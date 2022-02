Vrcholný Seat upravený na 528 koní ukázal dynamiku na Autobahnu, skončil ne až tak daleko „za Passerem” před hodinou | Petr Miler

/ Foto: HGP Turbonachrüstung

Jak vidno, nepotřebujete nutně Bugatti za desítky milionů, abyste se na německé dálnici postarali o něco mimořádného. Stačí „obyčejný” Seat, jistá investice do ověřené úpravy a voila, bláznivě rychlá jízda v běžném provozu je na světě.

Seat by jistě byl raději, kdybychom tomuto autu neříkali Seat, neboť všechny své výkonné modely nyní nabízí právě pod značkou Cupra. A vlastně nejen ty. Jako poněkud uměle vytvořený marketingový nástroj nám ale zatím nejde příliš přes pusu, a tak se podržíme původního jména automobilky i v případě relativně samostatného typu Formentor v jeho vrcholném provedení VZ5.

Ať už ale vozu budeme říkat Seat, Cupra nebo třeba Měděná býčí hlava, máme před sebou výjimečný stroj postavený okolo legendárního 2,5litrového pětiválce Audi. Čtyři kruhy tuto techniku nikdy nechtěly pustit jiné koncernové značce, pro 7 tisíc Formentorů VZ5 ale vyčleněna byla. A i když v případě Seatu mohl být motor naladěn „jen” na 390 koní, akcelerace na stovku za 4,2 sekundy a omezená maximálka 250 km/h jsou velmi přesvědčivé údaje.

Tenhle motor má ale jednu podstatnou výhodu, která z výše zmíněných dat dělají jen jakýsi odrazový můstek. Agregát 2,5 TFSI je proslulý svou velmi odolnou konstrukcí, která z něj dovoluje šponovat relativně snadnými úpravami klidně stovky koní navíc. Firem, které je nabízejí, je ve světě spousta, jednou z těch velmi zkušených je ale německá HGP Turbonachrüstung. Ta už delší čas upravuje audiny s tímto motorem, tak proč by se nepustila i do Seatu?

Přesně to udělala a z motoru vydolovala úctyhodných 528 koní a 634 Nm. Když pak takto vyladěného býka pustíte do arény jménem Autobahn, dějí se věci, které vám nejlépe vykreslí video níže. Německý youtuber zvaný MotorOli z auta na rovném úseku dálnice dostal až 316 km/h, tedy jen o 101 km/h méně než Radim Passer se svým Bugatti. Ten se asi musí divit, proč letos raději nevyrazí na dovolenou do Stralsundu kvůli své jízdě 417 km/h na skoro prázdné dálnici s asi nejlepším autem na světě, když o kus jinde nevadí 316 km/h v mnohem silnějším provozu s vozem v ceně možná dveří na Bugatti, ale to dnes nechme stranou.

Pokud byste náhodou měli Formentor VZ5 doma a nebo si jej chtěli pořídit jen s podmínkou, že dokáže níže natočené, u HGP vám jej takto upraví za 8 500 Eur za díly a 1 000 Eur za práci. Tedy sakum prásk za 9 500 Eur, asi 230 tisíc Kč. Zda je to zajímavé, posuďte sami.

Seat alias Cupra Formentor VZ5 je zajímavé auto už v sériovém provedení... Foto: Seat/Cupra



...u HGP ale z jeho motoru 2,5 TFSI dolují ještě trochu jiný potenciál. A dynamika mu odpovídá, podívejte se na ni níže. Foto: HGP Turbonachrüstung

Zdroje: [https://www.youtube.com/c/MotorOliTV MotorOliTV@Youtube], HGP Turbonachrüstung

Petr Miler

