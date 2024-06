Toyota upřesnila, jak udrží spalovací motory v prodeji i v době nařizování elektromobilů, její řešení je vážně čisté včera | Petr Prokopec

Je to v dnešní době troufalý krok, ke kterému Toyota strhla i Subaru a Mazdu. Všechny tří automobilky dohromady vyvíjí novou generaci spalovacích pohonných jednotek, největší z japonských značek k nim nyní řekla víc.

Toyota si v posledních letech získává naše sympatie. Japonská automobilka dál zůstává nohama na zemi, nepodléhá elektrické iluzi a trvá na tom, že tento způsob pohonu aut si nemůže získat víc než 30 procent trhu. I proto jej odmítá vnucovat všem a raději zaplatí pokuty za neplnění emisních cílů, než aby zákazníkům vnucovala horší a nechtěné řešení.

Proto také dál investuje do spalovacích motorů, o kterých správně říká, že samotné zdrojem znečištění, a problém tedy nepředstavují. Pokud je totiž natankujete syntetickým či ekologickým palivem, může být jimi osazený vůz pro životní prostředí požehnáním - na rozdíl od elektromobilů, které se musí potýkat s ekologicky nešetrnou výrobou, kterou následný provoz nemusí vykompenzovat také nikdy.

Toyota navíc vlastní asi 20 procent Subaru a 5 procent Mazdy. Nedávno proto oznámila, že spolu s těmito značkami pracuje na nové generaci spalovacích motorů. Mnoho informací ale k dispozici nedala, upřesněno bylo jen to, že jednotky budou co nejmenší a nejlehčí. Zároveň se při vývoji počítalo s tím, že fungovat budou moci samostatně nebo za pomoci hybridní technologie. Každá značka by navíc měla vycházet pouze ze společného základu, finální naladění by tak bylo pokaždé specifické.

Nově tu máme o trochu podrobnější tiskovou zprávu, díky které můžeme do budoucnosti nahlédnout o poznání lépe. Základem chystaného portfolia se stane 1,5litrový atmosférický čtyřválec, který bude co do velikosti o zhruba 10 procent menší (a současně nižší) než stávající ústrojí podobného objemu. Oproti němu ovšem nová jednotka posílí a bude také efektivnější, stejně jako o 10 procent lehčí. Protože ale vývoj stále pokračuje, výkon a spotřeba zatím nebyly upřesněny.

Přesunout se tak můžeme k přeplňované verzi jedna-pětky, která nahradí stávající 2,5litrový atmosférický motor. Oproti němu bude o 20 procent menší ( a o 15 procent nižší), podobně výkonná, ovšem o stěžejních 30 procent úspornější. Což se týká i vrcholného nového motoru, jímž je dvoulitrové turbo. To pro změnu nahradí 2,4litrový přeplňovaný čtyřválec, oproti kterému se velikost i výška sníží o 10 procent. Výkon ale i přes downsizing naroste o 30 procent.

Všechny motory jsou vyvíjené jako modulární, pročež se nepočítá pouze s případným doplněním hybridní techniky, ale také s odlišnými palivy od těch syntetických až třeba po vodík. Některé verze by pak měly být schopné spalovat i motorovou naftu, znovu však pochopitelně tu „zelenou“, čímž by měly být skutečně čisté, tedy alespoň z hlediska emisí CO2, kde by měly dosáhnout stoprocentní neutrality. Do prodeje pak mají zamířit ke konci roku 2026, přičemž Toyota chce do té doby vyrukovat i s vlastním řetězcem karbonově-neutrálních paliv.

Klíčová je u nových jednotek i redukce jejich výšky, jenž umožní snížení přední kapoty, a tedy lepší aerodynamiku. Foto: Toyota, Subaru, Mazda

