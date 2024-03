Bývalý designér Mercedesu spravil ošklivé BMW M2 lepicí páskou, rázem vypadá až neuvěřitelně dobře před 11 hodinami | Petr Miler

/ Foto: ADRO, tiskové materiály

Dělal i pro několik dalších automobilek, než zakotvil v tuningové firmě. Právě pro ni tímto svérázným způsobem navrhl designovou úpravu M2, ze které se možná nevyklubala krasavice, už to ale není ošklivé káčátko.

BMW pořád dělá dokáže udělat velmi dobré auto, o tom nemá smysl se dlouze přít, v poslední době ale působí dojmem, jako by si nedokázalo vystačit jen s tím. Svým novinkám tak dopřává mnohdy stále bizarnější design, který někdy působí naprosto samoúčelně. Jít o výsledek aerodynamické či jiné technické optimalizace, budiž. Ale ani touto optikou na věc nelze hledět - je to design pro design a krása není cílem. Snahou je spíš šokovat za jakoukoli cenu a získat si palcové titulky novin, i kdyby mělo jít o slova o „levné napodobenině z Lidlu”.

Právě taková použil jeden z majitelů předchozího BMW M2, který novinku nemůže vystát v prvé řadě kvůli tomu, jak vypadá. Em-dvojka je skutečně jedním z vrcholů designové bizarnosti současných bavoráků a sám bych se nebál říci, že je až odporná. Je to vzhledově neforemné, nepůvabné, smysl nedávající auto a na první pohled by člověk řekl, že se mu ani nedá pomoci. Ale to je kupodivu velký omyl, naopak mu k nápravě stačí docela málo.

Dokázat se to rozhodl Davis Yongwon Lee, bývalý designér Mercedesu, Maybachu nebo Hyudai, který nyní pracuje jako šéfdeisgnér tuningové firmy ADRO zaměřené na aerodynamické úpravy karoserií (jméno firmy je zkratkou Aerodynamic Development Race Optimization, kdyby to někoho zajímalo). Jako automobilový nadšenec si koupil právě M2 pro to, jakým autem je, ale vystát jeho design jako estét nedokáže. A tak se pustil do jeho úprav, přičemž z něčeho, co bylo na počátku soukromou sranda-akcí, se nakonec vyklubal oficiální projekt firmy ADRO. A nedivíme se.

Lee totiž neudělal nic jiného, než vzal červenou a černou lepicí pásku a pokusil se design M2 spravit. Podívejte se sami na to, co dovedl - stačilo pár modifikací předního nárazníku, zadních světel a některých přilehlých částí a auto najednou vypadá o 100 procent lépe. Když to pak viděli jeho kolegové, okamžitě se z toho začaly rodit rendery úpravy, kterou ADRO bude chtít nabídnout zákazníkům. A může to být slušný hit, protože vzhled M2 je proti mysli kdekomu z jejích jinak nadšených majitelů.

Nevěříme přitom ani minutu, že by BMW nemělo dost vlastních schopných designérů, kteří by byli schopni udělat M2 hezčí. Jenže kdyby byla „jen” pěkná, nebyla by dost kontroverzní. A v Mnichově zjistili, že kontroverze prodává, tak se o ní někdy až dost okatým způsobem snaží. Tady to vypadá, jako by tuningové dílo mělo blíž k obvyklé tovární podobě a tovární podoba blíž k šílenému tuningu. Už to říká mnohé. Ale samozřejmě si udělejte vlastní názor, výše řečené je jen naším pohledem na věc.

Současné BMW M2 je opravdu podivné. Foto: BMW



Spravit jeho vzhled přitom není těžké, tady stačila... Foto: ADRO, tiskové materiály



...hora lepicí pásky. Foto: ADRO, tiskové materiály



e zpočátku soukromé iniciativy se nakonec vyklubal oficiální projekt tuningové firmy. Nová podoba auta působí o mnoho atraktivněji. Foto: ADRO, tiskové materiály

Zdroj: ADRO

Petr Miler

