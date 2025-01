Aby se nezapomnělo: Tesla s faceliftem Modelu Y zkopírovala design 6 let starého auta. Je ironií osudu, že je z Číny před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Xpeng

Tesla v řadě věcí ukázala konkurentům cestu, v dobrém i zlém, nyní se ale zdá, že to je ona, kdo v černočerném tunelu evoluce raději následuje jiné, aby se nespálila. Ironií osudu jde o ty, které kdysi sama vedla do neznáma.

„Nechcem zostať v očiach iných kapiel debilom, niektoré sa vykrádaju iba omylom,” praví jeden z legendárních úsměvných textů kapely Horkýže slíže na téma kopírování nápadů v hudebním průmyslu. Ty pro nás jistě nejsou tak patrné, hudba není náš obor, auta ale ano. A v tom se - jistě omylem - „vykrádá” od prvních dnů jeho existence až dodnes.

Obecně na tom není nic divného ani nutně špatného, pokud jde o kopírování myšlenek. Prostě někteří táhnou vývoj, něco vymyslí, uspějí s tím a další si řeknou: Aha, něco takového bychom mohli udělat také. Nikoho, kdo přijde s čímkoli jako druhý, to nutně nectí, ale nelze být napřed se vším - někoho napadne nový designový přístup, jiného typ auta, dalšího typ pohonu... Oblastí, ve které můžete přijít s něčím novým a zajímavým, je bezpočet. A když každý chvilku tahá pilku a nutí ostatní kráčet směrem k maximálnímu možnému uspokojení potřeb zákazníků v rovině idejí, je to jen dobře, posouvá to celý průmysl dopředu.

Pak jsou tu ale případy, kdy má jeden subjekt invence tak mnoho - a druhý tak málo -, že se ten druhý nezmůže na nic lepšího než kopii blízkou práci zařízení od Xeroxu. Nikdo soudný nikdy neudělá přesně to samé, bylo by to dehonestující a potenciálně žalovatelné, ale pokud něco zkopírujete z 90 procent, co to o vás říká? Že jste ztratili invenci, ztratili náskok, ztratili odvahu. A raději prostě vsadíte na to, s čím už jiní uspěli, a budete doufat, že ve spojení třeba s vaším známějším jménem to bude na trhu fungovat stejně dobře nebo ještě lépe.

Obáváme se, že Tesla je dnes přesně tady.

Americká automobilka přes týden představila modernizaci svého klíčového modelu, crossoveru zvaného Y, foneticky správně čteno „uaj”. V angličtině stejně vyznívající „why” si pak člověk musí říkat, když se dívá na to, jak vůz vypadá. Kolega byl na Teslu hodný, když narážel na to, že auto designově následuje stopy Cybertrucku, což je do jisté míry fakt, jako celek ho ale nenásleduje ani omylem. Pick-up značky definuje primárně pojetí jeho karoserie, řešení předních světel není určující a především nepřišlo se Cybertruckem. S tím, navíc i v řadě ohledů prakticky s tím samým, přišel už v roce 2019 čínský výrobce zvaný Xpeng.

Tohle je dnes docela známá značka, jako některé další dnes známé firma této provenience ale postavila svou existenci na tom, že něco vykradla. V případě Xpengu to byla kuriózně Tesla. A není to tak, že by si v Číně řekli: „Hele, Tesla válí s tímhle, uděláme něco podobného!” Ne, oni udělali doslova to samé. V roce 2020 jsme dokonce psali o tom, že vykradli její web. Prostě úplně stejný styl, typ fotek, způsob prezentace, jen místo Tesly byla na fotkách „čínská Tesla”, o které ani Elon Musk nevěděl, že existuje. Xpeng navíc vykrádal i interiéry Tesel, a to nikoli pouze obecným pojetím (ale kdo to dnes nedělá, že? Elon, mistr úspor, je v tomto směru velmi inspirativní...), ale třeba i následováním grafiky přístrojových desek.

Ke cti Xpengu budiž, že se za to vlastně ani nestyděl, jeho zakladatel kroky Tesly následoval otevřeně a s jistým druhem obdivu, což mu jistě pomohlo vše právně ustát. Úplně bez kreativity ale nebyl a v řadě věcí šel také svou cestou. Jednou z nich byl design přídě, který definovala hlavně - no vy už to víte - dvě úzká protáhlá světla po bocích spojená světelnou linkou, vše s pár typickými prvky kolem. Nikdo to takhle nedělal dřív, to je nápad Xpengu, kterého se drží dodnes. A teď se ho chytla i Tesla.

Srovnejte si model Xpeng P7, který byl poprvé představen v roce 2019, s tím, co Tesla ukázala tento týden. Není to podobné, není to „něco jako”, je to prakticky to samé. Podoba znovu není 1:1, je to ale taková Čína naruby - skoro to samé v nežalovatelné, ovšem stěží náhodou napodobitelné podobě. Je skutečně ironií osudu, že auto, kterému kdysi sama Tesla zřetelně stála vzorem, je nyní zdrojem inspirace pro samotnou Teslu.

Neříká se tomu „dohnat a předehnat”? Možná všechny ty řeči o rostoucím náskoku Číny se najednou nezdají být přehnané. Ale jasně, pořád je možné, že Tesla vykradla Xpeng „iba omylom”, jak by vám nejlépe vysvětlila partička muzikantů okolo Petera Hrivňáka.

Tesla? Ne, to je Xpeng P7, auto původně z roku 2019. Foto: Xpeng



Tesla je tohle a je z roku 2025. Podobnost obou aut je zcela jistě neúmyslná nebo náhodná. Foto: Tesla

Zdroje: Xpeng, Tesla, Autoforum.cz

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.