemnější jízdy znamená snížení podstatné snížení hluku na palubě tento faktor výrazně omezuje sklony řidiče k únavě. A jak jsme již zmínili, jde o věc, která umožní auta učinit současně lepšími i lehčími, neboť bez části „fyzického” odhlučnění hmotnost zamíří dolů a posádka by neměla být nespokojená. Přesto z ní zůstává v ústech trochu hořkosti.

Je to pochopitelně pozoruhodná a potenciálně revoluční záležitost, nemůžeme se ale zbavit dojmu, že vedle skutečného odhlučnění jde tak trochu o Potěmkinovu vesnici, jejíž přetvářka se provalí, jakmile selže kterákoli z hardwarových či softwarových částí systému. A kdo ví, jestli bude nutné čekat až na takový moment. Jiné dnešní elektronické systémy, od generování zvuku motoru až po různé antikolizní asistenty, fungují značně nedokonale, i když dělají to nejlepší, co dovedou.

Do aut se tak žene další řešení, které z nich primárně dělá něco, čím ve skutečnosti nejsou a lze očekávat, že takový systém - ať už od Silentia nebo kohokoli jiného - se dříve nebo později objeví na palubě naprosté většiny aut. Jásat z toho nebudeme, ale do dnešní automobilové doby plné falše se něco takového bezvadně hodí.

Ani prezentační systémy Silentia podstatu fungování jeho „aktivní akustiky” neodhalují. Foto: Silentium



Jedním z prvních vozů, který má řešení Izraelců dostat, je Lynk&Co 01, první SUV nové čínsko-evropské značky. Foto: Lynk&Co

Zdroj: Silentium

Petr Miler