Amerika se zbláznila, policie jde po řidiči, který nechal stopy pneu na „přechodu hrdosti”

Je na jednu stranu potěšující, když policie, zvlášť v dnešní době, bere ohledy na práva menšin. Ovšem přehrávat situaci tímto způsobem na druhou stranu nepomůžete nikomu.

Pokud jste posledních pár týdnů nestrávili v jeskyni, patrně vám neuniklo, co se se děje v USA. Krom nekonečných potíží s koronavirem se tam perou - v tomto případě skoro doslova - s dlouhodobě problematickým přístupem policie zejména k lidem rekrutujícím se z řad menšin. Zcela zbytečné zabití George Floyda při zatýkaní spustilo obrovskou vlnu protestů a zviditelnilo veškeré necitlivé zacházení tamní policie prakticky s kýmkoli.

Reakce samotné policie na vzniklou situaci se liší, od zatvrzelého odporu k jakékoli kritice po velmi vřelý přístup k menšinám všeho druhu. V Západním Vancouveru zaujali druhý přístup a svůj vstřícnost dali najevo také tím, že si v červnu, měsíci zasvěcenému LGTB komunitě (lesby, gayové, transgender a bisexuálové - kdybyste nevěděli) nechali před služebnou vymalovat přechod v barvách znaku jejich hrdosti, jakési duhy.

Nebudeme tvrdit, že jsme při pohledu na snímek oslavující tento akt plni pochopení, ale proč ne, jako symbol vstřícnosti jde o pozitivní gesto. Policie to tehdy okomentovala slovy: „Zatímco vlajka hrdosti je u nás pro letošek stažená, nový přechod tu zůstane jako výraz naší oddanosti podporovat začlenění, rozmanitost a úctu,” stálo v prohlášení West Vancouver Police Department. Tento týden se ale právě toto přechod stal spíše symbolem absurdní perzekuce někoho, kdo neudělal vůbec nic špatného.

Podle policie byl přechod pouhý týden po svém odhalení „počmáraný” řidičem čtvrté generace Fordu Mustang. Policie tvrdí, že strážníci 7. července uslyšeli zvenku „hlasité a soustavné kvílení pneumatik”. Když se pak na místo vypravili, našli na přechodu stopy pneumatik, přičemž „podezřelý opustil místo vysokou rychlostí”. Podle jednoho z policistů řidič Mustangu „nechal gesto nenávisti na přechodu, který má vyjadřovat pravý opak”, a tak se policie rozhodla šoféra hledat kvůli podezření ze spáchání trestného činu, který bychom českým čtenářů přiblížili jako projev nenávisti vůči skupině osob.

Aby vše policie podpořila, zveřejnila video, na kterém má být celý onen nenávistný čin vidět. Kdyby řidič přijel na tento přechod a zjevně úmyslně po něm driftoval, dala by se reakce policie ještě chápat, nic takového se ale nestalo. Řidič normálně přijel na křižovatku, rozhlédl se a vyjel na hlavní ani ne moc ostrým stylem. Ona stopa pneumatik pak na místě nejspíše zůstala jen proto, že takto namalovaný přechod bude z podstaty více klouzat a starší Mustang je zřetelně verzí bez zadního samosvorného diferenciálu. Protočit na takovém autě vnitřní odlehčené kolo při rozjezdu je velmi snadné.

Jinými slovy, nestalo se nic. Řidič se razantněji rozjel z vedlejší a policie se diví, že na zemi zůstala stopa pneu. To na silnici překvapí? Možná méně než pestrobarevný přechod. Ale to berte jen jako náš názor a ten svůj si udělejte sami.

A week after it was installed, the Pride crosswalk outside @WestVanPolice's HQ at 16th/Esquimalt Ave. was damaged by the car seen below. No one has been arrested. The crosswalk hasn't been repaired yet. If you recognize the car below, tell police. pic.twitter.com/6NRnWoBpHa