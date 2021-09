Dacia Duster předělaná z SUV spíš na divoký kombík je realitou, překvapí pojetím i cenou před 3 hodinami | Petr Miler

Foto: Prior Design

Mnozí si do poslední chvíle mysleli, že je to jen žert, tohle auto ale skutečně vzniklo a mít jej můžete i vy. Krom toho, jak vypadá, umí zaujmout také cenou.

Když jsme vám ji loni poprvé ukazovali, možná jste nevěřili svým vlastním očím. Dacie nejsou běžným objektem zájmu úpravců aut a pokud přece jen, jde spíše o drobná vylepšení odpovídající omezeným rozpočtům lidí, kteří auta rumunské značky nejčastěji kupují. Tohle je ale skutečně komplexní přestavba, která auto činí výrazně nižším i širším a z SUV jej mění spíše na brutálně vyhlížející kombík.

Jako by to samo nestačilo, nedůvěru budila i firma Prior Design, která za tímto nápadem stála. Ne snad, že by jí nebylo možné věřit, že takovou stavbu zvládne, to spíše naopak. Problém byl v tom, že Prior se dosud věnoval hlavně úpravám drahých a luxusních aut, jako jsou od Audi, Bentley či BMW. Tak proč by najednou ztrácela čas s Dacií?

Úpravce ale už tehdy konstatoval, že Duster Widebody, jak stroji říká, skutečně postaví. A nelhal - nyní si kit, který dovoluje udělat z Dusteru vlastně úplně jiné auto, dokonce můžete koupit. Šéf firmy Andreas Belzek přiznává, že původně byly rendery Dusteru Widebody skutečně míněny jen jako vtípek, když ale s kolegy viděl ohromnou pozitivní reakci na ně, řekl si, že jej jednoduše postaví.

Nejprve bylo myšlenkou udělat takové auto jen jedno jako propagační záležitost, nakonec jej ale firma vytvořila komerční produkt, běžně dostupnou sadu doplňků, která Duster Widebody udělá klidně i z Dacie u vás doma. Níže můžete vidět finální podobu auta a byť je oproti původním renderům o něco umírněnější, pořád je to velká šílenost.

Překvapivé ale není jen to, jak auto vypadá, ale také cena samotného kitu. Prior Design jej nabízí za 2 999 euro (ani ne 75 tisíc Kč) jako celek nebo si můžete i některé díly koupit zvlášť. Jde o veškeré doplňky karoserie, připlatit si ale musíte ještě za kola a snižující pružiny s tlumiči. I tak Belzek říká, že celé auto jde dát dohromady za cenu okolo 20 tisíc Eur, tedy asi 510 tisíc Kč, pochopitelně včetně samotného Dusteru.

Na poměry Dacie jde i tak o docela vysoké sumy, ale jsou nižší, než by nás napadlo. Jak velký úspěch bude s tímto nápadem Prior slavit, je ale otázkou. Bodykit je pro tak racionálně koncipovaný vůz drahý, zbytečný a nepraktický doplněk. Je v příkrém rozporu s filozofií těch, kteří Dacie kupující. Poslat něco takového do prodeje tedy nepůsobí jako geniální tah, ale uvidíme, kolik lidí po sadě nakonec sáhne.

