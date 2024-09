DSG: Kdysi převratná technická inovace VW upadá a je stále vzácnější, úplný konec má zřejmě nadohled před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Pro Němce to měl být další z nástrojů, který jim pomůže ovládnout automobilový svět, něco se ale zvrtlo. V Evropě mu ještě fandí místní emisní regulace, v USA už ho pozvolna zabíjejí úplně.

Ojetinám se v posledních letech věnujeme stále víc, a to nejen po teoretické stránce. Člověk při této práci narazí na nespočet pozoruhodných zjištění nejrůznějšího ražení, pokud ale přijde řeč na auta koncernu Volkswagen bez ohledu na značku, jeden potenciální problém je prakticky jistotou. Jde o automatickou převodovku DSG.

Ta původně měla být jedním z technologických klenotů německé automobilky. Její dvojice spojek umožňuje, aby převodovka měla vždy předpřipravený další, ten nejpravděpodobnější stupeň k zařazení, což přináší rychlou a čistou změnu převodových stupňů. Auto je tak rychlejší, komfortnější a celkově efektivnější, při stejné dynamice tedy dosahuje nižší spotřeby.

Na celém samotném vynálezu není nic špatného, problém je v tom, že je konstrukčně dosti složitý. Dá se udělat tak, aby fungoval skoro perfektně a vydržel téměř cokoli (verze DSG v Audi R8 nebo RS3, obou moderních Bugatti apod.), jenže v takovou chvíli je velmi drahý. Volkswagen chtěl DSG dostat do maxima aut a pomoci si tak nejen k lepší odezvě od zákazníků, ale i ke snížení flotilových emisí. A právě to se zdá být kamenem úrazu, neboť tyto převodovky v praxi často nevydrží tolik, kolik by měly.

Problémy jsou nicméně i uživatelského rázu, byť často bývají softwarového rázu. Hlavně americká klientela, která byla po léta zvyklá na klasické automaty s konvertorem točivého momentu, je zvyklá na trochu jinou uživatelskou zkušenost. A pokud automatický mód DSG není naprogramován opravdu precizně vzhledem k charakteru auta a řidiči chybí trocha přizpůsobivosti, další problémy jsou na světě. Vše zmíněné pak vede k tomu, že dvouspojkovým automatům DSG přestává svítit slunce nad karterem.

Dokazuje i VW Taos modelového roku 2025, který byl tento týden odhalen v Orlandu na Floridě. Oproti předchozí verzi se liší mj. tím, že již ve všech případech disponuje osmistupňovým automatem s oním konvertorem točivého momentu. Tedy převodovkou, která byla dosud k dispozici jen u variant s pohonem předních kol. Nyní ji ale vyfasují i čtyřkolky. A nezůstane jen u tohoto modelu, VW totiž potvrdil, že až na pár sportovních výjimek se v USA stává DSG mrtvou záležitostí.

„V případě Taosu šlo o test. Když máte hatchback a potřebujete SUV, pak odcházíte od vašeho GTI. Bylo tedy otázkou, zda masové publikum stěhující se od malých aut něco takového shledá příjemným. A tak jsme naslouchali odezvě zákazníků,“ sdělila kolegům z Motor Authority produktová manažerka značky Melinda Godec. Ta dodala, že Taos je pro VW extrémně důležitý, neboť má zlákat klientelu od konkurence, která dvě spojky nepoužívá.

„Museli jsme jim vyjít vstříc, neboť se nedala čekat změna v jejich chování,“ uvedla dále manažerka VW. Přičemž její slova zní pomalu jako rajská hudba, neboť kdy naposledy jste slyšeli, že by automobilka naslouchala stížnostem zákazníků? V Evropě tomu rozhodně nebylo, minimálně ne v posledních letech. I proto zde DSG zjevně setrvá mnohem déle než v zámoří, tady pomáhá snížit ony flotilové emise, což je pro současné evropské automobilky alfa a omega všeho bytí. Nicméně i tak se dá očekávat, že pozvolna bude končit také na starém kontinentu.

Ve Státech jsou přitom vůbec posledními vozy, kde je dvouspojka zaměstnána, modely Jetta GLI a Golf GTI a R. U těchto aut ostatně VW ani nemá jinou možnosti, neboť v rámci faceliftu osmé generace poslal na věčnost manuál. Kdyby se tak stalo i v případě DSG, vlastně by nebylo co prodávat. A protože GTI a R jsou Američany velmi žádané, blolelo by to příliš. Ale co není dnes...

Dvouspojková převodovka měla původně být jedním z technologických klenotů VW. Jenže nakonec se stala spíš zdrojem problémů, proto postupně mizí v propadlišti dějin. Foto: Volkswagen

Zdroj: Motor Authority

Petr Prokopec

