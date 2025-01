Finové vyvinuli celoroční pneumatiku pro výkonná auta, má zvládnout až 270 km/h za jakéhokoli počasí před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Nokian

Tento typ pneumatik není nový a jeho popularita roste, dosud ale byl spojen hlavně se šetřivějšími majiteli obyčejných aut, kteří mění optimální jízdní projev v každém počasí za levnější kompromis. Celoroční obutí Surpass AS01 míří o pár tříd výš.

Během posledních Vánoc jsem měl zapůjčené hybridní Mitsubishi Colt. Vůz jako takový ponechám na tomto místě bez komentáře, auto jako takové mě ale zaujalo rychlostí vyhřívání sedadel, které během mrazivých dní přišlo vhod. Topit začíná v řádu sekund a již po nějakých 50 metrech jízdy musíte snižovat úroveň ohřevu, jinak by vám pomalu začaly hořet kalhoty. Něco takového jsem nezažil ani v limuzínách za desítky milionů korun. Colt vás přitom i s nejvyšším stupněm výbavy vyjde s 1,6litrovým hybridem na necelých 600 000 Kč.

I přesto všechno jsem však po celou dobu zápůjčky posílal přes rty jedno jadrné slovo za druhým, a to kvůli pneumatikám. Obutí Nokian WR Snowproof o rozměru 205/45 R17 totiž uspokojivě zvládalo pouze zcela suchou vozovku, na ty však na zasněžených horách narazíte jen občas. Místo toho je třeba neustále počítat v nejlepším případě s vlhkem, v tom nejhorším pak s ledem. Pokud ale v půlce kopce musíte celí šediví hrůzou vylézt z vozu a ověřit si, že opravdu nemáte nasazené letní gumy, docvakne vám, že tady je něco opravdu špatně.

Může se zdát, že jde pouze o můj názor, nicméně když v roce 2023 testoval toto obutí, a to právě v 17palcovém rozměru, německý autoklub ADAC, skončilo na 11. příčce z patnácti. A výsledky v jednotlivých kategoriích jen potvrzují, co si o těchto pneumatikách myslím - Nokian u nich totiž upřednostnil nízký valivý odpor, načež tento typ patří mezi nejlepší v rámci spotřeby paliva. Jenže při aquaplaningu, brzdění na mokru a sněhu či ovladatelnosti na mokru a sněhu je naopak jeden z nejhorších, pokud ne úplně nejhorší.

Je to překvapivé už proto, že Nokian je finskou firmou a jako takový by právě v zimním marastu měl excelovat. V důsledku této zkušenosti nyní hledím skepticky na každou novinku této značky. Neznamená to ale, že bych automaticky dával všem palec dolů, koneckonců všechny finské pneumatiky nelze házet do jednoho pytle, stejně jako by člověk neměl nevraživě hledět třeba na sousedovy děti, pokud má problém s jejich rodiči.

Proto si pojďme objektivně představit nové celoroční obutí Surpass AS01, s nímž Finové aktuálně přišli, a které je určené pro výkonná auta. To je neobvyklé samo o sobě, neboť majitelé rychlých a logicky i drahých aut obvykle střídají specifická zimní a letní obutí v honbě za co nejlepší funkcí. Surpass AS01 je logicky kompromisem, ale prý velmi dobrým.

Nokian vyzdvihuje hlavně mimořádnou přilnavost novinky, díky které mají pneumatiky klasifikaci W - používat je tedy lze při rychlostech až 270 km/h. Za tímto výkonem stojí použití většího množství křemíku, stejně využití aramidových vláken, která jinak slouží výrobcům neprůstřelných vest, v bočnicích. Nové obutí by tak mělo nabídnout jak lepší ovladatelnost, tak i životnost a má odolat i píchnutí.

Finové dokonce za kvalitu obutí ručí natolik, že pokud jej poškodí díry na silnicích, zdarma vám jej vymění. Specifický vzorek běhounu pak má nabídnout nemalou trakci na mokru, nicméně s ohledem na to, že jde o celoroční pneumatiky, nelze počítat s tímtéž na zasněžené vozovce. Co mě ale děsí trochu více, to je zmínka o nízkém valivém odporu, neboť v té chvíli mi automaticky vyskakují v hlavě vzpomínky na „snowproošvihy“, které obouval zmiňovaný Colt.

Nokian dodává, že nový typ Surpass AS01 bude k dostání v 65 rozměrech, zatím však dostupnost spojuje s americkým trhem, kde se celoroční obutí má začít nabízet od konce letošního ledna. Jak tomu bude v Evropě, nebylo zatím upřesněno.

Nokian Surpass AS01 je neobvyklou celoroční pneumatikou pro výkonná auta, jde o tzv. UHP (Ultra High Performance) pneu. Jsme zvědavi, jak bude fungovat v praxi. Foto: Nokian

Zdroj: Nokian, Autoforum.cz

Petr Prokopec

