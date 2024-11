Hybridní motory v mistrovství světa v rallye po pouhých dvou letech končí, i pro takové využití jsou drahé a neefektivní včera | Petr Prokopec

Máte pocit, že hybridní pohony aut jsou dílem evoluce, výsledkem přirozené snahy o nalezení co nejefektivnějšího řešení? Kdepak, i ty jsou úlitbou normám, pouze snesitelnější. A i když jsme nečekali, že by proti elektrifikaci zasáhla zrovna FIA, stalo se, hybridizace WRC byla dál neúnosná

Současné turbo-hybridní monoposty Formule jsou o něco rychlejší než předchozí generace těchto strojů poháněné atmosférickými motory. Znamená to však, že jsou ve všech ohledech lepší? A že se fanoušci při jejich sledování víc baví? Tím si nejsme jisti, ostatně ze všech koutů světa již dekádu zaznívá brblání, že šampionát „hlučných vysavačů“ je už jen odvarem z toho, čím královská motoristická disciplína bývala. Co se dynamiky týče, ta je dílem hlavně onoho přeplňování, hybridizace těchto motorů jim víc než co jiného přidává na ceně, složitosti a hmotnosti. A to přece v motorsportu nechcete.

Též mistrovství světa v rallye alias WRC v roce 2022 přepřáhlo na přeplňované jedna-šestky doprovázené hybridní technikou. Ani tady cílem hybridizace nebyla vyšší rychlost, nýbrž „zezelenání” soutěží a jejich využití coby marketingové podpory silničních aut využívajících v principu obdobou techniku. Je to jedna velká bizarnost, neboť motorsport by přece měl objevovat nová nejlepší technická řešení, která se pak budou objevovat v silničních autech jako ta ověřená v žáru bitev rallyových rychlostních zkoušek, ale tak to prostě nefunguje. Dnes se do silničních aut něco přímo či nepřímo nařídí a je to tam, protože proto. A aby to vypadalo, jako že jde o to nejlepší, nařídí se to i soutěžním speciálům.

Proto také bylo Mezinárodní automobilovou federací (FIA), že mezi jednotlivými rychlostními zkouškami či v servisním zázemí se závodní speciály budou pohybovat výlučně na elektrickou energii. Tu pak řidiči mohli využít i během samotného klání, nicméně FIA vždy stanovila konkrétní podmínky, v jaké míře mohou z elektromotoru o výkonu 136 koní profitovat.

Do pravidel byla zanesena také klauzule o využití standardizovaného hybridního systému, za nímž stála společnost Compact Dynamics, a to kvůli redukci nákladů. Ona firma si nicméně letos vymínila, že pokud vozy budou při nehodách vystaveny buď třikrát síle 15G nebo jednou síle přes 25G, bude třeba veškeré komponenty hybridního ústrojí vymontovat a poslat do továrny na kompletní revizi a opravu. Dosud přitom vše bylo možné opravovat přímo na místě během závodů. FIA pak tento požadavek po zářiové Rally Acropolis posvětila.

Právě tady se ale projevily ony tradiční neduhy hybridních pohonů, ze všech nejvíc pak cena. Další zesložitění konstrukce hybridních jednotek by náklady zúčastněných týmů zvedlo na takovou úroveň, že by soutěž opustily i automobilky, natož pak privátní týmy. A protože už dřív bylo odsouhlaseno, že od příštího roku bude šampionát používat výlučně syntetická paliva, došlo by na zezelenání rallyových aut i bez hybridní techniky. Ta se tak v podstatě stala nejen zbytečnou, ale ještě navíc obtěžující - je neefektivní ve všech smyslech tohoto slova, dynamiku nevyjímaje. Její přítomnost ve vozech totiž vedla nejen k vyšším pořizovacím i provozním nákladům, ale také k vyšší hmotnosti. FIA tak nyní rozhodla, že hybridy ve WRC po pouhých dvou letech končí a od roku 2025 se pojede bez nich.

Nejde o jedinou úpravu pravidel, souběžně s tím byla snížena i nejnižší přípustná hmotnost, a to z 1 260 na 1 180 kilogramů. Nařízen pak byl i menší vzduchový restriktor, jenž má 35 milimetrů místo dosavadních 36. V důsledku toho by výkon spalovací techniky měl klesnout ze zhruba 380 koní na přibližně 370 koní, absenci oněch 136 koní hybridního systému pak má suplovat ona nižší hmotnost. Dle FIA by tak speciály měly dosahovat přibližně stejné dynamiky (poměru maximálního výkonu a minimální hmotnosti sice bude horší, ale hybridy nedávají veškerý výkon pořád, takže s tím nejde takto kalkulovat), jejich pořízení i provoz ale nově budou citelně levnější.

Když se pak podíváme na povyk, jaký zpráva FIA způsobila u některých médií, je to jen další důkaz, jak dnes málokoho zajímá technická nebo ekonomická realita. Prostě „ať jsme blbí, jen když jsme zelení”, nic jiného najednou nehraje roli. Kritika navíc nemíří jen k případnému snížení „zeleného kreditu”, poukazováno je i na nižší rychlost speciálů. To je ale nesmysl, který nebere v potaz to, že hybrid jede s maximálním výkonem soustavy jen chvíli, ne pořád. Proto také výkon spalovacích motorů musí dílem restriktorů klesnout - auta by jen po vymontování hybridního pohonu byla prostě rychlejší.

Odlehčení aut, odchod od hybridní techniky a zlevnění speciálů tak může učinit celý šampionát jen lepším. Průjezd budou spektakulárnější, tento krok fanouškům přinese víc zábavy, a to nakonec i proto, že nižší náklady mohou přilákat víc týmů. Jenže něco takového „zeleným mudrcům“ nevysvětlíte, i když si dají do medailonku, že motorsport je jejich život. Návrat zdravého rozumu není věcí, která by se měla kritizovat, nýbrž oslavovat.

Rallyové speciály budou od nového roku lehčí, a to kvůli odchodu hybridní techniky. A přes nižší maximální výkon nezpomalí, budou díky nižší rychlosti stabilně rychlejší. Foto: FIA

Zdroje: FIA, Jalopnik

