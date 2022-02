Americká armáda ukázala, jak nacvičovala hromadné zásobování pomocí Komand, jsou to fascinující pohledy před 3 hodinami | Petr Prokopec

Nejspíše kvůli ukrajinské krizi daly vzdušné síly USA před pár týdny vůbec poprvé dohromady letku speciálů, které dokáží dohromady přepravit až 518 tun nákladu na vzdálenost takřka 5 tisíc kilometrů.

Již tento týden může jen pár set kilometrů od našich hranic vypuknout konflikt, který se někteří nebojí označit jako třetí světovou válku. Chceme tomu nevěřit, stále více zdrojů ale naznačuje, že by Rusko mohlo začít s invazí na Ukrajinu. Pokud se tak stane, rázem tu máme konflikt, který by se dotkl nejen Ukrajiny a jejích obyvatel, zásadní vliv by měl i na naše životy. I proto pochopitelně doufáme, že se vše podaří vyřešit mírovou cestou, což je v tuto chvíli hlavně v rukou Vladimira Putina.

Zatímco Rusko již delší dobu shromažďuje svou armádu poblíž ukrajinských hranic, na Ukrajinu pro změnu proudí materiální pomoc od spojenců, hlavně pak od Velké Británie a Spojených států. Američané již do země vyslali hned několik leteckých speciálů, kdy kupříkladu ten páteční dopravil hned 90 tun munice. Mezi nimi byly i protitankové řízené střely Javelin. O den dříve pak na Ukrajině přistály speciály rovnou dva, jež dopravily dalších 130 tun vojenského materiálu.

Zásobování Ukrajiny nicméně v tomto ohledu probíhá již delší dobu, přičemž bychom se nedivili, kdyby k němu americké vzdušné síly používaly i Lockheed Martin MC-130J Commando II. Tedy zásobovací letoun, který zvládá pobrat až 74 tun nákladu a bez tankování jej přepravit na vzdálenost až 4 827 kilometrů při rychlosti 362 uzlů (neboli 671 km/h). Mimo to nicméně může Komando sloužit také jako létající tanker.

Spojené státy mají tyto letouny rozmístěné po celém světě, přičemž my si momentálně posvítíme na 1. eskadru speciálních sil alokovanou na základně Kadena Air Base v Japonsku. Američané v lednu odstartovali trénink, kterého se účastnila celá letka sedmi strojů. Nacvičována přitom byla hromadná přeprava materiálu, což by se stále zhoršující se situací na Ukrajině mohlo více než souviset, neboť cvičení v takovém rozsahu dosud neprobíhala.

Lze přitom zmínit, že Spojené státy mají k dispozici celkem 37 takových letounů, u nichž jednou z velkých výhod je možnost startu a přistání i na jednoduchých polních letištích. K tomu Lockheed Martin již vyvíjí i obojživelnou verzi, která by nebyla omezena jen souší. První reálný prototyp se dost možná ukáže již letos, nicméně není jasné, kdy do služeb vstoupí produkční varianta. I proto, že Američané testují různé tvary plováků umožňující přistání na vodě.

Jakmile bude obojživelné MC-130J hotové, měla by operativnost amerických vojenských sil výrazně narůst. Stroj by pak měl být schopen zásobovat nejen pozemní síly, mezi jeho zákazníky by se mohly dostat i ponorky. Tak jako základní Komando má navíc zvládat i lety v nízké výšce a rychlosti, a to díky novému radiolokátoru Raytheon AN/APQ-187 Silent Knight, jenž dokáže perfektně mapovat terén. Přitom je prostředky elektronického průzkumu takřka neodhalitelný.

To je ale budoucnost, my se dnes díky fotkám americké armády můžeme podívat na ono poslední cvičení. Je docela fascinující vidět letku takových strojů pohromadě, ať už na zemi či ve vzduchu. Ostatně posuďte sami.

