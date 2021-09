Expert srovnal běžně prodávané pneu s těmi označenými písmeny EV, rozdíly překvapí před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Máte pocit, že pouhá dvě písmena v názvu pneumatiky nemohou udělat žádný velký rozdíl? Že budou značit maximálně menší odlišnost ve specifikacích? Mýlíte se, jde o hodně jiné obutí.

Když dva dělají totéž, není to vždy totéž, říká se. Stejně tak by nicméně mělo platit, že pokud tatáž firma pustí do prodeje hned několik produktů pod stejným názvem, nemusí jít o naprosto identické věci. Příkladem za vše budiž pneumatiky, jež se nedělí pouze na letní, zimní nebo celoroční. Rozdílů je daleko více, než si vůbec dokážete představit. Ostatně stačí jen zavzpomínat na velmi populární větičky v tiskových zprávách, ve kterých výrobci mluví o specificky vyvinutém obutí, přestože poté následně zmíní všeobecně známý typ pneumatiky.

Tomuto tématu jsme se věnovali již před časem, nyní na něj můžeme navázat. Řeč nicméně nebude o rozdílech mezi pneumatikami, jež nabízí přímo automobilka, a těmi, které najdete v regálech obchodů, přestože bočnice obou zdobí tentýž nápis. Místo toho si s pomocí Jonathana Bensona posvítíme na obutí, které se obvykle liší písmeny EV v názvu, tedy tomu pro elektromobily. I to je totiž nabízeno pod stejným obchodním označením, jaké je vyraženo také na pneumatikách pro spalovací auta, přesto ten pár písmen dělá nespočet rozdílů.

Benson poukazuje především na vyšší hmotnost elektromobilů. Stejně tak ovšem zmiňuje i okamžitou dodávku výkonu, stejně jako absenci hluku spalovacího ústrojí. Kvůli tomu je větší pozornost posádky věnována právě hluku od pneumatik. Ty navíc musí mít co nejnižší valivý odpor, aby došlo na maximalizaci dojezdu. Zároveň ale pochopitelně musí udržet i vůz na silnici. Jak je tedy patrné, jde o náročný proces, který mají výrobci v některých ohledech i usnadněný.

Obutí pro elektromobily vychází z běžně dostupných pneumatik a třeba ona vyšší hmotnost elektrických aut pohonem usnadňuje odtékání vody. Vertikální kanálky tak mohou být více vzdálené od sebe, aniž byste riskovali aquaplaning. To zároveň snižuje hlučnost pneumatiky, stejně jako akustická pěna, která se stříká dovnitř běhounu. To pak pro změnu vede k vyšší pevnosti, jež je stěžejní kvůli většímu počtu kilogramů.

Benson na Audi e-tron porovnal pneumatiky Hankook Ventus S1 Evo 3, z nichž jeden typ je určen pro SUV a je dostupný běžně v obchodech. Druhý byl nicméně navržen speciálně pro elektromobily, přičemž automobilka se čtyřmi kruhy ve znaku mu letos dala požehání a standardně jej dodává spolu s novým modelem e-tron GT. Úpravy, které společnost Hankook provedla, snížily hlučnost o 3 dB, zatímco odolnost vzrostla o 30 %.

Díky tomu jsou dané pneumatiky vhodné i pro starší e-tron, jakkoliv původně německé elektrické SUV používalo obutí značky Goodyear resp. Continental v případě verze S. Ani s nimi vám pochopitelně nic špatného nehrozí, ovšem v případě pneumatik Hankook můžete kromě již zmíněného počítat také se snížením valivého odporu o 13 %, stejně jako se snížilo opotřebení o 5 %. Cenový rozdíl je přitom zanedbatelný.

Suma sumárum tak v případě vlastnictví elektromobilu o jiných než specifických pneumatikách již ani neuvažujte. Jakkoliv je možné, že vám nakonec nic jiného než volba běžného obutí ani nezbude. Hankook totiž dodává, že jen loni trh s pneumatikami pro elektromobily vzrostl o 138 procent. Letos pak jde zájem nahoru ještě více, což se ovšem nepotkává s nabídkou. Nedostatek není jen čipů, ale i pneumatik.

Audi osazuje model e-tron pneumatikami Hankook Ventus S1 Evo 3 EV, oproti těm bez EV v označení mají v případě použití na elektrickém autě řadu výhod. Ilustrační foto: Audi

