Mechanik rozebral legendární motor 5,0 V10 TDI od VW, je to geniální noční můra servisních techniků včera | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Opravovat tenhle motor je peklo, když je ale v pořádku, předvádí věci, které dnes s jinými agregáty nemáte šanci zažít. Podívejte se na něj do detailu pohledem mechanika, je to automobilové porno svého druhu.

„Pojďte a shlédněte vyprávění z minulého věku, kdy prabáby našich pradědů byly ještě dětmi. Vydejte se na cestu s lidmi, kteří křižovali Evropu, protože jejich osudem se stal cirkus. Nalezli v něm nejen obživu, ale i smysl života.“

Těmito slovy uváděl za doprovodu vpravdě legendární hudby Karla Svobody každou epizodu seriálu Cirkus Humberto herec Radovan Lukavský. Kdyby ještě žil, nejspíš bychom ho přemlouvali, aby svým uhrančivým hlasem zdokumentoval vývoj automobilové branže. Použít by pak ostatně jen s minimálními změnami mohl někdejší text, neboť průmysl až neskutečným způsobem dusí politici. A kvůli nim hrozí, že spalovací auta budou zakrátko stejně ojedinělá jako cirkusácké maringotky.

Dnes si můžete nechat opravdu už jen vyprávět o dobách, kdy Volkswagen neměl nejmenší problém napěchovat i pod kapotu svých aut motory, za jaké by se nestyděly ani vrcholné limuzíny. Když tedy Němci v roce 2002 představili své vůbec první SUV Touareg, dali mu do vínku kromě šestiválce a osmiválce také desetiválcový turbodiesel. Posléze přišli ještě s pětiválcovým TDI, stejně jako s benzinovým dvanáctiválcem. Takové portfolio vám dnes nenabídne ani Bentley, nenabídne vám ho už nikdo.

My se dnes zaměříme na pětilitrovou jednotku V10 TDI, která je z pohledu mechaniků považována za noční můru. Za tím stojí fakt, že VW od svého prvního SUV požadoval, aby bylo schopné pokořit jakýkoliv terén, zvládlo utáhnout extrémně těžké přívěsy, zároveň bylo patřičně rychlé a navrch toho všeho mělo působit nikoli jako účelový off-road, nýbrž jako zvýšená elegantní limuzína, se kterou můžete do opery. Auto je proto velmi komplikované a i drobné chyby vedou k drahým opravám.

Dokumentuje to mechanik stojící za kanálem Humble Mechanic, který je považován za jednoho z největších amerických expertů přes „lidové vozy“. Dle něj je totiž motor V10 natolik objemný, že jen pár věcí lze opravit bez toho, aniž by bylo nutné motor vymontovat ven z vozu. Už jen kvůli tomu účet za opravu nestartuje na nule, ale na mnoha tisících korunách, aniž by došlo na jakoukoli nápravu.

To je ale vskutku jen začátek, následně jen vidíte danou částku, jak se vám zvyšuje před očima v reálném čase. Motor má totiž kupříkladu rozvody usazené na zadní části, přičemž nedisponuje klasickým řemenem či řetězem. Mimo to je zde vše dvakrát, vždy pro jednu řadu válců - a je jedno, zda jde o svody, turba nebo vysokotlaké pumpy. Většina komponentů je navíc „pohřbena“ pod spoustou různých úchytů, šroubů a podobně.

Rozborka a následné opětovné sestavení motoru navíc vyžaduje, aby byl dodržen jistý postup a pořádek. Stačí tedy, abyste na něco zapomněli, na co si vzpomenete o pár kroků později, a rázem se můžete vrátit do bodu nula a začít nanovo. Právě proto mu vlastně jeden V10 s opotřebovanými vačkami a stopami na prosakující olej zůstal na hraní - jeho oprava by totiž klidně mohla přivést k bankrotu i dobře situovaného zákazníka.

Jakkoli je ale motor V10 TDI ze servisního úhlu pohledu skutečným peklem, ve chvílích, kdy fungoval, šlo naopak o cosi jako automobilové porno. Třeba mechanické cvakání je doslova pastvou pro uši, podobně jako ona v úvodu zmiňovaná znělka Karla Svodody. Nicméně užívat si jej bude moci stále méně lidí, neboť sehnat tento motor jetý a funkční, je levnější, než dát do pořádku ten rozbitý. Dostupných kusů tak stále ubývá.

Zatímco dnes většinu koncernových aut pohání dvoulitrový turbodiesel, před dvěma dekádami jste mohli koupit Touareg s pětkrát větší jednotkou V10 TDI. Z té se ale postupem času vyklubala noční můra mechaniků. Přesto musíme jeho konce litovat. Foto: Volkswagen

Zdroj: HumbleMechanic@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.