Někteří nepochopitelně velebí dobití 70 % baterky elektromobilu za 10 minut, neznamená to vůbec nic před 9 hodinami

/ Foto: Polestar

Je to jistě lepší než totéž za půl hodiny, vedle tankování auta benzinem nebo naftou je to ale šnečí tempo. A jedním dechem je třeba dodat, že za oněch 10 minut získáte ekvivalent dolití 13,8 litrů nafty do nádrže, kterou zdaleka nemůžete „vyjet až do dna”. Takže co máte?

Myslí si některé automobilky, že jsme hloupí? Že jsou jejich zákazníci hloupí? Že nedávali ve škole pozor a nedokážou si dát dvě a dvě dohromady? Někdy to tak působí, když se nám pokouší mazat kolem úst svůj „PR med”, s trochou elementárních znalostí techniky, fyziky a matematiky ale stěží kohokoli soudného nachytají na švestkách.

Nebudeme zastírat, že občas neskórují. Takový Polestar se právě pochlubil tím, že prototyp modelu 5 dokázal nabít z 10 na 80 procent kapacity za 10 minut, což někteří nepochopitelně velebí. Carscoops mluví o „bláznivě rychlém nabíjení”, lidé z Autoblogu říkají, že auto nabijete „téměř tak rychle, jak můžete naplnit palivovou nádrž” a kolegové z Auto Evolution naznačují, že jde o „ekvivalent toho, že přijedete k čerpací stanici spalovacích aut, uděláte si přestávku na čůrání a zaplatíte za palivo”.

Tak to sakra ani omylem, ani zdaleka, ani trochu. Tady někdo absolutně ignoruje přinejmenším to, jak moc energie do baterky uložíte.

Baterie zmíněného Polestaru 5 má kapacitu jen 77 kWh, pokud ji dobijete z 10 na 80 %, přidáte jí 70 procent energie, tedy 53,9 kWh. To je ekvivalent asi 13,8 litru nafty v nádrži dieselového auta, takže 10 minut „doléváte” necelých 14 litrů. To už tak dobře nezní, navíc se nedá čekat, že oněch 13,8 litru využijete při současných limitech infrastruktury do mrtě, takže ani tolik „použitelné paliva” do auta reálně nevměstnáte. Kdyby mělo jít o skutečný ekvivalent plně dotankované nádrže, bude vše trvat snadno pětkrát déle.

Ona „rychlost” pak vyplývá z naposledy řečeného. Jestliže 53,9 kWh doplňujete 10 minut, pak jsme při předpokladu 90% efektivity nabíjení na použitém průměrném výkonu 360 kW, to přece není nic extra, Superchargery Tesly dávno umí až 350 kW, Porsche to samé. Polestar ani neprotestuje, přiznává maximální dobíjecí výkon v průběhu celé seance 370 kW. Všechno se dá spočítat i bez něj, ale pokud to chcete mít z obou stran...

A to pořád není vše, srovnejme si to s tankováním spalovacího auta. Tankovací pistole používané u čerpacích stanic mají průtok až okolo 80 litrů paliva za minutu. Reálně to bývá méně, ale polovinu maximální kapacity využívají celkem běžně, tak řekněme 40 litrů za minutu. S použitím už výše citovaného výpočtu to znamená, že za hodinu takto do auta teoreticky natankujete ekvivalent 9 360 kWh neboli 9,36 MWh elektrické energie. Jedna tankovací pistole tedy může být ekvivalentem dobíjení výkonem 9,3 MW, reálně to může být méně, ale také to může být více. Třeba tankovací pistole pro kamiony mají průtok až okolo 200 litrů za minutu, to se pak dějí věci, teoreticky můžete náklaďák „dobíjet” výkonem 46,8 MW. A prosím bez jakýchkoli ztrát, pokud se dokážete pistolí trefit do hrdla.

Bavíme se tedy o 26násobně pomalejším dobíjení, pokud vezmeme jako měřítko obyčejnou „čerpačku”, o 130násobku pak v případě použití tankovací pistole pro náklaďáky. A ono to skoro nemá limit, vzpomínáte na tankování ve Formuli 1? Tam proudily do aut desítky litrů za pár sekund, to se pak bavíme ještě o řádově vyšším výkonu.

Skutečně tedy Polestar něco dokázal? Skutečně se jeho elektromobil dobíjí „téměř tak rychle, jak můžete naplnit palivovou nádrž”? Odpovídat je zřejmě zbytečné. Polestar jen znovu rozmázl mnohokrát opakovanou PR lež, div je snad jen to, že mu to někteří ochotně baští.

Dobití Polestaru 5 z 10 na 80 procent kapacity během 10 minut neznamená vůbec nic nového. Jde jen o dorovnání možností Tesel či Porsche a zlomek, zlomeček rychlosti, jakou dnes tankujete spalovací auto. A to ani nemluvíme o výsledném množství energie, které máte k dispozici. Foto: Polestar

Zdroje: Polestar, Carscoops, Autoblog, Auto Evolution

Petr Miler

