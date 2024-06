Šéf Lamborghini odhalil výkon nástupce Huracánu, do kapsy s nadhledem strčí i konkurenční Ferrari včera | Petr Prokopec

/ Foto: Lamborghini

Pohon stále chystané novinky je pozoruhodný, přesto poněkud kontroverzí. V případě výkonu ale nehodlá brát zajatce - vůz, který si má říkat Temerario, bude s čtyřlitrovým osmiválcem twin-turbo a třemi elektromotory disponovat výkonem přes 900 koní.

Již toto léto se dočkáme nového menšího Lamborghini. Nástupce modelu Huracán je klíčovým firemním mezníkem, neboť na rozdíl od svých předchůdců přesedá na osmiválcový motor. Ten nebude atmosférický, nýbrž přeplňovaný, kromě toho se ještě dočká elektrické asistence. Něco takového budí nemalé emoce, a to spíše negativního rázu než toho pozitivního. I proto automobilka využívá všech možných příležitostí, jak novince co nejlépe připravit půdu.

Nyní ve prospěch vozu vystoupil šéf automobilky Stephan Winkelmann, který na svém účtu na LinkedInu zveřejnil část dat týkajících se motoru novinky. Dosud totiž bylo známo pouze to, že čtyřlitrový agregát bude produkovat 800 koní v pásmu 9 000 a 9 750 otáček, stejně jako 730 Nm točivého momentu při čtyřech až sedmi tisících. Zároveň pak vyfasuje ještě tři elektromotory, z nichž jeden bude součástí převodovky - osmistupňového automatu z modelu Revuelto.

Winkelmann nově uvedl, že celé ústrojí bude produkovat přes 900 koní. To je opravdu značný posun oproti Lamborghini Huracán, jehož absolutním vrcholem bylo 640 koní. Verze s pohonem všech kol se s touto silou dostaly na stovku za 2,9 sekundy a na dvoustovku za rovných 9 sekund. Novinka, která bude nejspíše pojmenována Temerario, tak zjevně bude patřit mezi nejrychlejší vozy planety a i konkurenční Ferrari 296 GTB s 830 kobylami strčí do kapsy. Rozjet by se pak měla na víc než 325 km/h, ale to berme s nadhledem - už 800 koní by v tak drobném autě mělo stačit na podstatně vyšší maximálku.

Dostupné informace nám tím znovu končí, do srpnové premiéry však Italové stoprocentně nějaká další data ještě uvolní. Aktuálně tak už jen můžeme dát průchod stesku fanoušků, kdy pro některé Lamborghini bez desetiválce nemá smysl. Před příchodem modelu Gallardo v roce 2003 ovšem automobilka jednotku V10 nikdy nepoužila, její éra byla tedy pouze dvacetiletá. Oproti tomu osmiválec je tradičnějším agregátem, Urraco jej dostalo již v roce 1973.

Pro automobilku šlo po dvanáctiválci teprve o druhý vlastní motor, který zkonstruovala. Zpočátku disponovala 2,5litrovým objemem a výkonem 220 koní, v roce 1975 však automobilka přišla s třílitrovou verzí naladěnou na 250 koní. Speciálně pro italský trh pak byla představena rovněž dvoulitrová varianta se 182 koňmi, neboť objemnější motory byly v té době v zemi zatíženy obrovskými daněmi, kvůli nimž byly prakticky neprodejné.

Na Urraco navázalo Lamborghini Silhouette, které si ponechalo třílitrový objem, dolovalo z něj ovšem již 370 koní. Následně se pak osmiválcového motoru dočkala ještě Jalpa, která v nabídce figurovala v letech 1981 až 1988. Jakkoli se nicméně objem jednotky zvedl na 3,5 litru, vozy pro Evropu disponovaly pouze 259 koňmi, zatímco ty mířící do Ameriky měly výkon dále snížený na 253 koní. Tím ovšem motory V8 u značky skončily.

Na návrat došlo v roce 2018 v souvislosti s SUV Urus, to však již disponuje čtyřilitrovým agregátem z produkce koncernu Volkswagen. Nejinak je tomu také u jeho plug-in hybridní varianty, jenž byla představena letos. Ani jeden tento agregát ovšem není spojen s chystanou novinkou, u které prý Italové začali na čistém listu papíru. Byť se dá předpokládat, že spojitosti se tu i díky shodnému objemu najdou.

Osmiválcový motor chystané novinky Lamba bude mít červené pole startující na 10 tisících otáček. To je na přeplňovaný motor něco neskutečného, ale má to tak skutečně být. Foto: Lamborghini

Zdroj: Stephan Winkelmann@LinkendIn

