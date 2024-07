Šéf BMW M se pokusil vysvětlit, proč nová M5 váží tolik. Neuspěl, je těžší než většina obřích luxusních limuzín před 8 hodinami | Petr Prokopec

Nedává žádný smysl, aby zrovna sportovní sedan vážil tolik a ospravedlněním není ani jeho hybridní pohon. Mnichovský sedan totiž i bez baterií a elektromotoru váží víc než nové Bugatti Tourbillon.

Na sklonku června jsme se dočkali hned dvou hybridních sportovních novinek. Jenže zatímco Bugatti Tourbillon přivítal jásot a potlesk, BMW M5 se dočkalo pouze bučení. Jednak je tu jeho podivný vzhled, ale ten bychom nakonec snesli, kdyby ho neprovázela naprosto šílená hmotnost celého auta. Generace G90 totiž ve srovnání s předchůdcem nabrala 463 kilo, pročež aktuálně váží 2 445 kg. Tedy pomalu stejně jako Ford F-150 s přívěsem s naloženým Caterhamem 7.

Když se přitom před dvaceti lety objevilo Bugatti Veyron, prakticky všichni na hypersport z Molsheimu poukazovali jako na obézní obludu. Přitom vůz s osmilitrovým motorem W16 se čtyřmi turby vážil prakticky totéž jako tehdejší M5. Tedy generace E60, která měla na kontě 1 855 kg. Za tím stál hlavně příchod desetiválcového motoru, jenž si ale musel vystačit s pětilitrovým objemem a absencí turbodmychadel. I proto byl ostatně jeho výkon poloviční. Kritiky se ale BMW nedočkalo, spíše aplausu.

Nyní si však obě automobilky role vyměnily. Tourbillon totiž ve srovnání s Chironem dokonce zhubnul, i přes zvětšení objemu motoru na 8,3 litru a příchod tří elektromotorů a baterií stále neváží víc než dvě tuny. Atmosférická jednotka se přitom stará o tak jadrný zvuk, že Veyron rázem působí až trochu nudně. Byť srovnávat bychom jej neměli právě s novou M5, pro kterou se v rámci soundtracku zjevně stává konkurencí Škoda Octavia 1,2 TSI.

Pro mnichovskou automobilku je to neskutečně smutná vizitka, kterou se šéf divize M Frank van Meel pokusil ospravedlnit v rozhovoru pro Top Gear. To chápeme, nakonec je to jeho dítě, nemáme ale pocit, že by ve své snaze uspěl.

Van Meel jednak říká, proč BMW použilo tak monstrózní pohonné ústrojí. Prý původně zvažovalo cestu Mercedesu, tedy downsizing. „Museli bychom ale být šílení, abychom použili čtyřválec. Další volbou pak byl šestiválec, s tím by ale byla spojena dlouhá přední kapota,“ uvedl šéf BMW M. „V8 je tedy nejlepší volbou, protože je to motor jak emotivní, tak kompaktní,“ dodává. Zda nicméně zrovna při sešlápnutí plynového pedálu nyní majitelé budou hýkat nadšením, je velmi sporné se zmíněnou hmotností auto nijak zvlášť nejede a o jeho zvuku už též byla řeč.

Šéf divize M pak obezitu auta svádí na plug-in hybridní systém, který prý „přihazuje 400 kilo váhy“. A protože baterie o kapacitě pouhých 14,8 kWh (Tourbillon je má mimochodem skoro dvakrát tak velké) součástí podlahy, šéf BMW M to nepovažuje za problém. „V motorsportu je přidaná zátěž součástí podlahy, aby došlo na vyrovnání výkonu. A právě tam jsme umístili náš balast - baterie je součástí podlahy a těžiště je tak nižší (než u minulé M5),“ uvedl van Meel.

Ani to nebereme, stejně jako slova o tom, že kdyby automobilka použila běžný hybrid, neměla by stálý výkon i přes extra 150 až 200 kg. Takhle ho nemá stejně a váží navíc půl tuny. Nová M5 je prostě nepochopitelně těžká, jeho hybridní pohon je nepochopitelně těžký a vůz je i bez něj těžší než kompletní Tourbillon i s oním hybridním systémem s dvakrát větší baterkou. Jasně, je to auto z jiné ligy, ale pro představu...

Je tedy opravdu zvláštní, čeho jsme se dočkali od značky, která již v roce 2014 začala vyrábět sportovní model i8, který rovněž disponoval plug-in hybridním ústrojím, jen složeným z 1,5litrového tříválce a baterií o kapacitě 7,1 kWh. To je v prvním případě třetina stávající jednotky V8, ve druhém pak polovina. Rozdíl na hmotnosti je ovšem neskutečný, 4,7metrové kupé se vzhůru výklopnými dveřmi totiž v době, kdy byla elektrifikace v plenkách, vážilo jen 1 539 kg.

„Soudruzi ze západního Německa“ tak mají z ostudy kabát, neboť jejich novinka váží pomalu stejně jako Rolls-Royce Phantom minulé generace (2 485 kg). A je těžší než většina velkých luxusních limuzín a SUV - méně na váze ukáže BMW M760Le xDrive (2 425 kg), Rolls Royce Silver Seraph (2 350 kg), Rolls-Royce Ghost (2 335 kg), Bentley Arnage (2 396 kg) či třeba Range Rover Sport (2 335 kg). Taková Alpina B7 generace G02 je pak oproti M5 se svými 2 105 kilogramy pomalu peříčko. Vlastně tedy není nepřekvapivé, že mnichovské novince pomalu celý svět ukazuje palec dolů. Tohle je přešlap tak dalece za čáru, že může mít negativní dopad na reputaci celé značky.

Nová M5 není zrovna krasavice, především je ale absurdně těžká a zní nepřesvědčivě. Přidejte si k tomu vysokou cenu a nemáte před sebou skoro nic, čeho byste se mohli v pozitivním smyslu slova chytit. Foto: BMW

