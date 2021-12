Dnešní nedostatek aut má i další důvody, zjistili Australané, nejde tu jen o čipy a další díly před 4 hodinami | Petr Prokopec

Že je nových aut málo, si zřejmě všimli i ti, kteří si nikdy žádné nekoupili. A přehlédnout nešlo ani to, že váznou hlavně dodávky čipů. Nejde ale o jediný důvod - v Austrálii jsou obzvláště biti a část dalších zmiňovaných důvodů se týká i nás.

Na automobilový svět už několik měsíců tvrdě dopadá dosud nevídaná krize, jejíž kořeny sahají do dob prvních protikoronavirových uzávěr. Výrobcům ve velkém schází komponenty nezbytné pro výrobu nových vozů, především pak čipy, kvůli nimž část aut nevzniká vůbec a jiná mohou být montována leda jako nehotová či maximálně ošizená o některé méně důležité funkce. Zákazníci se tak musí obrnit trpělivostí, kromě toho ovšem čelí stále vyšším cenám. Kde totiž poptávka převažuje nad nabídkou, tam se prostě zdražuje. Pokud k tomu navíc ještě přičteme investice do elektromobility, na které se automobilky snaží vydělat prodejem všech ostatních aut, je takříkajíc vymalováno.

Stejně tak se říká, že nemůže být špatně, aby nemohlo být ještě hůř. Pokud si tedy zoufáte, že třeba na vysněnou konfiguraci Škody Octavia musíte čekat až do léta příštího roku, pak si zkuste objednat auto v Austrálii. Tamní motoristé totiž nemají prakticky žádné jistoty, neboť nic jim nemohou garantovat ani dealeři. Nedostatek čipů totiž u protinožců není jediným problémem, děním dále hýbe i samotný koronavirus, protože na nejmenším kontinentu se již auta nevyrábí.

Prodejci jsou tedy odkázáni na zámořské lodě, kterých ale dnes do Austrálie míří asi polovina oproti předkoronavirovým dobám. Dopravci totiž nechtějí riskovat zdlouhavou karanténu, do nichž by jejich plavidla musela zamířit, pokud by se u některého z členů posádky potvrdila nákaza. Kromě toho ovšem vstoupil do hry ještě jeden faktor, a sice touha publika po větších vozech. Hlavně SUV jsou totiž kvůli vyšší stavbě karoserie náročná na prostor, načež zaberou místo dvou až tří osobních aut. Tento faktor se pak týká i jiných částí světa - také do Evropy se řada aut dováží z USA (kupříkladu skoro všechna iksková BMW), Japonska či Koreje.

Některé zámořské lodě mají polohovatelné podlahy, u těch to problém není, většina dopravců by ale musela přistoupit k úpravám samotných plavidel, které pochopitelně nejsou levné a v době nedostatečných dopravních kapacit nechce většina přepravců nechce vyřazovat své lodi na delší čas z provozu. V důsledku toho tak každý týden nemíří k nejmenšímu kontinentu čtyři lodě jako dříve, nýbrž pouze dvě, z nichž každá obeplouvá pobřeží v jiném směru a vykládá vozy v různých přístavech.

Zhoršené zásobování je ovšem jen další částí problému. Tou další je cena, jež reflektuje celou současnou situaci. Za přepravu pick-upu či SUV se tak nově platí 1 600 australských dolarů (cca 25 600 Kč) namísto předchozích 1 200 AUD (19 000 Kč), zatímco transport dodávky s prodlouženým rozvorem a zvýšenou střechou stojí dokonce 3 900 AUD (62 000 Kč) místo 2 100 AUD (33 000 Kč).

„Jsme frustrováni, stejně jako zákazníci. Naneštěstí nedostatek nových aut je zcela mimo naši kontrolu a my se jen snažíme dělat, co je v našich silách, abychom klientele podali čerstvé informace. Ty se ovšem mohou měnit z týdne na týden či dokonce ze dne na den,“ uvedl šéf dealerské asociace AADA James Voortman s tím, že momentálně není jasné, kdy zákazníci mohou očekávat zlepšení. Ani u nás k němu nedojde jakkoli brzy, v Austrálii bude zjevně ještě hůř.

Dodávky nových aut zákazníkům jsou stále pomalé, přičemž nedostatek komponentů je jen část problému. Vázne i přeprava aut, která nabírá stále větší zpoždění. V Austrálii je asi nejhůř kvůli místním karanténám, část potíží se ale týká celého světa. Ilustrační foto: SIEM Car Carriers

