Mechanik rozebral legendární motor Toyoty s 668 tisíci najetými km a ukázal jeho vnitřnosti, jeho stav bere dech před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Pokud jste se někdy sami sebe ptali, čím si tento motor vlastně vysloužil svůj ikonický statut, tady máte jednu z odpovědí. Aby agregát schopný generovat ohromné výkony jako 2JZ vydržel tak vysoký nájezd v takové kondici, to je prostě a jednoduše nevídané.

Pokud by došlo na volbu nejznámějšího motoru všech dob, vítězství by nejspíš brala Toyota. Což může být vskutku překvapivé a třeba fanoušci Porsche nebo BMW s tím mohou mít problém souhlasit. To se i dá pochopit, neboť jak plochý, tak řadový šestiválec jsou ikonami svého druhu. Ovšem znáte je i dle jejich interních kódů? V případě mnichovské automobilky možná od několika lidí zazní spojení jako S58, který používá stávající generace, stejně jako si mnozí fandové vzpomenou na předchozí iterace. U Porsche ale budou tápat i mnozí puristé.

Co se však Toyoty týče, její třílitrový šestiválec 2JZ něco řekne i lidem, které auta normálně nezajímají. V mnohém za to může filmová série Rychle a zběsile, ještě větší reputaci si ovšem tento motor vydobyl sám o sobě. Agregát je totiž možné vyhnat na takový výkon, že se i Bugatti Veyron, Chiron a Tourbillon raději krčí v koutě. Něco takového ale samozřejmě již vyžaduje značnou míru úprav. Pokud vám ale stačí nějakých 600 koní, v podstatě pomalu jen stačí upravit tlak turbodmychadel a poladit řídicí jednotku.

S tímto stádem koní nejsou spojené pouze nízké náklady, ale především robustnost. Motor 2JZ je totiž dost možná nejspolehlivější agregát, jaký kdy vznikl, bez ohledu na objem, výkon či značku. Nově to dokládá i kanál I Do Cars, jehož moderátor Eric se s oblibou věnuje rozborce pohonných jednotek všeho druhu. Povětšinou jde přitom o motory, které již dosloužily, tentokráte zde ale máme plně funkční agregát. Vytažen byl z Lexusu GS300, se kterým zvládnul najet neskutečných 668 tisíc kilometrů.

Zatímco většina pohonných jednotek by zemřela již dávno před dosažením této mety, v případě třílitru je patrné pouze drobné opotřebení hlav a hřídelí. V olejové vaně se pak nachází trocha nečistot, podobně jako v několika válcích, ovšem to je vše. Dokonce i ložiska vypadají, jako by za sebou měla maximálně rok provozu. Těchto výsledků lze přitom u motoru 2JZ dosáhnout při minimální údržbě, se špičkovou péčí by pak vypadal, jako kdyby právě dorazil z továrny.

Právě proto je pohonná jednotka natolik známá, i když ji Toyota montovala jen do několika málo aut. Tím nejznámějším ovšem není zmiňovaný sedan od Lexusu, nýbrž Supra čtvrté generace, která přišla na svět v roce 1993. O nějakých deset let později pak sice výroba jednotky skončila, ovšem Japonci v roce 2021 obnovili produkci některých interních komponentů, aby fanoušci mohli o tuto legendu pečovat i v dalších dekádách.

Nejznámějším útočištěm třílitrového šestiválce 2JZ se stal motorový prostor čtvrté generace modelu Supra, dekády starého auta. I dnes je ovšem neuvěřitelné, co vydrží. Foto: Toyota

Zdroj: I Do Cars@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.