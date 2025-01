Nové oficiální měření spotřeby plug-in hybridů odhaluje jejich roky trvající lež, elektromobily jsou další na řadě včera | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Skutečně někdo věří tomu, že nové BMW M5 jezdí s 2,5 tunami hmotnosti a 727 koňmi za 1,6 litru benzinu na 100 km? Nebo že se stejnou spotřebou jezdila Octavia RS iV? Jsou to lži a nesmysly úplně stejně jako tvrzení, že elektromobily způsobují nulové emise čehokoli.

Od počátku letošního roku, tedy zatím jen pár dnů, platí nová emisní norma Euro 6e-bis nahrazující dosavadní standardy. Obecně mnoho nového nepřináší, přesto ji lze vnímat jako kosu, která s nebývalou ostrostí dopadne především na dobíjecí hybridy. Zásadně totiž mění testovací proceduru, která nově simuluje jízdu na delší vzdálenost s menším počtem dobití. Ta jsou sice nadále ignorována jako zdroj byť jen vzdáleného ekvivalentu spotřeby paliva, i to samo o sobě stačí na to, aby to odhalilo jejich roky trvající lež.

Normální člověk na to nepotřebuje žádný papír, stačí se podívat třeba na nové BMW M5, které má 727 koní, 2,5 tuny hmotnosti a papírovou spotřebu paliva - podržte se - v základu 1,6 litru benzinu na 100 km. Co je tohle za nesmysl? Tento 2,5tunový osmiválcový bumbrlíček bude jezdit za 10 litrů na 100 km, i kdyby se plyn lechtali chlupem z kruponu podsvinčete, kterému jste o víkendu pustili žilou.

Je to naprostá virtuální realita, která se jako jediná starala o to, že tahle auta vůbec vznikají. Každý technik do jednoho v Mnichově ví, jaká je nová M5 technická absurdita, ve skutečném světě nedává řešení jejího pohonu žádný smysl. Ale když je výsledkem zmíněná papírová spotřeba, a tedy i jí přímo úměrné emise CO2, které automobilce šetří hromady peněz na pokutách optikou přerozdělovacích mechanismů EU, je to najednou řešení tak blyštivé, že vedle něj i Zlatá Praha vypadá omšele.

O tuto změnu se zasadila hlavně tzv. Mezinárodní rada pro čistou dopravu ICCT (International Council on Clean Transportation), s potleskem ale rychle přestaňte. Této zájmové organizaci rozhodně nejde o pravdu a už vůbec ne o záchranu aut se spalovacími motory, které kvůli této dosavadní absurdní metodice měření spotřeby plug-in hybridy zabíjejí. Jde jí o to zabít i ony dobíjecí hybridy, tedy poslední zbytky spalovacích aut, a ještě víc umést cestu elektřině, která je samozřejmě dokonale čistá a má nulové všechno, i kdyby trakaře padaly. Nic to ale nemění na tom, že ICCT má pravdu v tom, jakou lží dosud plug-iny byly.

Podle organizace „se během posledních let stalo evidentním, že aktuálně používaná data neodpovídají reálnému využití plug-in hybridů a vedou k reálně nedosažitelným nízkým oficiálním hodnotám emisí CO2“. Jinými slovy, dosavadní pravidla vozy osazené spalovacím a elektrickým ústrojím uměle zvýhodňovala, což všichni viděli. Až letos před tím ale přestanou úřady zavírat oči.

ICCT zkreslení reality demonstrovalo na jiném BMW, modelu X1 xDrive25e, které si dle tvrzení automobilky má říci jen o 0,7 až 0,9 litru paliva na 100 kilometrů. Důvodem je pochopitelně baterie o využitelné kapacitě 14,2 kWh, na kterou má SUV zvládnout ujet až 86 km čistě na elektřinu. Z toho důvodu má krmit zeleň jen 43 až 48 gramy CO2 na kilometr. Jenže tak je tomu pochopitelně pouze v laboratořích.

Pokud test proběhne podle nové normy, rázem tu máme 96 g/km, tedy dvojnásobnou hodnotu. A jen stěží takovou, která by vás opravňovala k čerpání jakékoli dotace nebo třeba k parkování zdarma. Evropská unie navíc v utahování opasků nehodlá hned tak skončit, v roce 2027 totiž bude uvedena v platnost norma Euro 6e-bis-fcm. S tou se simulace znovu změní, pročež papírové emise BMW X1 vzrostou na 122 gramů CO2.

To pochopitelně znamená omezení výhod pro tato auta, jak připomínají kolegové z Auto Expressu, který je sice britský, Velká Británie ale upravené normy přebírá bez výhrad. Zvýší to jak daňovou zátěž existujících aut, tak těch nově prodaných. A automobilkám sebere možnost pomáhat si k nižším průměrným emisím takto.

Fajn, z toho bychom mohli mít radost, je to závan rozumu, jak jsme ale už uvedli, cílem tady není zatočit s nesmysly a lžemi, je to jen snaha zatočit s plug-in hybridy. V principu úplně stejnou lží jsou „nulové emise” elektromobilů, které jsou testy spotřeby a emisí úplně stejně zvýhodňovány, akorát ne částečně, ale totálně. Testy už nějaký ten pátek měří spotřebu elektřiny v kWh, ale to je vše, nepřepočítávají ji ani na jakýkoli ekvivalent spotřeby paliva (byť třeba tak hloupý a matoucí jako v USA, ale aspoň nějaký), natož pak na ekvivalent emisí CO2, kterého se lze dopočítat klidně v reálném čase pro kdejaké místo na zemi. Ne, v tomto případě bude nadále vše fiktivně nulové a ICCT neřekne popel.

Co je tedy výsledkem? Automobilová zabíjí spalovací motory a když chce aspoň trochu vyjít vstříc zákazníkům, dá jim k dispozici dobíjecí hybridy. Ty jsou sice drahé a nesmyslné, ale pořád jsou v pohodě použitelné a před euronormami se tváří svatě. To nyní nepůjde, zřejmě i proto hybridní Octavie a další auta s tímto pohonem skončila či skončí.

Místo toho je ale tedy jako jediné alternativě zametána cesta málokým chtěnému elektrickému pohonu, který je z hlediska použitelnosti ten nejhorší ze všech a z hlediska ekonomiky provozu už kvůli poklesu hodnoty elektrických aut je snadno též tím nejdražším. I ten se svatě hlavně tváří, v jeho případě ale budeme všichni v ICCT v čele hrát hru na svatý obrázek dál, aby se nám náhodou jeho skvělá pověst nepokazila.

Žijeme ve virtuálním světě, přátelé, kde si každý maluje realitu tak, jak zrovna potřebuje z hlediska svých partikulárních zájmů. Takhle jednoduché to je. Přesto můžeme věřit, že jednou někdo odkryje i lež oněch elektrických aut a budeme se znovu bavit o tom, které řešení je reálně, nikoli papírově nejefektivnější. Elektromobily jsou zkrátka další na řadě.

X1 xDrive25e (na snímcích jde o verzi 30e, která je však spojena se stejnými bateriemi a stejným zkreslením) má dle údajů značky produkovat méně než 50 gramů CO2 na kilometr. Dle pravidel pro rok 2027 ale půjde o 122 g/km, aniž by se technika vozu jakkoli změnila. Je to rozumné, současně jde ale o další malou domů pro elektrická auta a další hřebík do rakve těch spalovacích. Foto: BMW

Zdroj: Auto Express

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.