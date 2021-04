Zvláštní okolnosti dovolují Britům koupit si tříletá auta za ceny, o nichž můžeme jen snít před 3 hodinami | Petr Prokopec

Samozřejmě, pro někoho může jít stejně tak o noční můru, nyní se ale držme jednoho pohledu. Kombinací několika faktorů klesají nová auta na ceně ve Velké Británii rychleji než ve zbytku Evropy a některá jsou už po 3 letech neuvěřitelně levná.

Se ztrátou hodnoty je třeba počítat prakticky u každého auta. Tedy za předpokladu, že se nejedná o vzácný a limitovaný supersport, o který se zájemci rvou již ve chvíli, kdy výrobce přijde s první zmínkou o jeho příchodu. A ani to nemusí být zárukou růstu či alespoň nepoklesu hodnoty v dalších letech, jak jsme si kdysi ukázali.

Na propady ceny mají vliv různé okolnosti a hned několik z těch, které tlačí hodnoty ojetých aut dolů, se schází ve Velké Británii. Jde v prvé řadě o bohatou zemi s vysokými prodeji nových aut, tedy i relativně mladým autoparkem a omezenou společenskou přijatelností používání starších vozů v určitých vrstvách. To na trhu ojetin způsobuje spíše přetlak nabídky nad poptávkou, což logicky tlačí ceny ojetin dolů. O totéž se pak stará i vysoké zdanění vlastnictví vozu na základě atributů, které pro nová auta vyznívají lépe. Také to logicky tlačí ceny ojetin ke dnu.

V Británii navíc - na rozdíl od jiných podobně vyspělých trhů - situaci nepomáhá možnost snadného vývozu do jiných zemí. Například v Německu těžko kdy budou padat ceny ojetin takovým tempem jako ve Spojeném království, když kousek od této země stojí jistá Česká republika, kde by je lidé koupili za vyšší sumy. Vývoz z Británie je ale kvůli volantu na nesprávné straně komplikovaný a buď omezuje množství potenciálních zákazníků v jiných zemích (neboť kdo si zde koupí vůz s volantem vpravo), nebo znamená nutnost přestavby na levostranné řízení, což je znovu drahé a znovu hodnotu snižující.

Tak se stalo, že ceny ojetých aut ve Velké Británii padají nejrychleji v celé Evropě a magazín What Car? dal dohromady přehled těch, které na hodnotě ztratily za poslední tři roky, tedy mezi léty 2018 a 2020, ze všech nejvíce. S ohledem na výše zmíněné to berte spíše jako zajímavost a důvod k závisti nebo k touze žít alespoň na nějaký čas v ostrovním království, pokud tedy kupujete raději ojetiny - ani Brexit na výše popsaném stavu zjevně nic nezměnil. I když se dnes budeme bavit o relativně mladých autech zaměřuje, dosahují jejich průměrné propady hodnoty až neskutečných 79,2 procenta. To je z našeho pohledu až absurdní relativní pokles, stejně jako ten rekordní absolutní. V jeho případě tratí první majitel za tři roky vlastnictví v průměru 94 710 liber, tedy více jak 2,8 milionu Kč.

10. Opel/Vauxhall Astra - zůstatková hodnota po třech letech 26,6 procenta

Hatchback oblíbený také v českých končinách se v Británii jako nový prodává za 830 tisíc korun v případě 1,5litrové dieselové verze. Jamile se jej ale jeho majitelé rozhodnou po třech letech zbavit, vyinkasují v průměru jen 220 000 Kč. Těšit je tak mohou jen úspory za palivo, stejně jako prostorná kabina či zavazadelník.

9. Fiat 500C - zůstatková hodnota po třech letech 26,4 procenta

Lidé si retro styl italského mini oblíbili, což vedlo k nemalým prodejům. Každá mince ale má dvě strany, přičemž v tomto případě je negativem značný ruch na trhu s ojetými vozidly. To samozřejmě táhne ceny dolů, po třech letech je tak původní „vklad” prvního kupce ve výši 590 tisíc Kč zredukován na pouhých 155 tisíc Kč.



8. Jaguar XF - zůstatková hodnota po třech letech 25,6 procenta

Verze britského sedanu osazená třílitrovým turbodieselem, která patří mezi nejžádanější, jako nová vychází Brity na 1,51 milionu Kč. Po třech letech jim ovšem zbývá pouze 388 tisíc Kč, tedy částku, za kterou si nekoupíte ani novou Škodu Octavia s litrovým tříválcem.



7. Citroën C1 - zůstatková hodnota po třech letech 25,6 procenta

Na existenci francouzského mini řada lidí již zapomněla. Jeho někdejší majitelé na něj ale budou vzpomínat dlouho, nikoliv jen kvůli obratnosti ve městech či nízkých provozních nákladech. Faktorem je i to, že z původní ceny 380 tisíc Kč je po třech letech v průměru pouze 98 tisíc Kč, tedy suma odpovídající několikaměsíčnímu platu - v ČR.



6. Peugeot 108 - zůstatková hodnota po třech letech 24,6 procenta

Druhý ze tří bratří, který nosí logo lva, je na tom ještě hůře než Citroën C1. Kdo za Peugeot 108 dá v přepočtu jako za nový 420 tisíc Kč, po tříletém vlastnictví mu nový majitel zaplatí jen něco málo přes 100 tisíc Kč. Litovat tak nejspíše budete toho, že jste nezvolili spíše Toyotu Aygo, která si z tohoto trojlístku drží hodnotu nejlépe.



5. Mercedes-Benz S Cabriolet - zůstatková hodnota po třech letech 24,2 procenta

Luxusní modely Mercedesu jsou platí kvůli vysoké pořizovací ceně již léta za jedny z králů ztrát hodnoty. Otevřená vlajková loď není výjimkou, nakonec jsme se o ni již otřeli - ve verzi S560 Grand Edition totiž vychází či spíše před pár léty vycházel v Británii na více než 3,7 milionu korun. Jakmile se ji ale rozhodnete po třech letech prodat, přistane vám na účtu jen něco okolo 810 tisíc korun. V absolutní rovině žádné auto hodnotu více neztrácí, v té relativní se ale pár větších šampionů ještě najde.



4. Audi A8 - zůstatková hodnota po třech letech 23,2 procenta

Díky sofistikovanému podvozku je vrcholný model čtyř kruhů ještě vytříbenější než Mercedes třídy S. Kromě toho tu máme interiér, který jde ostatním vzorem. Ovšem ani to neuchránilo Audi A8 od hrozivého pádu hodnoty, neboť po třech letech může první majitel namísto původních 3,2 milionu korun počítat v průměru pouze s 740 tisíci Kč.



3. Peugeot 308 - zůstatková hodnota po třech letech 21,4 procenta

Druhý zástupce francouzské značky na tomto seznamu dokáže zákazníkům imponovat úspornými motory, působivým interiérem či prostorným zavazadelníkem. Také se dobře ovládá a rozhodně nemá pouze nouzová zadní sedadla. Proti němu ale hovoří propad hodnoty, z 680 tisíc Kč je totiž po třech letech jen něco málo přes 140 tisíc korun.



2. Fiat Tipo - zůstatková hodnota po třech letech 21,1 procenta

Také Italové mají na kontě hned dva krále ve ztrátě hodnoty. Tipo je přitom chváleno za nízkou cenu, která ovšem není spojena s holobytem, nýbrž s dobře vybaveným vozem. Nicméně kvalita jeho jízdy je neuspokojivá. Ještě méně ale majitele potěší, že po třech letech dostane průměrně jen 135 tisíc Kč namísto původních 650t isíc Kč. Facsinující propad.



1. Maserati Quattroporte - zůstatková hodnota po třech letech 20,8 procenta

Ve finále tu máme velmi dobrou zprávu pro každého, kdo obdivuje italské čtyřdvířko, ovšem nemůže si dovolit zaplatit skoro 2,3 milionu Kč na nový základ. Stačí totiž počkat tři roky a rázem si jej můžete pořídit v průměru za 470 tisíc Kč, skoro jen pětinu původní ceny. Disponovat přitom budete pohledným sedanem s dieselem pod kapotou, jehož multimédia jsou ale již poněkud zastaralá.



