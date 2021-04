Aerolinka naúčtovala pasažérovi za letenku přes 16 miliard Kč, reakce baví internet před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Quantas Airways

Aerolinky se po pro ně tragickém roku 2020 jistě potřebují trochu finančně zahojit, ale toto je přece jen trochu moc, jak uznal i sám mluvčí společnosti.

Jako automobiloví nadšenci pro létání moc nehoříme. Létáme, tedy létali jsme, dokud to šlo, ovšem jen do destinací, kam není možné se alespoň trochu rozumně dostat autem. Jinak je to spíše nutné zlo - dopravní letadlo je autobus, jen léta vzduchem, ostatně jedna z největších firem vyrábějících letadla si podle toho i říká.

Na účet aerolinek se tedy v dobrém rádi pobavíme a jedna z nich k tomu teď dala dokonalou příležitost. Australskému komikovi Davu O'Neilovi totiž tamní společnost Qantas při pouhém vnitrostátním letu naúčtovala v rezervačním systému za letenku neuvěřitelných 987 999 999, tedy skoro 988 milionů australských dolarů. To je v přepočtu přes 16 miliard Kč, což je za jednu letenku skutečně absurdní suma. Je navíc třeba dodat, že téměř veškerou částku tvořil příplatek za dodatečný prostor pro nohy.

O'Neil se o to nemohl nepodělit, a tak na Twitteru uvedl, že chtěl prostor pro nohy navíc při letu do Perthu a byl připraven za něj připlatit, tohle se mu ale zdálo moc drahé. A nebyl sám, v reakci na vzniklou situaci se mluvčí Qantasu nechal slyšet, že správná suma je 70 dolarů, tedy necelých 1 200 Kč a přes 16 miliard je přece jen trochu moc. Nejpozoruhodnější na celé situaci jsou ale reakce ostatních.

Ti se hned začali O'Neila ptát, „jak dlouhé má proboha nohy”, jestli omylem nezmáčkl tlačítko „koupit letadlo” (nebo možná i celou aerolinku...), či „děkujte bohu za vládní dotace, mohl jste platit ještě víc”. Šlo ale pochopitelně o omyl, za který se Qantas omluvil a spustil interní vyšetřování, jak se mohlo stát, že si objednávkový systém řekl o tak bláznivou sumu.

My pochopitelně přejeme aerolinkám hodně zdaru při boji s následky pandemie, tento obor to schytal možná úplně nejvíce ze všech a může trvat roky, než se situace vrátí do normálu - a je otázkou, jak ten normál bude vypadat. Sarkasticky ale dodáme, že letenkami za 16 miliard tento proces urychlit nepůjde...

Australský Qantas chtěl naúčtovat zákazníkovi za jednu letenku přes 16 miliard Kč. Tušíme, že žádnou dražší svět ještě nepoznal. Ilustrační foto: Qantas Airways

Hey @Qantas all I wanted was extra leg room on my flight to Perth, very happy to pay for it but this seems a bit expensive.... pic.twitter.com/rB1GyXACUe — Dave O'Neil (@itsdaveoneil) April 18, 2021

Zdroj: ABC6

Petr Miler