Podívejte se, jak vznikají motory Formule 1, oproti silničním autům je to docela jiný svět | Petr Prokopec

/ Foto: Mercedes AMG Petronas F1 Team

Ne snad, že by výroba moderních agregátů silničních aut, které generují pozoruhodné výkony při malém objemu a vysoké spolehlivosti, byla něčím nudným, extrémní turbo-hybridní šestiválce ef-jedniček jsou ale docela jiná liga.

3D tisk je jednou z rychle se rozvíjejících průmyslových metod, která se stále více uplatňuje i v automobilové branži. Není to až tak překvapivé, neboť s pomocí 3D tisku lze vytvářet velmi komplikované tvary rozličných komponentů, které by jinak vznikaly pomaleji a dráže ruční výrobou. 3D tiskem lze navíc jednotlivé díly lze vytvářet opakovaně při zachování identických standardů.

S ohledem na to asi nepřekvapí, že 3D tisk je používán i ve světě Formule 1. Co ovšem již překvapit může, to je skutečnost, že s jeho pomocí vznikají bloky motorů. Tedy největší díl, ze kterého je pohonná jednotka složena a na který jsou tak kladené největší nároky. Vše má ale jeden háček - z 3D tiskáren nevylézají samotné bloky, nýbrž formy určené pro jejich výhodu. To je ve výsledku ještě větší výhoda, než kdyby docházelo rovnou na tisk turbo-hybridních agregátů.

Jak vše probíhá? Na počátku je blok motoru vymodelován v CAD programu, přičemž pustit se můžete do sebekomplikovanějších tvarů bez jakéhokoliv omezení, čistě na základě konkrétních potřeb. Tato data si převezme 3D tiskárna, jež z písku, lepidla a tužidel vytvoří formu. Do té je - spodem, aby bylo zabráněno nevhodnému chladnutí při kontaktu se vzduchem - vstříknut rozžhavený kov, který je po vychladnutí porovnán s návrhem.

Tímto způsobem je celý proces značně urychlen, neboť odpadá zejména výroba modelů pro formy, která následně může vést k nepřesnostem. 3D tiskem vznikají velmi přesné formy, které lze v případě potřeby velmi jednoduše upravit. Pro start výroby finálního dílu tak nemusí od dodání CAD dat uběhnout ani čtyřiadvacet hodin.

Právě kvůli této flexibilitě si 3D tisk forem oblíbily stáje F1, které by v podstatě mohly pro každý závod přijít se specifickou jednotkou odpovídající danému okruhu. Něco takového jim ovšem pravidla neumožňují, byť třeba Ferrari v předloňské sezóně této technologie využilo beze zbytku ve chvíli, kdy začalo panovat podezření, že dochází k vyššímu průtoku paliva, než je dovoleno.

Stáje F1 jako Mercedes užívají 3D tisku, díky němuž mohou vytvářet nadmíru komplikované formy pro blok motoru. A ty mohou v případě problémů rychle přetvořit na jiné. Foto: Mercedes AMG Petronas F1 Team

Zdroj: Donut Media@YouTube

