Němci napěchovali 900koňový motor supersportu do velkého MPV, stvořili brutální rodinný stěhovák před 7 hodinami | Petr Prokopec

Automobilka do tohoto auta montuje nanejvýš dieselový čtyřválec, úpravci ale sáhli po motoru s dvakrát větším počtem válců, který má dávat až 900 koní. A aby výkon bylo možné využít, přidali mezi dalšími úpravami i karbon-keramické brzdy.

V roce 2014 se Mercedes-Benz rozloučil s třídou R. Nikoliv definitivně, neboť toto luxusní MPV bylo ještě po následující tří léta nabízeno v Číně, v Evropě nicméně zákazníci mohli sáhnout už jen po jeho nástupci. Jakkoliv nicméně třída V nabídla mnohem větší vnitřní prostor, případné nadšence pod kapotou zrovna neoslnila. Kde totiž předchozí provedení R63 AMG mohlo nabídnout ručně skládaný atmosférický osmiválec naladěný na 510 koní, tam se nově otáčí pouze čtyřválce. Především pak dieselové.

Tím nechceme hořekovat nad krutostí třícípé hvězdy. Ta se zachovala poměrně logicky, neboť o třídu R byl obecně malý zájem, verze od AMG pak byla hotový propadák. Na trhu tak vydržela pouhý rok, než jej Mercedes zase stáhl z nabídky. Pokud totiž tatíci od rodin touží po osmiválcovém motoru, jen málokdy jej párují s velkoprostorovou karoserií. Nedá se totiž předpokládat, že by jim s manželkou po boku a dětmi za zády bylo povoleno jezdit bokem či pálit gumy na každém semaforu. I když výjimky se jistě najdou.

Právě na takové jedince se evidentně rozhodla cílit německá společnost GAD-Motors. Ta se specializuje právě na vozy třícípé hvězdy, z jejichž motorů dokáže vydolovat i více než 1 300 koní. Až tak daleko nicméně v případě konverze třídy V nezašla, jakkoliv skromná taktéž nebyla. Vůz totiž dostal čtyřlitrový osmiválec se dvěma turby ze sportovního modelu AMG GT R, který v sériovém provedení produkuje 585 koní výkonu a 700 Nm točivého momentu.

Již tímto krokem tak bylo někdejší R63 překonáno. Úpravce nicméně dodává, že zástavba dvakrát většího než původního ústrojí si vyžádala řadu zakázkových komponentů. Zcela nový je tak kupříkladu výfuk, a to od svodů až po koncovku. Mimo to nicméně dorazil také katalyzátor a filtr pevných částic, což znamená, že upravené „Véčko“ plní veškeré stávající emisní normy. Skutečně si jej tak můžete koupit a vyrazit s ním do běžného provozu.

Na cenu, technické parametry (úpravce mluví o 900 koních výkonu) a data spojená s dynamikou či spotřebou si nicméně musíme počkat, neboť GAD-Motors stále bojuje s úředním šimlem. Na Nordschleife nicméně již společnost s vozem vyrazila, přičemž jej svěřila do rukou Andreasi Güldenovi, šéfovi tamní řidičské školy a hlavnímu instruktorovi. Ten mohl počítat jak s osmiválcem, tak s karbonovými brzdami, rovněž z AMG GT R.

Upraven byl nicméně také podvozek, který se vpředu musí vypořádat s daleko větší zátěží než u dieselových čtyřválců, stejně jako převodovka či řídicí jednotka. Zvenčí nicméně třída V zůstává prakticky v sériovém stavu, až na jiné logo na čelní masce a plaketku na blatnících, jenž prozrazuje přítomnost osmiválce. Stačí ovšem, abyste ji v objednávce vyškrtli, a máte dokonalý sleeper, který přitom dokáže pobrat i půlku vašich známých a po ránu probrat většinu vašich sousedů.

Standardní Mercedes-Benz třídy V si u nás můžete pořídit pouze se čtyřválci. Pokud nicméně oslovíte německou tuningovou firmu GAD-Motors, můžete se dočkat i osmiválce ze supersportu AMG GT R. Ilustrační foto: Mercedes-Benz

Zdroj: GAD-Motors

