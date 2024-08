Asi nejkrásnější „normální” dozvuk zlaté éry BMW v prodeji nikdo nechce, cena už sletěla o 100 tisíc dolů před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Autohandel KOC, publikováno se souhlasem

A vlastně se ani nedivíme. Auto je to parádní a skoro jistě světově unikátní, ale bez chyb není a představa majitele o ceně byla mimo realitu. Druhý pokus o prodej je zajímavější, ale asi pořád ne dost zajímavý.

Pokud nás dlouhodobě sledujete, víte, že BMW řady 3 generace E46 chováme ve velké úctě. Je to auto, ve kterém se podle nás ve správný čas sešlo všechno, co auto potřebuje k úspěchu - je designově atraktivní, nadčasové, technicky vytříbené, řidičsky podmanivé, kvalitní, trvanlivé, zákazníkovi maximálně vstříc vycházející. Není to jistě absolutní vrchol evoluce ve všech těchto ohledech, troufneme si ale říci, že žádné jiné auto v historii nespojilo tyto aspekty dohromady na tak vysoké úrovni každého z nich.

Vývoj šel jistě dál, už nikdy ale neprobíhal v prostředí, ve kterém by bylo možné brát v prvé řadě ohledy na realitu - technickou, tržní i jinou. Novější vozy jsou zatíženy stále větším množstvím ekologických, bezpečnostních a podobných „nesmyslů”, které je poškozují v některých z výše zmíněných ohledů tak nějak z podstaty. A tlačí výrobce k šetření na místech, kde si to zákazníci nepřejí. Možná to pro vás nesmysly nejsou, fajn, ale pro jiné ano a nemít je nemohou a neplatit za ně také ne. Automobilový průmysl se v letech okolo roku 2005 přehoupl přes jistou laťku, přes kterou už se nemohl nikdy vrátit zpět.

Řada 3 E46 byla dost moderní na to, abychom pozdější evoluci v některých ohledech oželeli a verze jako 330i, 330d nebo M3 bychom si s chutí jako nová auta koupili i dnes. Jenže taková možnost neexistuje a hezkých bazarových kousků jen ubývá. Svatým grálem je mezi nimi samozřejmě M3, ale hezké exempláře s manuálem startují asi na 1,5 milionu korun, to je šílené. Zachovalé 330d prakticky nejsou, a tak za poslední „normální”, nějak ještě sehnatelný a zaplatitelný dozvuk této zlaté éry BMW platí verze 330i. I mezi nimi ale narazíte na hezké vozy velmi zřídka.

Letos zjara jsme psali o kousku na fotkách všude kolem, který je třeba považovat za mimořádný, třebaže není dokonalý. Trojka E46, která od roku 2001 až dosud měla jediného majitele, to se samo o sobě nevídá. Natož aby s ní onen majitel najel mrzkých 37 tisíc km. Přidejte si, že jde o verzi 330xi s manuálním řazením, M paketem a působivým fialovým lakem z palety BMW Individual a máte před sebou magnet svého druhu. Jenže tohle zlato bylo třpytivé jen částečně.

Auto v prvé řadě není tak dokonale zachovalé, jak by se slušelo, majitel musel být trochu necitlivý, na interiéru je to vidět. A také je neskromný, neboť za vůz požadoval 28 900 Eur, dnešním kursem 730 tisíc Kč. To je na 330xi E46 prostě moc, to by musela být naprosto dokonalá, což není. Auto tak nikdo nechce, po 4 měsících zůstává na ocet, což ale přineslo změnu ceny.

Aktuální představa majitele? 24 900 Eur, tedy asi 630 tisíc Kč. To už je lepší, ale máme pocit, že bude muset ještě slevit, aby se auta zbavil. Anebo ne? Posuďte sami, my bychom cenu podstatně nad 20 000 Eur asi neakceptovali.

Zdroj: Autohandel KOC@Mobile.de

Petr Miler

