Zakladatel AMG začal prodávat legendární Mercedes 190E 2.5-16 v novém, je to až 500koňová brutalita s šílenou cenou

Svého času tohle auto zatápělo dnes ikonickému BMW M3 E30, dnes zatopí hlavně vaší peněžence. A pak klidně i nejmodernějším bavorákům.

Pokud patříte mezi fanoušky Mercedesu, nejspíše víte naprosto přesně, kdo je Hans Werner Aufrecht. První písmeno jeho příjmení totiž tvoří první část slavné zkratky AMG. Sportovní divizi německé značky přitom založil spolu se svým kolegou Erhardem Melcherem. Čím více pak firma přesunutá v roce 1976 do Affalterbachu získávala na slávě, tím větší podíl v ní odkupovala třícípá hvězda. Té nakonec Aufrecht v roce 1999 prodal svůj zbývající podíl, načež se automobilka stala jediným vlastníkem.

Součástí procesu bylo oddělení závodní divize, která Aufrechtovi zůstala. Ten z ní vybudoval novou společnost HWA, do které se otiskly už všechny jeho iniciály. Firma se pak začala starat o veškeré závodní aktivity Mercedesu v DTM, Formuli 2, Formuli 3 i Formuli E. Na počátku letošního roku pak oznámila, že rozšiřuje své aktivity a začíná se věnovat také restomodům. Tedy klasickým automobilům, které jsou baleny do moderního hávu a osazeny novějšími technologiemi.

S ohledem na tuto historii HWA asi nepřekvapí, že firemní prvotinou je přepracovaný Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II, tedy jedna z nejslavnějších třícípých hvězd historie. Společnost jen vývoji karoserie věnovala 12 tisíc hodin, tedy ekvivalent 500 dnů nepřetržité práce jednoho člověka. Výsledek je velmi působivý, neboť 4,5metrový sedan nyní vypadá jako... Evo II. Záměr HWA přijít s jeho moderní reinkarnací tedy v tomto ohledu vyšel na jedničku, což by mohlo ospravedlnit vpravdě šílenou cenu.

Restomod zvaný jednoduše HWA EVO totiž startuje na 714 tisících Eur (cca 17,58 mil. Kč), přičemž jde o částku bez daně. Za to pak nedostáváte jen novou karoserii, ale kompletně přepracovaný vůz. Firma totiž původní sedan nejprve rozebere do posledního šroubku, aby se dostala k šasí. To je následně opraveno, vyčištěno a zpevněno. Poté přichází na řadu nejen instalace nového kabátu, ale také moderní techniky. Původní čtyřválec od Cosworthu pod kapotou je přitom nahrazen třílitrovým šestiválcem.

Jde sice o standardní motor Mercedesu, ten však byl přepracován za využití letitých zkušeností na závodních tratích. Jednotka standardně produkuje 450 koní, na přání ale její výkon lze navýšit na 500 koní. Ve srovnání s původním ústrojím se jedná o dvojnásobek, přičemž HWA úpravám techniky věnovalo dalších 9 tisíc hodin. Motor spojený s šestistupňovým manuálem tak kupříkladu usadilo až za přední nápravu, čímž došlo k rozložení hmotnosti v poměru 50:50.

Vůz je na stávající poměry doslova muší vahou, na kontě má pouze 1 350 kg. Do vínku dostal rovněž dvojité lichoběžníky v každém rohu či brzdy s kotouči o průměru 380 milimetrů vpředu a 360 vzadu. Podoba interiéru se pak bude odvíjet dle přání majitele, což pochopitelně konečnou cenu může ještě navýšit. Jakkoli asi žádný exemplář z plánované stokusové edice nebude tak drahý jako kousek se šasí 000, který aktuálně míří do aukce.

Prodej má na povel společnost RM Sotheby's, jenž bude dražebním kladívkem mávat 27. července v Tegernsee. Na jakou sumu se přitom nultý exemplář dostane, je otázkou, dle odhadů ale může jíž až o 900 tisíc Eur (22,16 mil. Kč). Aufrechtem zaštítěné produkty tak stejně jako v 60. letech minulého století představují světovou špičku, přičemž na rozdíl od stávajících vozů třícípé hvězdy se jim dostává jen pozitivní pozornosti. Nekoupí nakonec Mercedes i HWA?

Přepracované Evo II dostalo do vínku jak moderní karoserii, tak šestiválec, jenž může produkovat až 500 koní. Momentálně do aukce míří takzvaný nultý exemplář auta. Foto: HWA, tiskové materiály

