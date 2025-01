Ford si nechal patentovat nové řešení řízení, na kterém si vylámal zuby Nissan i Tesla, pomoci jím může jen sám sobě před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Infiniti

Z pohledu automobilky chápeme, o co se snaží, jako řidiči ale o takovou věc nestojíme a divíme se, že výrobci po všech nezdarech dál zkouší přijít s lepší verzí něčeho, co z podstaty dobré být ani nemůže.

Systém steer-by-wire, tedy zajištění řízení auta doslova po drátě bez mechanické vazby mezi volantem a koly, není v teoretické rovině ničím novým. Výrobci s ním koketují už řadu let a někteří jej dokonce dostali do sériové výroby. Skončilo to ale fiaskem, popř. se to podobným fiaskem ukazuje být. Automobilky ale neopouští snaha ho přece jen vyvinout do podoby, ve které by jej mohly úspěšně prodávat.

Z pohledu řidiče tahle věc prakticky nemá jak čemukoli prospět, jednoduchá dokonale přímá a dokonale přesná vazba s přirozenou zpětnou vazbou přes tradiční hřeben z podstaty nemá konkurenci. Toto řešení ale nezapadá do snah automobilek minimalizovat náklady úsporami z rozsahu (můžete pak použít v zásadě jedno a to samé řízení pro jakékoli auto bez konstrukčních změn), dát řízení různou míru variability bez použití komplikované techniky nebo dovolit převzít plně řízení auta od řidiče apod. To všechno výměnou za softwarovou simulaci standardního řízení, právě ta se ale stává nejtvrdším oříškem.

Automobilky mají problémy jak s rychlostí odezvy řízení, tak především s přenosem informací od kol zpět k řidiči. A ke všemu je na něm spousta nových dílů, které se mohou porouchat. Proto se řízení bez mechanické vazby nikdy neuchytilo, i když třeba Citroën se mu v nemalé míře věnoval již v 60. a 70. letech minulého století. Ve finále ale skončil u stejných potíží, které dnes jen v trochu menší míře řeší Nissan nebo Tesla.

Přesto všechno se automobilky soustavně snaží stejný oříšek rozlousknout. Přidal se mezi ně i Ford, který již v listopadu 2022 požádal o ochrannou známku svého systému. Americký patentový úřad USPTO (United States Patent and Trademark Office) však s jejím potvrzením přišel až nyní. Jak si pak povšimli pozorní kolegové z Motor Authority, modrý ovál u svého řešení přichází s jednou neobvyklou funkcí, na kterou konkurence trochu pozapomněla.

Pro některé lidi totiž volant při vstupování do auta a vystupování z něj slouží jako madlo, kterého se chytí. U fyzického řízení s ním přitom nepohnou ani ve chvílích, kdy je uzamčen. Jenže u toho „drátového“ se vám snadno může protočit v rukou, neboť při stání může zcela postrádat jakýkoliv odpor. Ford se proto rozhodl, že u svého systému užije senzory, které rozpoznají, zda se řidič chystá nastoupit či vystoupit, a pro tyto chvíle dojde k uzamčení volantu, aby fungoval jako madlo.

Jakkoli ale můžeme modrému oválu zatleskat, že myslí na potřeby řidičů, v hlavě se nám stále honí myšlenka, zda to všechno není úplně zbytečné. Mechanické řízení doplněné správně kalibrovaným posilovačem se totiž ukázalo být prakticky dokonalým. Jakákoli snaha jej nahradit však dosud vedla maximálně k prospěchu výrobců, nikoli však samotných motoristů.

Nechceme tím automobilkám ani v nejmenším upřít ocenění za snahu inovovat vše, co jen inovovat lze. Ovšem výsledky svého vývoje by do produkčních aut měly nasadit až ve chvílích, kdy skutečně půjde o technologii posouvající branži kupředu bez kompromisů. To se u řízení po drátě pořád nedaří a velmi pochybujeme, že Ford je v tomto ohledu dál, faktické limity se v tuto chvíli zdají být nepřekonatelné.

Takový Focus RS se chlubil pomalu dokonalým řízením, koneckonců bylo mechanické. Modrý ovál ale i tak zjevně touží po tom bez přímé vazby na přední kola, hlavně sám kvůli sobě. Foto: Ford

Zdroj: Motor Authority

Petr Prokopec

