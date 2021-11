Absurdně koncipovaný VW svého času u zákazníků propadl, dnes se prodává jako velká vzácnost před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Autohaus Elegance, publikováno se souhlasem

O Volkswagenu si můžete myslet kde co, těžko mu ale můžete upřít schopnost koncipovat auta tak, aby velmi dobře uspokojovala potřeby určité skupiny zákazníků. S Golfem 6 R Cabriolet sáhl do prázdna.

Jsme si vědomi toho, že automobilový se mění pod tíhou bujících regulací a nutí výrobce k maximální provozní efektivitě. Ta jde ruku v ruce s uspokojováním tužeb jen velkých skupin zákazníků, což je jediný zaručený zdroj peněz. Přesto nás rmoutí, že na vyhledávání malých volných okének na trhu nezbývá prostor. Nemusí ostatně jít jen o špatné pocity - specifickými modely či jejich verzemi možná nelze vydělat moc peněz přímo, lze si tak ale získat velmi loajálního klienta. A ten pak může u té které značky po dekády utrácet peníze bez přemýšlení, že by vůbec vyrazil k jiné.

Na tohle se ale dnes moc nehraje a nehraje na to ani VW. Za dob Ferdinanda Piëcha přitom stavěl image jednotlivých modelů i celé značky právě okrajovými verzemi, které kupují jen fajnšmekři. Je to svým způsobem chytré, neboť i když je to obvykle přímo ztrátové, nepřímo to může dělat vozu lepší reklamu než billboard: „Kup si Golf!” a starat se o prodeje úplně jiných verzí. Takové verze kupují lidé, kteří auty žijí a tendenci jim naslouchat mají i ti, kteří jim vůbec nerozumí. Absurdity typu Golf V6 s interiérem jako z Bentley tak sice koupí málokdo, takoví ale mohou okolí vyprávět, jak skvělý vůz to je. A rázem po něm v jiné, jen dostupnější verzi může toužit kde kdo.

Piëch je ale pryč, dnes už bohužel i pryč z tohoto světa a VW žije jinými hodnotami. V mezičase ovšem jeho odkaz dlouho dozníval, a tak automobilka ještě v šesté generaci Golfu nabídla verzi, kterou jako by se snažila držet lajnu. V principu to asi bylo v pořádku, konkrétní realizace ale postrádala smysl.

Šlo o Golf 6 Cabriolet v provedení R, což je opravdu bizarní kombinace dvou extrémů. Na první pohled to nemusí znít až tak absurdně, ostatně tehdejší eRko jsme testovali a byť nebylo tak dobré jako to následující, šlo o schopný a rychlý vůz. Nadělit jeho techniku kabrioletu mohlo představovat cestu, jak specifickou klientelu trochu „přidojit”, ze snahy tak učinit ale zůstala jen velmi vysoká cena.

Tohle auto bylo totiž eRko jen na papíře, vůz pozbyl pohonu 4x4, zmizela nabídka ručního řazení a z 270 koní zbylo 265. Když uvážíme, že vedle verze R existovala ještě GTI s prakticky toutéž technikou naladěnou na 210 koní (a možností zvolit manuál), byla to vzhledem k šestimístnému rozdílu v ceně v korunách rána do nikam.

Zájem o tento vůz byl naprosto minimální a VW odmítá přesně sdělit, kolik jej celkem prodal - mělo by jich ale být méně než 1 000. Například v mém druhém domově v Nizozemsku, docela silném odbytišti výkonných derivátů čehokoli i kabrioletů všeho druhu, se prodalo 6 těchto aut. Šest. V Německu se jich jistě prodalo víc, a tak lze v dnes v tamních bazarech najít pár desítek kousků, z nichž jeden vám pro důkaz vůbec existence tohoto provedení ukážeme na fotkách níže.

Je to jeden z více jetých exemplářů (no, 40 596 km, ale ve světě kabrioletů je to dost) za cenu v přepočtu asi 630 tisíc Kč. To je docela bláznivá cena na vpravdě trochu nesmyslný, 8 let starý propadák, jde ale holt o jeden z mála případů této německé tuctovky, kdy je možné hovořit o vzácnosti. A to dnes na vysokou cenu zjevně stačí.

Golf 6 R Cabriolet je docela nesmyslné auto, a tak šlo svého času o velký prodejní propadák. Dnes je zjevně docela ceněným zbožím. Foto: Autohaus Elegance, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de, Inspirace: Jalopnik

Petr Miler

