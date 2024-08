Nissan ukázal lak, který citelně snižuje teplotu v autě za horkých dnů, vypadá přitom stejně jako ty běžné před 7 hodinami | Petr Prokopec

Japonci se rozhodli využít vesmírnou technologii, která ve výsledku ulehčí život posádce i technice. Jsou na dobré cestě, souběžně s prvními výsledky ale poukázali na překážky, které ještě musí zdolat, aby tuhle věc dostali do sériové výroby.

Půlka léta je sice už za námi, i tak ovšem před sebou stále máme hezkou řádku dnů, kdy teploty budou sahat hodně vysoko. A nejinak tomu bude v dalších letech. Zatímco na pláži to oceníte, po návratu do auta nikoli. Sluneční paprsky jejich kabiny rozpalují na úroveň finské sauny, a pokud venku panují kupříkladu čtyřicítky, naměříte uvnitř auta po hodině stání pod širým a nezamračeným nebem klidně 70 stupňů Celsia. Klimatizace to záhy zlepší, když je ale interiér hodně rozžhavený, trvá jakási normalizace klidně desítky minut jízdy. A to nepotěší.

Nissan ale věří, že našel způsob, jak lidem i autům aspoň částečně pomoci. Japonská automobilka od roku 2021 pracuje na laku, který by do jisté míry fungoval jako zrcadlo. Nikoli však jako to, ve kterém ráno vidíte více či méně zbídačelý stav své tělesné schránky. Podstatou fungování by mělo být zvýšení odrazivosti infračerveného záření a současně schopnost vyzáření již pohlcené energie.

Japonci tak využívají technologii radiativního chlazení, která je známa hlavně z vesmírných programů. Kupříkladu nos a hrany raketoplánů jsou při návratu vystaveny teplotám přesahujícím 1 500 stupňů Celsia. S pomocí onoho speciálního nátěru nicméně dochází k odražení značné části tepla, a to dokonce i postupně, kdy čelní štít může zároveň sloužit také jako tepelný rezervoár. To jsme ale již zabloudili na poněkud vedlejší silničky, proto rychle zpátky na hlavní cestu raženou Nissanem.

Automobilka se nyní pochlubila výsledky svého programu, které vypadají slibně. Značka totiž na přímém slunci ponechala dva vozy, z nichž jeden je vybaven unikátním lakem. Teplota na jeho povrchu tak byla při kontrolním měření o 12 stupňů Celsia vyšší, zatímco v případě interiéru šlo o 5 stupňů Celsia. Tento rozdíl je na přiloženém videu vykreslen poněkud dramaticky, ovšem i přesto jej lze ocenit. Pro člověka je jistě příjemnějších 35 než 40 stupňů.

Vyřešeny již byly problémy týkající se třeba soli, stejně jako různých chemických reakcí nebo škrábanců. Dle Nissanu lze lak snadno opravit, stejně jako jej bude možné objednávat v různých barvách. Ve hře nicméně zůstává jedna překážka, a to je tloušťka. Ta momentálně činí 120 mikronů, což je šestinásobek běžného laku. Další vývoj by pak sice měl přinést zlepšení při zachování stejných vlastností, ovšem kdy bude zakončen, je zatím ve hvězdách.

O ceně Nissan nemluví, jistě ale nebude z nejnižších. Automobilka navíc dodává, že v prvé řadě cílí na dodávky či užitkové vozy, jež mají větší podíl plechařiny a menší podíl prosklení. To je logické, neboť zrovna u těchto aut budou benefity největší. Ovšem ani v tomto případě není k dispozici žádný konkrétnější termín očekávaného nasazení do výroby.

Radiativní chlazení je v podstatě tepelným štítem, který zpět do atmosféry odráží sluneční paprsky a tedy snižuje teplotu objektů, na které dopadají. Zatím je tato technologie uplatňována hlavně v kosmonautice, Japonci ale pracují na jejím využití i u aut. Foto: Nissan

